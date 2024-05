Lendületben a kecskeméti Mercedes-gyár - Új csúcson a bevétel és a profit

Az elmúlt években egyre több autót gyártottak a kecskeméti Mercedes-gyárban, de a tavalyi 174 ezres volumen nem lett új rekord, a bevétel és a profit viszont korábban soha nem látott szintre emelkedett.

A 2021-es mélypont óta évről-évre nő a kecskeméti Mercedes-gyárban legyártott autók száma, tavaly már 174 ezer darab volt, ami még még mindig jóval alacsonyabb, mint a 2017-es csúcsévben az akkor legyártott 198 ezer darab autó.

Igaz, azóta a termékpaletta is átalakult: a kecskeméti Mercedes-gyárban jelenleg a CLA Coupét, CLA Shooting Brake-et, az A-osztályt, valamint Mercedes-AMG Performance modelleket, és ezek hibrid verzióit gyártják, és itt készül a tisztán elektromos EQB is (azt az autót teszteltük, és jártunk a Mercedes-gyárban is).

Miközben 2022-ben még 4543-an dolgoztak a vállalatnál, tavaly valamivel kevesebben, 4477-en, ebből 3281 fő fizikai, 1196 szellemi dolgozó.

A termékmix és az infláció hatása jól látszik a bevételeken, mert miközben az autógyártás nem ment új csúcsra, a bevétel korábban soha nem látott rekordszintre emelkedett.

A vállalat árbevétele a 2022-es 3,97 milliárd euróról közel 28 százalékkal 5,08 milliárd euróra (~ 1941 milliárd forint) emelkedett 2023-ban. Ebből a belföldi értékesítés csupán 11,8 millió euró volt, vagyis az exportbevétel aránya 99,8 százalék. Az exportbevételen belül 5,03 milliárd euró termékexporthoz, 34 millió euró pedig szolgáltatásexporthoz kapcsolódik. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary összes bevételéből a Mercedes-Benz AG-val szemben elszámolt bevétel 5,05 milliárd euró.

A bevételeknél nagyobb mértékben emelkedtek a vállalat költségei (a beszámolóban a logisztikai szolgáltatásokat, az IT költségeket és a karbantartási szolgáltatások költségeit emelték ki):

az anyagjellegű ráfordítások a 2022-es 3,6 milliárd euróról 30 százalékkal 4,7 milliárd euróra nőttek, ezen belül az anyagköltségek 3,5-ről 4,6 milliárd euróra ugrottak,

a személyi költségek pedig még ennél is nagyobb mértékben, 31 százalékkal 144 millió euróra emelkedtek, a bérköltség 38 százalékkal 121 millió euróra nőtt.

Az alacsonyabb nyersanyagárak és a javuló gyártási költségek pozitív hatását ellensúlyozta a magasabb inflációs környezet, valamint az ellátási láncokhoz kapcsolódó megemelkedett költségek.

A 4477 dolgozóra 121,3 millió euró bérköltség és 5,9 millió euró személyi jellegű egyéb kifizetés jutott, ez alapján egy dolgozóra 28 409 euró, jutott, a tavalyi átlagos EURHUF árfolyammal (382) számolva ez éves szinten 10,85 millió forint, havi szinten 904 ezer forint.

A bevételeknél nagyobb mértékben emelkedő költségek miatt a vállalat üzemi eredménye 13 százalékkal 98,4 millió euróra csökkent.

2023-ban a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary munkatársai 40,6 millió euró személyi jövedelemadót és egyéb bérből levont közterhet fizettek meg, a vállalat pedig összesen 37,7 millió euró adót és járulékot fizetett a magyar államnak és Kecskemétnek.

Az adózott eredmény az üzemi eredmény csökkenése ellenére 4 százalékkal emelkedett, 91,9 millió euróról 95,7 millió euróra (~36,6 milliárd forint), a növekedést a pénzügyi műveletek soron látható pozitív tétel magyarázza.

A tavalyi profit a bevételhez hasonlóan új rekord.

a 2023-as eredmény után a cég nem fizet osztalékot az anyavállalatnak, a profit teljes összege eredménytartalékba kerül.

A kilátásokkal kapcsolatban a menedzsment azt írja, hogy a prémium és luxusautó szegmens globális piaci fejlődése, az akkumulátoros elektromos járművek további térnyerése és a márka termékei stabil alapot jelentenek a nyereséges növekedéshez az elkövetkező években.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images