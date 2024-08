A kormány és a vállalati szereplők is megszólalnak a zöld átállásról

Összefort a gazdasági élet és a fenntarthatóság, nincs finanszírozás a zöld szempontok nélkül, az energiapiac jövőjét is a megújuló energiamegoldások dominálják, a vállalatok sorra keresik az ESG gyakorlatokat, a mobilitás, az épületek, ingatlanpiaci folyamatokat is a környezeti szempontok határozzák meg. Az üzleti világ szereplői most a fenntarthatóság, az ESG szempontoknak való megfelelés jegyében hoznak stratégiai döntéseket, ebben a szellemben választanak fejlesztési pályákat.

Fenntartható-e a jelenlegi gazdaság?

A gazdaság zöldítési lehetőségeiről a Sustainable World konferencián többek között az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezető igazgatója,Pókos Gergely tart előadást, míg a globális kitekintést Rashmi Ghai, a Citi Kereskedelmi Banki globális fenntarthatósági és ESG vezetője mutatja be. A különböző iparágak nagyvállalatainak képviselői egy vezetői kerekasztalban mondhatják el, hogy miként készülnek a zöld forradalomra, hogyan lehet stratégiai döntéseket hozni a fenntarthatóság jegyében, és, hogy az adott iparágban milyen nehézségekkel néznek szembe. A beszélgetésben

az enregiaipart Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója,

az ingatlanszektort Gerben Mátyás, a CPI országmenedzsere,

az agráriumot Horváth Péter, az UBM vezérigazgatója,

a kulturális ipart Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója,

az építőipart Tibor Dávid, a Masterplast elnöke fogja képviselni.

ESG-nek megfelelően finanszírozni - Ez már a jelen

A konferencia délelőtti részében a klímakockázatok hitelezési kockázatairól, valamint a bankok, finanszírozási intézmények stratégiáiról lesz szó. A résztvevők megismerhetik többek között az ING Bank, az OTP Bank, a Citi, a K&H, a Trustify, valamint a KPMG álláspontját, valamint Holczinger Norbert, az MNB Fenntartható Pénzügyek Főosztályának vezetője is előadást tart zöld pénzügyek témában. Szó lesz továbbá a zöld befektetésekről, az MVM ESG stratégiájáról, és a Mastercard Fenntarthatósági Percepciós Index eredményeiről.

A pénzügyi intézmények hosszú távú klímasemlegességi törekvései nagyban befolyásolják a tőkeallokációs mechanizmusokat, minden vállalat, amely valaha banki, hitelezési finanszírozási lehetőséget keres a jövőben, annak illeszkednie kell a hitelező stratégiájához, különben nem, vagy csak extra magas költségek mellett maradhat játékban.

A finanszírozás mellett az ESG követelményeket sem hagyhatjuk ki a szeptember 4-i konferencia témakörei közül, hiszen a közvetett és közvetlen kibocsátások, valamint a társadalmi és vállalatirányítási aspektusok már szabályozási szintre léptek sok-sok nagyvállalatnál. Az érintettek köre, illetve a megválaszolandó kérdések száma is egyre csak bővül. Az eddigi legbővebb, és legsokszínűbb szakmai programmal készülünk az "ESG a gyakorlatban" elnevésű szekcióban a konferencián. Az ESG-törvény kapcsán megszólal Molnár Csaba Gábor, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának ESG vezetője, valamint az ellátási lánc és az ESG kapcsolódásáról Dr. Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója tart előadást. Az ESG társadalmi vonatozásait Nagy Gréta, a Dandelion ügyvezetője fogja bemutatni.

Két kerekasztal-beszélgetést is szervezünk ESG témában, egyrészt a kibocsátások, és a fenntarthatósági jelentések lesznek fókuszban, másrészt a társadalmi és a kormányzási lábakkal is külön és kiemelten foglalkozunk.

Megújuló energia és zöld infrastruktúra

Megújuló energia nélkül nincs jövő, és fenntarthatósági konferencia sem. A délutáni előadásaink, illetve beszélgetéseink azt feszegetik, hogy Magyarország milyen megújulóenergia-mix mellett lehet a legsikeresebb a zöld átállásban, illetve milyen további feladatokra, esetleg problémákra szükséges reagálni ennek kapcsán, valamint hogyan, miként tudjuk a klímastratégiai szempontokat is beépíteni az energiapolitikába.

A megújuló energiáról szóló kerekasztal-beszélgetésben részt vesz

Jamniczky Zsolt , az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese,

, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese, Dr. Kiss Csaba , az MVM termelési vezérigazgató-helyettese,

, az MVM termelési vezérigazgató-helyettese, Dr. Pesti-Farkas István , Sustainable Sourcing Program Responsible - Global Business Services, Ericsson Group

, Sustainable Sourcing Program Responsible - Global Business Services, Ericsson Group Petri Bernadett , Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) ügyvezető igazgatója

, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) ügyvezető igazgatója Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára,

Az energiapiaci kihívások mellett az ingatlanszektor és a közlekedés is komoly átalakulások megy keresztül, az új technológiák a közlekedés jövőjét is meghatározzák, míg a régi és új épületek közötti fenntarthatósági és pénzügyi megfontolások is egyre inkább egymásnak feszülni látszanak. Ezek azok a kérdések, amelyek mellett nem mehet el egy-egy iparág, ha a jövőre nézve hoz döntéseket. Ezekben a témákban ad elő Simon Anita, fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettes az Alteo Csoportnál, Tóth Levente, a mitigia CEO-ja, illetve Szemerédi Dóra Diána, a Gránit Pólus Management ESG vezetője. Az épületszektor kihívásairól Bencze Anna, a HelloParkstól, Csipszer Zoltán, a Lindabtól, Koczóh Levente András, a Green Policy Centertől, Kovács Gábor, a Veluxtól, valamint Zsámba Judit, az MFOI-tól érkezik a kerekasztal-beszélgetésbe.

Marketing greenwashing nélkül és a vállalati gyakorlatok

Az idén 5. éves fenntarthatósági találkozónkon, a greenwashing elkerülésének gyakorlata, a kommunkációs kihívások is szerepet kapnak. Előadóink között lesz:

Losonczi Gergely, vállalati kommunikációs vezető, E.ON Hungária Csoport

Szabó Béla , márka- és kommunikációs igazgató, Magyar Telekom

, márka- és kommunikációs igazgató, Magyar Telekom Szalkai Réka , marketing igazgató, Mastercard

, marketing igazgató, Mastercard Tomaj Zsófia, ügyvezető, Vantage Point

Zöld agrárium és vízügyek

A 2024-es Sustainable World konferencia újdonsága, hogy idén már a zöld agrárium mellett a vízbiztonság kérdése is kitüntetett figyelmet kap. Az agrárgazdaság, amely minden pillanatban ki van téve az éghajlatváltozásból eredő szélsőségeknek, az egész élelmezési rendszerünket, a vízgazdálkodásunkat alapjaiban határozza meg, így kétség sem fér hozzá, hogy a fenntarthatósági szemléletnek ebben az iparágban is nagy szerepe kell, hogy legyen.

Még mindig nincs vége!

A fenntarthatósági szakmai találkozó a Green Awards díjátadóval zárul. Az ünnepségen azokat a vállalatokat, programokat, zöld megoldásokat díjazzuk, amelyek valóban tesznek a környezetünkért, a társadalmunkért, és az élhetőbb jövő kialakításáért.

Így zajlott a tavalyi Sustainable World konferencia!

