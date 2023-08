Beszakadt a magyar gázfogyasztás a rezsiváltozások első évében – Jócskán spórolt, aki csak tudott

„Az augusztus 1-től július 31-ig tartó időszak gázfogyasztása 8,5 milliárd köbméter volt, ez nagy csökkenés” – jelentette ki az új rezsirendszer első teljes évének adatai kapcsán a hétvégén Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A Portfolio számításai szerint ez a nagy csökkenés konkrétan 21%-ot jelent a megelőző egy évhez képest, és a részletes adatok azt is jelzik, hogy a lakosság, és főként a nem-lakossági szegmens különféle szereplői is jócskán spóroltak a gázfogyasztással.

Lantos Csaba a Tranzit Fesztiválon a HírTv Youtube csatornájának tudósítása szerint a fentieket mondta a belföldi földgázfelhasználásról, miután előtte pár nappal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétette a júliusi földgázmérleg statisztikát is, benne a napi gázfogyasztási grafikonnal együtt. Amint az alábbi ábrán látható: július utolsó napjaiban napi mintegy 10 millió köbméter körüli volt a felhasználás.

A miniszter arra hívta fel a figyelmet a 8,5 milliárd köbméteres adat kapcsán, hogy közben ezzel párhuzamosan a magyarországi kitermelők évi mintegy 1,5 milliárd köbméternyi gázt termelnek ki, azaz már "csak" mintegy 7 milliárd köbméternyi import szükséges a hazai ellátáshoz. Azt is megjegyezte, hogy közben 6,3 milliárd köbméter a magyarországi gáztárolók együttes kapacitása, ami Európában az egyik legmagasabb volumen, illetve egy főre vetítve Ausztria után a második legnagyobb. A jelentős gáztárolói kapacitások kapcsán úgy fogalmazott: „ez egy elképesztően nagy stratégiai lehetőség, pozíció, és így is fogjuk fel a dolgot”.

Közben amint megírtuk: a hétvégi adatok szerint már 90%-ra emelkedett a magyarországi gáztárolók együttes töltöttsége, tehát a november 1-re teljesítendő kötelező célt már mostanra elértük, azaz 5,7 milliárd köbméternyi gáz pihen már a föld alatti tárolókban. A szombati eseményen Lantos Csaba mellett a pódiumbeszélgetésben részt vett Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató is, aki amint megírtuk: a Mol ukrajnai és horvát olajtranzit díjairól mondott fontosakat, amelyek a magas magyarországi üzemanyag árakban is lényeges szereppel bírnak.

Visszatérve a MEKH júliusi belföldi földgázfelhasználási adataira, azt látjuk, hogy ez 388 millió köbméternyi volt, ami 2%-kal maradt el a tavaly júliusi volumentől.

Érdemes a havi adatok helyett a földgázfelhasználási tendenciákat is megragadni, és ezt tesszük az alábbi ábrával is. Az év/év alapú változást mutató idősorunk a májusi hónapot kivéve (ott tavaly beszakadt a fogyasztás, így idén májusban ahhoz képest volt egy növekedés) folyamatosan mínuszban jár, akárcsak az előző 5 év adott havi átlagához viszonyított idősorunk. Megnéztük azt is, hogy a rezsiváltozások első teljes évét tekintve, tehát tavaly augusztustól idén július végéig a 8,5 milliárd köbméternyi fogyasztás hogyan alakult a megelőző egy évi, tehát a 2021. augusztustól 2022. júliusig terjedő időszak adatához képest és 21%-os mínuszt kaptunk, illetve amint a fekete vonal érzékelteti: az így vizsgált mutató már bő egy éve a mínusz tartományban jár. Mindez azt jelzi, hogy részben hőmérsékleti okok (enyhe tavalyi tél), részben gazdasági okok (négy negyedéve tartó recesszió), részben pedig a magas árak miatt (tavaly augusztustól a lakossági, illetve a kkv-szegmensben lényeges rezsiváltozások voltak: az átlagfogyasztás feletti részre sokszoros árat számítanak, illetve jócskán szűkölt a cégeknél a rezsivédelemre jogosultak köre), együttesen lényegesek voltak a gázfogyasztás visszafogásában.

A MEKH másik friss statisztikája, a földgázipari társaságok adatai, júniusig már azt is mutatják, hogy a lakossági és nem-lakossági szegmensben fogyasztói méret alapján mely kör mennyire fogta vissza a gázfogyasztását. Amint az alábbi első ábrán látjuk: a lakosság mindhárom szegmensében jelentős volt a spórolás év/év alapon, ha pedig a tavaly júliustól idén júniusig tartó egy évet a megelőző egy évhez képest viszonyítjuk (2021. júliustól 2022. júniusig), akkor azt kapjuk, hogy a 20 köbméter/óra alatti fogyasztói szegmens (ebben vannak messze a legtöbben) 26,2%-os volt a fogyasztás visszaesés mértéke, a 20 köbméter/óra feletti szegmensben pedig 12%-os volt.

A nem-lakossági szegmensben az elmúlt egy évben nagyon komoly mínuszokat, azaz gázspórolási mértékeket látunk mindegyik fogyasztói méretnél. Ennek mértéke júniusban 15-20% körüli volt, de ha itt is a tendenciákra fókuszálunk, tehát ha a tavaly júliustól idén júniusig tartó egy évet a megelőző egy évhez képest viszonyítjuk (2021. júliustól 2022. júniusig), akkor azt kapjuk, hogy a 20 köbméter/óra alatti fogyasztói szegmensben 25,9%-os volt a fogyasztás visszaesés mértéke, a 20-100 köbméter/óra közötti szegmensben 20,8%-os, a 101-500 köbmétert/óra közötti szegmensben 11,7%-os, a nagyfogyasztónak számító 500 köbméter/óra szegmensben pedig 14,8%-os.

Mindez tehát összességében azt jelenti, hogy mind a lakossági, mind a nem-lakossági szegmensben úgy spóroltak a szereplők, amennyire csak bírtak, amiben sok gazdasági-pénzügyi tényező együttese játszotta a főszerepet.

