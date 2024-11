Így növekedhet gyorsabban a vállalkozása: tőkebefektetés a gyakorlatban

A hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedés alapfeltétele, hogy versenyképes, tőkeerős vállalatok működjenek hazánkban. A közép- és nagyvállalatok számára a hatékonyságnövelő fejlesztések stratégiai pillérré váltak, ezekkel párhuzamosan speciális finanszírozási megoldások jelentek meg a piacon. A kkv hitelprogramok mellett a növekedés mértékéből fakadóan további források bevonására is lehetőség van, amire a klasszikus banki hitel mellett a tőkefinanszírozás jelenthet megoldást. Cikkünkben a StancPack Csoport és a Vág-Tech Kft., a Focus Ventures alapkezelő két portfóliócégének történetén keresztül mutatjuk be, hogy miért fontos a tőkeellátottság, hogyan lehet sikeres a tőkebevonás, milyen szerepet vállal a finanszírozó, illetve hogyan kerülhet sor a tőkebefektetés visszavásárlására akár a futamidő felénél is korábban.

Miközben az elmúlt évben a korai fázisú vállalatok finanszírozása régiós szinten is kissé háttérbe szorult, a közepes- és nagyvállalatok előtt egyre több lehetőség nyílik versenyképességük növelésére – ezt pedig beruházásokon és fejlesztéseken keresztül érhetik el. Ahhoz, hogy egy vállalat gyorsan tudjon reagálni az előtte álló piaci lehetőségekre, kiegyensúlyozott pénzügyi háttérre, finanszírozási szerkezetre van szüksége, amely alapját a hitel és a garancia mellett az önerőt jelentő tőkefinanszírozás adja. A kedvező forrásmix kialakítása nem csak a vállalat növekedési céljait támogatja, hanem mérsékelheti annak kockázatát is.

A tőkefinanszírozási iparág bővülése és erőteljes növekedési potenciálja a befektetőknek is vonzó, amit az Invest Europe éves jelentése is tükröz: európai szinten a szegmensben kezelt tőke volumene már meghaladta az 1000 milliárd eurót.

A terület fellendítéséhez itthon is elérhetővé vált az állami forrásból származó befektethető tőke. Ezt a feladatot kezdetben a Hiventures vállalati üzletága látta el, majd az egyre növekvő igényekkel és a kitűzött növekedési célokkal összhangban az idei évtől a közép- és nagyvállalatok finanszírozására specializálódott alapkezelő, a Focus Ventures végzi. A Focus Ventures több hazai forrású tőkealapért felel, melyeken keresztül

közvetlen befektetésekkel segítik elő a különböző hazai fejlesztési célokat, akár tőzsdei forrásbevonásokat, illetve a nemzetközi piacokon való megjelenéseket.



A beérkező igények főként tőkeigényes beruházások, felvásárlások megvalósítására vonatkoznak, amelyek évente átlagosan 13-15 milliárd forint kihelyezés kíséretében valósulnak meg. A jelenlegi portfólióba 37 finanszírozott cég tartozik, akik összesen 430 milliárd forint éves árbevételt termelnek és hozzávetőleg 4000 embernek biztosítanak munkalehetőséget.

Amikor a tőkebefektetés a jó választás

A tőkebefektetés olyan mérföldkő lehet a vállalatok számára, amikor nem organikusan növekednének, hanem nagyobb növekedést vagy piacra lépést terveznek, de a belső források nem elegendőek. A gyors tőkeinjekció különösen hasznos a versenyelőny biztosításához vagy a stratégiai célok eléréséhez. Mostanra pedig több cég is eljutott oda mind szakmai, mind pénzügyi értelemben, hogy az igénybe vett tőkebefektetése már meg is térült.

