Hova áramlik a legtöbb pénz a zöld technológiában?

Merre megy a tőke? - A pénzügyi intézmények szerepe a klímaváltozásban címmel tartott előadást Dr Ács Barnabás, a Londoni Értéktőzsde Fenntartható Befektetések és Finanszírozás Globális Értékesítési Igazgatója. A szakember három területet ismertetett:

Üvegházhatású gázok és bankok

A bankok is egyre aktívabb részesei lesznek az átalakulásnak. Az ellátási láncban a különböző ÜHG-gázok közül a legismertebb a szén-dioxid, a másik a metán. A bank Scope3-as kibocsátása (egy adott cég beszállítóinak az ellátási láncból eredő kibocsátása) a befektetéseken keresztül érzékelhető. A részvény- és kötvénybefektetések, a finanszírozás, a befektetési szolgáltatások és nyugdíjalapok, de a strukturált termékek vagy biztosítások is ez alá tartoznak. Minden befektetésnek meg kell mondani a szén-dioxid tartalmát.

Banki kötelezettségvállalások és megvalósításuk

Minden nemzetközi bank rendelkezik egy részletes szervezeti kormányázással, aminek van egy fenntarthatósági általános funkciók része. A kettős net zéró vállalásra és a részletes tervekre a bankok forrásokat allokálnak, ez 500-1000 milliárd dollárt tesz ki bankonként. A következő években a bankok is nagyon proaktívak lesznek a kibocsátáscsökkentések elérésében. A finanszírozás fenntarthatóvá tételének megvalósítási folyamatában a fenntarthatósági elemzés hatalmas adatokat igényel annak meghatározásához, hogy az adott technológia hogyan járul hozzá a célszámokhoz. Emellett fontos a fenntartható finanszírozáshoz szükséges összegek allokálása, valamint a piaci lehetőségek, ami a különböző szolgáltatásoktól a tanácsadásig terjed.

Zöldfinanszírozási helyzetkép

A finanszírozásnál 2019-ben még sok esetben nagyobb volt a karbonintenzív mint a zöld finanszírozás, de 2022-ben már a zöld finanszírozás dominált. 2023 első negyedévében vannak bankok, akik idén eddig egyáltalán nem bocsátottak ki karbonintenzív kötvényeket.

Hogy látják a bankok?

A zöld technológiák finanszírozása, a befektetők és a bankok új kedvencei, de hova áramlik a legtöbb pénz? Tudjuk a szükséges technológiát elég gyorsan finanszírozni? Milyen nagyobb folyamatok indultak eddig el? – kérdezte a panelbeszélgetés résztvevőit Bozsik Balázs, fenntarthatósági és ESG üzleti szolgáltatások vezető, PwC Magyarország.

A Raiffeisen csoport klímastratégiája, hogy egyrészt a saját hiteleinket minél konzisztensebbé tegyük a párizsi egyezménnyel, és hogy az ügyfeleinket támogassuk az átmenetben: ennek érdekében a vállalati portfóliónkat szeretnénk ESG-kompatibilissé tenni 2030-ig. 2022-ben a cégcsoport jóváhagyatta a kibocsátáscsökkentési vállalásait, Scope1 és Scope2 tekintetében ebben az évtizedben 25 százalékkal szeretnénk csökkenteni a GHB kibocsátást az általunk finanszírozott befektetésekben. Ennek érdekében ügyfeleinket 3 kategóriába helyeztük: 1.: aki élenjár a fenntartható technológiák alkalmazásában, a 2.: ez az átmenet, akiket tanácsadással és releváns termékekkel szeretnénk támogatni, 3.: aki eddig egyikben sem csinált semmit és nem is tervez ilyet – mondta el Kereskényi Péter, ingatlan, akvizíció és szindikált finanszírozási vezető, Raiffeisen Bank Zrt.

A szakértő szerint az ingatlanfinanszírozás jelentősége nagyon nagy, ebben a tekintetben van egy vidéki wellnesshotel ügyfél, aki egy átfogó energiaprogramot indított megújulókra átállva, így az E-kategóriás energiatanúsítványa fel fog menni C-kategóriába. Ugyanakkor nagyon hiányoznak az államilag támogatott alacsony kamatú konstrukciók a forint szegmensben, a forintban egyszámjegyű kamatok 2024 elején lehetnek – tette hozzá.

