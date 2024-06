Óriásfejlesztésekbe kezdtek az Opus Globalnál: beindult az ESG hatása

Erdei Gabriella 2024. június 05. 09:00

A vállalatok működésében egyre meghatározóbb tényező az ESG (environmental, social, governance) szempontok figyelembevétele: az Európai Unió szigorodó keretrendszere mellett a piaci trendek is a fenntarthatósági jelentések növekvő jelentőségét mutatják. A befektetők és a pénzügyi elemzők ezeket a szempontokat elkezdték beépíteni az értékelési modelljükbe, ezáltal általános elvárássá is kezd válni. Vajon a vezetők 2024-re már felismerték, hogy többféle lehetőség is rejlik az ESG jelentésekben? Mit jelent a pénzügyi fenntarthatóság? Hogyan válik fenntarthatóvá egy olyan tevékenység, mint az elektromos energia- vagy gázszállítás? Hegyvári Dávidot, az Opus Global Nyrt. befektetői kapcsolattartóját, ESG projekt koordinátorát kérdeztük.