Pár nap alatt jött a 180 fokos fordulat a kormánytól - Mégis mi történt?

Gyakorlatilag csupán hat munkanapot élt a kormány legutóbbi terve, a napelemeseket érintő elszámolás módosítása. Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy a kormánypárt - látva a jelentős felzúdulást a 200 ezer háztartás részéről - mégis megtartaná a rendkívül előnyös éves szaldó elszámolást a meglévő háztartási napelemes rendszerek esetében. Az ördög a részletekben rejlik, az érintettek most még inkább várják a részletek kihirdetését rendelet formájában. Cikkünkben bemutatjuk, hogy miért váltott ki komoly felháborodást a kormány alig két héttel ezelőtti bejelentése, és mégis miért döntött a hátraarc mellett.

Miről is van szó?

Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy augusztus 26-án este, a Tranzitról bejelentkező rövid videóban jelentette be azt, ami nagyságrendileg 200 ezer háztartást érint. Elmondása szerint a napelemet korábban telepítők eddig élvezhették az éves elszámolás előnyeit, ám a kormány friss döntése szerint ez változni fog 2024. január elsejétől és havi szaldóra állítják át őket az éves szaldó elszámolásról, pedig a kormány eredetileg nem ezt ígérte a meglévő napelemes rendszerrel rendelkezőknek. Akik pedig újonnan csatlakoznának a rendszerhez új napelemrendszer feltelepítésével a jövő évtől, azoknak már a bruttó elszámolás lesz érvényes.

Cikkünkben egy konkrét példán keresztül számoltuk ki, hogy ez a módosítás mekkora hátrányt jelentene a napelemes rendszert tulajdonlók számára pénzügyileg és mennyivel romlik ezzel a beruházás megtérülése.

A bejelentés hatalmas hullámokat váltott ki az érintettek körében, és a szakmai szervezetek között. Az éles felháborodás hatására a minisztérium igyekezett gyorsan többször nyugtató kommunikációval reagálni és már akkor belengette: finomhangolásra készülnek és egyeztetnek a témában.

Ezek után, hat munkanap elteltével jött a bejelentés Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezetőtől a Facebookon, melyből kiderült: azt kérte Lantos Csaba energiaminisztertől, hogy a már meglévő napelemrendszerek esetében maradjon meg az éves elszámolás.

Rengetegen felháborodtak - Jogosan?

Érdekes volt látni a Lantos Csaba eredeti bejelentésére adott reakciókat: az érintettek nagy részét gyakorlatilag leforrázta az egyperces videó, számukra sokkolóan és újdonságként hatott a belengetett változtatás, de voltak olyan szakértők és egy szűk réteg, akik azt állították, hogy a szaldó elszámolás módosításának híre már tavaly ősz óta ismert és nyilvános volt (ezért voltak olyan kisebbségi vélemények, miszerint a felháborodás nem feltétlenül jogos, mert már ismert volt tavaly óta a havi szaldó elszámolás elképzelése). Most, ezzel a Kocsis Máté bejelentéssel és a kormány pár nap alatt megvalósított 180 fokos fordulatával eldőlt: nem ennek az utóbbi rétegnek volt igaza, Lantos Csaba energiaügyi miniszter szombati bejelentése igenis az újdonság erejével hatott.

A kezdeti sokk után az egyéni reakciók között racionálisak és igazán elkeseredettek is akadtak az érintettek részéről:

volt, aki dacból lekapcsolta az inverterét a múlt héten,

volt, aki kilátásba helyezte, hogy leszereli a rendszerét és ilyen feltételek mellett nem termel a rendszerbe továbbá zöld energiát,

pertársaság alakult a sérelmet elszenvedők érdekében,

nyílt levelek születtek, valamint elindult egy aláírásgyűjtő kezdeményezés (21 ezer feletti aláírás jött össze máig), amivel tiltakoztak az elszámolás-módosítás ellen,

a napelemes közösségekben felmerült, hogy tömegesen egyszerre kapcsolják le az inverterüket, ezzel napon belül nagy gondot okozva a rendszernek és a rendszer irányítójának, hiszen nem táplálnának be a rendszerbe energiát, egyik pillanatról a másikra.

Mi volt a legnagyobb baj?

Az érintettek jogosan rótták fel a kormánynak, hogy a szaldó elszámolás módosítása visszamenőleges hatályú, vagyis egy már meglévő megállapodást rúgna fel a szolgáltató a kormány kezdeményezésére, az ügyfél ellenében és a rendszert kiépítő háztartás nyilvánvalóan rosszabbul járna. Ez a jogbiztonság hiányának megvalósulása a gyakorlatban: a kiszámíthatatlan környezet elbizonytalanítja a racionális (és részben zöld) megfontolások alapján beruházásban gondolkodókat.

A több tízezer embert a bejelentés formája is zavarhatta: nem egy előkészített sajtótájékoztatón jelentette be új tervét a kormány, ahol lehetett volna lehetőség a részletek tisztázására, hanem egy egyperces videóban.

Külön érdekessége lett volna az új rendszernek a paraméterek, illetve az üzleti feltételek. Ha a szolgáltató 5 forintért vette volna át továbbra is az új rendszerben a villamos áramot a háztartástól, és közben 39 forintért, illetve 70 forintért adta volna tovább a később hálózatból kivevő háztartások számára, az üzletileg is rendkívül káros lett volna a napelem-tulajdonosok számára. Közben az is kiderült, hogy ezzel a szolgáltató pénzügyi egyenlegét is csupán néhány milliárd forinttal javította volna az intézkedés, vagyis az államháztartás számára sem jelentett volna érdemi megtakarítást.

A kormány korábbi, ambiciózus zöld átállási céljaival is szembement volna ez a visszamenőleges hatályú módosítás, és a gyakorlatban a havi szaldó nem ösztönzött volna a zöld energia azonnali, minél nagyobb arányú, megtermelés közben történő felhasználására.

Összességében tehát az érintett napelemes rendszer tulajdonosok átverve érezhették magukat a múlt szombati bejelentés után, főleg azok, akik 2022 őszén még az utolsó előtti pillanatban napelemtelepítést vállaltak be, a csatlakozási stop előtt, és nemcsak napelemes rendszert telepítettek, hanem - a rezsiválság és elszálló gázárak közepette - a teljes fűtési rendszerüket átalakították ennek alárendelve.

Ha végül úgy valósul meg a napelemes elszámolás, ahogy Kocsis Máté frakcióvezető kérte, akkor eldől, hogy visszamenőleges hatályú intézkedéseket nem lehet mindig, mindenkivel megtenni. Nemcsak igazságtalannak tűnt ugyanis az eredeti szombati videós bejelentés, hanem a gyakorlatban is az, a fentebb bemutatott okok miatt.

Összegzés

Összességében tehát elmondható, hogy az érintett közel 200 ezer háztartás felháborodása jogos volt, mostanra tisztázódott, hogy ez valóban egy új, nagy hatású intézkedése lett volna a kormánynak, de az is eldőlt, hogy - még ha ritkán is, de - van példa a gazdaságpolitika, illetve a szakpolitika önkorrekciójára.

Ezúttal számított 200 ezer háztartás súlya és hangja.