Az EU-ban a kibocsátás kereskedelmi rendszerét kell kiemelni, ennek kapcsán már megjelentek az Európai Parlament szerinti szövegek. A kvótaárak rekordközeli szinteken mozognak, 90-105 euró körüli árakat láttunk és a jövőben is magasan maradhatnak. Ehhez kapcsolódnak az iparági ingyenes kvóták kiosztásai: ahol az energia audit követelményeit nem teljesítik, ott lehet valamekkora kvótavesztés. 2024 és 2030 között átlag 1,49 százalék energiamegtakarítást kellene tagállami szinten elérni, ehhez az energiafogyasztás megújuló arányát is dinamikusan növelni kell, de jó hír, hogy ennek finanszírozásához források is rendelkezésre állnak. Az uniós innovációs alap a vállalatok számára is egy meghatározó irány a közvetlen források elréséhez. Vannak elvárások, de vannak lehetőségek is, ez az évtized meghatározó lehet a zöld átállásban. A finanszírozás kulcskérdés a technológiai zöld átálláshoz, ehhez vissza nem térítendő támogatások kellenének, de a meglévő lehetőségeknél a megfelelő kamatú zöld hitel lehetne a megoldás – hangsúlyozta Koczóh Levente András, senior klímapolitikai tanácsadója, Green Policy Center.

A cégünk egyrészt klímabarát projektekbe való befektetéssel foglalkozik, majd áttértünk a kereskedésre is. A pandémia után jött az energiaválság, ami kihívást jelentett a megfelelés terén is. Az ügyfeleink látszólag csökkentették az emissziót, de ehhez az aktivitásukat kellett csökkenteni, sok cég például a szállítóit finanszírozza a kibocsátáscsökkentési bevételekből. De vannak pozitív példák is, egy cementgyár például – bár nem Magyarországon - egy új technológia bevezetésével szinte nullára csökkenti a karbonkibocsátását, jóllehet ők egy komoly önerőt is hozzátettek. A kvótaárakban hosszú távon kialakult egy emelkedő trend, és ez a jövőben is folytatódni fog, közben hatalmas volatilitással. A legtöbb megkeresést mostanában a távhőcégektől kaptuk, őket érinti a modernizációs alap, hogy vajon, ha áttérnek biomasszára, akkor az vajon a jogszabályok szerint meddig számít majd fenntarthatónak, vagy ha mindenki áttér arra, akkor mi lesz a beszerzési ár. Míg korábban egy-két évekre terveztek előre, most ennél sokkal hosszabb távú döntéseket kell hozni egy nagyon nehéz környezetben – világított rá Papp Bernadett, szenior piaci elemző, Pact Capital AG.

Aki nálunk tőkét kap, annál valamilyen pozitív impakt kell, hogy legyen a fenntarthatóság terén. A kockázatitőkepiac viszont egy szűk piac, így nincsenek cementgyár méretű sztorijaink. 2021-ben Európában 118 milliárd euró tőke jelent meg a kockázatitőke-piacon, ami nagyon kevés, ennek 15-18 százaléka ment környezeti fenntarthatóság szempontjából pozitív irányú cégekbe, jóllehet ez is duplája, mint egy évvel azelőtt. Európa így is vezető a világon a zöld és fenntartható technológiákban, de még itt is a folyamat elején vagyunk. Tőkeallokáció terén a népszerű, jó hozamú projektek a kedveltek, mi egy minipályán mozgunk. A biomassza például valóban izgalmas, de a legnagyobb félelem, hogy az alapanyag honnan jön és annak milyen a lábnyoma. Kockázati tőkebefektetőként nincs elég jó cég Magyarországon, ha leszűkítjük csak vízre vagy energetikára, nem tudunk elég tőkét kihelyezni, így mi kinyitottuk ezt a területet, szívesen megyünk az agrárinnováció felé is, de a smart city vagy a smart logisztika terén is nézelődünk. Ez viszont már 6-7 terület, így ezekből nézzük meg a leginnovatívabb technológiákat, amikkel valódi kibocsátáscsökkentés lehetséges – mondta el Török József, Befektetési igazgató, Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt.

