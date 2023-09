Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén a legjobban keresni a tőzsdén

Nvidia, narancslé, Opus - nem egy szokványos trió, mégis összeköti őket, hogy a maguk kontextusában az év eddigi legjobb befektetései közé tartoznak. Az Nvidia a tőzsdéket is felforgató AI-forradalom zászlóshajója, míg a narancslé nemcsak a mezőgazdasági termékek, de a szélesebb nyersanyagpiacon is kiugróan nagy áremelkedést tapasztalt, miközben az Opus a magyar tőzsde legizgalmasabb nyári sztorija volt, egy ponton négyszereződő árfolyammal. Persze ezeken kívül is történtek izgalmak az év első nyolc hónapjában, így megnéztük, hogyan mozogtak idén a fontosabb tőkepiaci eszközök az események tükrében.

Kifejezetten erős az idei év a tőzsdék számára, és ugyan az augusztus meghozta a várt korrekciót, továbbra is jelentős pluszban vannak a vezető indexek az év elejéhez képest. Nem lehet úgy beszélni az idei évről, hogy a mesterséges intelligencia ne kerülne szóba, hiszen a csapból is ez folyik, és már most érdemi hatásokat látunk az olyan cégek esetében, mint az Nvidia, amelynek az árfolyamába (idén +245%) nem csak várakozásokat áraznak a befektetők, hanem a tényszámok is megerősítették, hogy mekkora üzleti lehetőséget rejt az AI.

Az idei év másik nagy témája a csökkenő infláció és a jegybanki kamatpálya, melyeknek köszönhetően ismét „a rossz hír jó hír” narratíva uralkodott el a piacon. Főleg a globális súlyát tekintve kiemelkedőnek számító amerikai piacon igaz ez, ahol az elmúlt hónapokban olyan erőt mutatott a gazdaság a magas kamatok ellenére, amelyek inflációs kockázatot vetítenek előre. Épp erre mutatott rá Jerome Powell jegybankelnök múlt pénteken, mikor arról beszélt, hogyha továbbra is erősek lesznek a gazdasági adatok, a munkaerőpiac pedig nem lassul kellőképp, akkor további kamatemelésekre lehet szükség.

Ha fontosabb tőkepiaci eszközök idei árfolyamváltozását nézzük, nem egyszerű egy jól meghatározott mintát kiolvasni, hiszen az egyes eszközosztályokon belül nagy eltérések lehetnek. A részvénypiac ereje viszont egyértelműen látszik, míg a kötvényhozamok emelkedése (a kötvényárak esésével) szintén fontos témája az idei évnek, ráadásul az USA-ban augusztusban látványos méreteket öltött a hozamemelkedés – részben ez is felelős volt a múlt havi részvénypiaci esésért. A lista végén több fosszilis energiahordozót találunk, amelyeknek a tavalyi rali után volt honnan esniük.