Hegedüs Balázs és Szoboszlai Gergely, a StancPack Csoport tulajdonosai - fotó: Portfolio

Már túl volt egy felvásárláson 2018-ban a StancPack Csoport, amikor nyilvánvaló lett, hogy a tervezett újabb felvásárlási célpont akvizíciójához külső tőkeerő bevonására lesz szükség. „Tudtuk jól, hogy a StancPack milyen piacokon működik és mit gyárt, és láttuk azokat az igényeket is, amiket viszont nem tud kiszolgálni, mert más piacon mozog. Így eldöntöttük, hogy a szolgáltatásaink felskálázásának céljából az ipari papír és műanyag csomagolóanyagok után az ipari fa csomagolás felé is nyitunk. Ez a gyakorlatban olyan volumenű szintlépést jelentett számunkra, amely elképzelhetetlen lett volna külső befektető bevonása nélkül” – mondta el a Portfolio-nak Szoboszlai Gergely, a StancPack Csoport egyik tulajdonosa.

A vállalat a Focus Ventures-től (korábban a Hiventures vállalati üzletága) kapott tőkebefektetéssel megerősödve végül a fenyőfa, illetve a rétegelt és OSB lemez, valamint egyéb laplemez áru alapú csomagolóanyagok gyártásával és forgalmazásával foglalkozó RoyalPack-ot vásárolta fel, amely tranzakció egyébként a generációváltás egy speciális formája (a szakzsargonban management buy-in tranzakciónak nevezik) volt. Az első akvizíciójuk, azaz a StancPack felvásárlása még önerővel és banki finanszírozással valósult meg, de a RoyalPack átvételéhez már

egy hibrid megoldás tűnt a legészszerűbbnek, ahol a saját önerőt és a banki hitelt tőkefinanszírozás egészítette ki.

„A Focus Ventures mellett szólt többek között az is, hogy egy hitelhez képest teljesen más logika mentén működik az általuk nyújtott tőkebefektetés, és rugalmas feltételrendszerük révén a céljainkhoz igazodó konstrukciót tudtunk közösen kidolgozni” – emelte ki Hegedüs Balázs, a cégcsoport másik tulajdonosa. A hiteltörlesztéshez képest a tőke hozammechanizmusa teljesen más, mivel a finanszírozó társtulajdonosként van jelen. Azáltal, hogy a tőkebefektetésre jutó hozamok a befektetés időtartama alatt nem kell, hogy kifizetésre kerüljenek, hanem évekig a cégben maradnak, több anyagi lehetőség marad további fejlesztésekre. Hegedüs Balázs kiemelte, hogy a RoyalPack felvásárlásával

az volt a stratégiájuk, hogy egy olyan cégcsoportot építsenek, amely gyártóként minden típusú csomagolási alapanyaggal ki tudja szolgálni a nemzetközi multinacionális cégeket.

A felvásárlást követően a működésük abból a szempontból is átalakult, hogy beszállítói kapcsolataikat jelentősen bővítették, azóta az alapanyagokat a kereskedők helyett már az európai gyártóktól szerzik be.

Hegedüs Balázs és Szoboszlai Gergely, a StancPack Csoport tulajdonosai - fotó: Portfolio

Szoboszlai Gergely elmondta, hogy a diverzifikálás, a nyitott szemmel járás, a szinergiák kihasználása, a növekedési lehetőségek folyamatos keresése, a költségkontroll és a beérkező megkeresések komolyanvétele kiemelten fontos tényezők. „Ha megértjük a termelési folyamatokat és odafigyelünk a kollégákra, akkor látható lesz, hogy hol van kapacitásszűke, milyen beruházásokat kell végrehajtani ahhoz, hogy a piac hullámzásait le lehessen követni. Ezen folyamatok és a csapatunk kiváló munkája miatt tudtunk sikerre vinni egy ilyen tranzakciót az elmúlt évek speciális gazdasági környezete ellenére is.”

Az organikus és az akvizíciós hatások, valamint a befektetett munka azt eredményezte, hogy a csoportszinttű árbevétel közel hétszeresére nőtt és a cégcsoport ebitdája 15-szörös lett. A növekedés az alkalmazottak számában is megjelenik, hiszen ez idő alatt 20-ról 100 főre bővültek. A StancPack Csoport tulajdonosai szerint

A tőkebefektető kimondottan jó stratégiai választás tud lenni, ugyanakkor az is igaz, hogy bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie az adott cégnek.

