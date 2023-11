Lecsap a kormány a csalókra Magyarországon, itt a kőkemény válaszlépés a bűnözőknek

Indul a kibernyomozói hálózat, az állomány feladata az online csalások számának csökkentése. Több mint 300 ember dolgozik a szervezetben és az egész országot lefedik - jelentette be Szentkirályi Alexandra a mai Kormányinfón. Ezzel a bűnüldözési szervek is még intenzívebben csatlakoznak a csalók elleni harchoz, a lépés szervesen illeszkedik az eddigi piaci és szabályozói kezdeményezésekhez, melyek a félelmetesen terjedő csalásoknak vetnének gátat.

Kibernyomozói hálózat indul

Az online térben elkövetett kereskedelmi, csalási bűncselekmények esetében is szigorúbb szabályozásról döntött a kormány - mint arról korábban is írtunk egy előterjesztés alapján - de most egy újabb változást is terveznek. A Kormányinfón kiderült, hogy a belügyminiszter döntött arról, hogy

kialakításra kerül egy 300 fős országos kiberbűnügyi rendszer.

Már 293 fővel működik a nemzeti kibernyomozói csoport, a szervezet fejlesztésén pedig egy 15 fős csoport dolgozik a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint azért is van szükség a belügyi törvénymódosításra, mert októberig