"A hatékony együttműködéshez mindkét oldalról elvárt a magas szakmai felkészültség, a hétköznapi munkahelyzetek megfelelő kezelése, valamint a befektetői és üzleti célok átlátása” – hangsúlyozta Hegedüs Balázs.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 09. Két fiatal menedzser egyedülálló magyar márkát épít

Plusz üzleti és gazdasági értéket is behoz a tőkebefektető

Az ipari kések és gépalkatrészek gyártásával és felújításával, valamint vágó-, darálógépek szervizelésével, továbbá egyedi gépek gyártásával foglalkozó Vág-Tech Kft. esetében egy klasszikus tranzakcióról, cégfelvásárlásról beszélhetünk. Pásztor Péter alapító-tulajdonos 2020-ban adta el a vállalkozást egy újgenerációs pénzügyi befektetőnek, Hall Krisztiánnak, aki kimondottan olyan céget keresett a kkv-szektorban, amely termeléssel foglalkozik, és megvan benne a növekedés lehetősége.

fotó: Vág-Tech Kft.

A kivásárlási ügylet lebonyolításához az új tulajdonos a tőkebefektetést választotta, és az akkor még Hiventures, ma már Focus Ventures néven működő alapkezelőt hívta intézményi társtulajdonosnak.

A felvásárlási költségek előteremtésekor fontos szempont volt, hogy a törlesztési és a visszafizetési terhek, valamint a visszafizetési ütemezések szempontjából is jól végiggondolt külső forrásbevonások történjenek. A forrás legnagyobb részét, közel 70%-át végül az NHP Hajrá! Hitel biztosította, 20%-át a Focus Ventures alapkezelő által nyújtott tőkebefektetés és tagi kölcsön tette ki, míg a fennmaradó körülbelül 10% tulajdonosi magántőkéből származott.

A tőkebefektető csatlakozása nem csupán a hiányzó önerő előteremtését szolgálta, hanem további előnyöket is hozott. „A tulajdonosváltás nyomán és a befektető csatlakozásával az új menedzsment- és vállalatirányítási szemléletek, valamint a többi portfóliócégen keresztüli kapcsolati háló is érezhetően pozitív hatást gyakorolt a cég működésére” – emelte ki Szendrei-Hernádi Zsolt, aki 2020-ban a tulajdonosváltással egy időben csatlakozott társ-ügyvezetőként Restás Egon korábbi ügyvezető mellé.

Az alapkezelő operatív szinten nem vett részt a cég mindennapi működésében, viszont a kontrolling folyamatokkal fenntartotta a vállalatvezetésben fontos fékek és ellensúlyok rendszerét.

Köszönhetően annak, hogy az előző tulajdonos egy tudatosan fejlesztett gépparkot adott át, az új erőfeszítéseket már a folyamatok optimalizálásra lehetett összpontosítani. A pontosabb pénzügyi kimutatások, a költségek, a bevételek, a felújítások és a karbantartások precízebb követhetősége, a monitoring és riporting folyamatok megújítása, a cég tevékenységeinek hatékonyabb szétválasztása révén a cég működése sokkal átláthatóbbá vált. Emellett kezdetét vette több, például egy ingatlanfejlesztési projekt is, amelynek keretében egy modern közösségi blokkot hoznak létre a dolgozók részére.

Szendrei-Hernádi Zsolt, a Vág-Tech Kft. társ-ügyvezetője - fotó: Vág-Tech Kft.

A fejlesztések sorában még 2022-ben indították el a szerviz üzletágat, ahol olyan gépek karbantartását végzik, amelyekhez alkatrészeket is gyártanak. A Vág-Tech Kft. ügyvezetője elmondta, hogy szerződött partnereik körét sikerült bővíteni például egy biomassza-erőműveket is üzemeltető céggel, ahol az ipari darálógépek karbantartását végzik el. Ez azért is kiemelkedő eredmény, mert mostanra a Vág-Tech árbevételének mintegy 40%-át a karbantartási tevékenységek alkotják.

Növekedési terveik nem álltak meg. „A hulladékfeldolgozókban lévő daráló- és aprítógépek működéséhez ipari késekre van szükség, ezért most azon dolgozunk, hogy megtaláljuk azokat az új megrendelőket, ahol a termékeinknek helye van” – tette hozzá Szendrei-Hernádi Zsolt. Emellett még az élelmiszeriparban, konkrétan

a húsfeldolgozás irányába is nyitni terveznek, ahol többféle ipari kést is használnak, de további lehetőségeket látnak az akkumulátorgyártókkal való együttműködésben is.

A fentiek eredményeképpen a vállalat árbevétele az elmúlt években folyamatos növekedést mutatott: míg 2020-ban 500 millió forintot könyvelhettek el, addig a tavalyi év végére már meghaladták a 900 millió forintos szintet.

Zöld irányba mutatnak a fejlesztések

A csomagoló iparágban a magas minőségű termékek versenyképes áron történő előállítása mellett egyre nagyobb hangsúly kerül a környezeti terhek minimalizálására is. „Modern gyártóberendezéseink vannak, amiket folyamatosan karbantartunk és a kapacitást növelő beruházások útján olyan gépeket, eszközöket szerzünk be, amelyek a károsanyag-kibocsátásunk csökkentését vagy a hatékonyabb gyártásunkat szolgálják” – tette hozzá a StancPack részéről Hegedüs Balázs. Felépült egy teljesen gépesített üzemcsarnok, és ezzel párhuzamosan átalakították a munkafolyamatokat is. A különböző egységek eltérő logikával működnek, ezért a folyamatok modernizálása elengedhetetlenné vált.

A zöld átállás másik előnye, hogy a 150 kW teljesítményű napelemhálózatuknak köszönhetően a StancPack költségvetését kevésbé érintette az energiaválság, a tulajdonosok kiemelték, hogy a telephelyeik méretéhez képest az ökológiai lábnyomuk minimális.

Hegedüs Balázs és Szoboszlai Gergely, a StancPack Csoport tulajdonosai - fotó: Portfolio

Kizárólag natúr alapanyagokat használnak, amelyek nem esnek át semmiféle anyagkezelésen, valamint a készárut sem festik vagy lakkozzák. Ezek mellett a csomagolóipari vállalat gyártása gyakorlatilag hulladékmentes: a keletkező maradék anyagból fapelletet állítanak elő, amely nemcsak a telephely fűtését és melegvízellátását biztosítja, de a megmaradt mennyiséget tovább is értékesítik.

Hasonlóan tudatos fejlesztés zajlik a Vág-Tech Kft. háza táján is, ahol első körben az energetikai optimalizálásra helyezik a hangsúlyt. Az előzetes felméréseket követően hamarosan megkezdődnek a szigetelési és napelemtelepítési munkálatok, utóbbinak köszönhetően

az energiaszükségletük 60-80%-át tudják majd lefedni a két 50 kW-os napelem révén.

„Nincs olyan berendezésünk, ami gázzal működne, kizárólag elektromos áramot használunk” – emelte ki a Vág-Tech Kft. ügyvezetője. 2022-ben egy GINOP-os pályázattal nagyobb összeget nyertek gépbeszerzésre, 2 év alatt a gépek közel 90%-át tudták üzembe állítani.

Eljutni a befektetéstől az exitig – a futamidő tört része alatt

A tőkebefektetések általában 8-10 éves futamidővel rendelkeznek, azonban már a futamidő felénél vagy akár előtte is lehetőség nyílik a befektető kivásárlására. És ennél a pontnál válik nagyon hasonlóvá a StancPack és a Vág-Tech Kft története. Mindkét cég új menedzsmentje részéről azért volt tudatos választás a tőkebefektetés, mert úgy teszi lehetővé a vállalat gyors és folyamatos fejlődését, hogy a szabad forrásokat a hiteltörlesztés helyett előrevivő, profitábilis tevékenységekre, így az árbevétel növelésére fordíthatják, miközben a tőkebefektető hosszú távú partnerként támogatja őket.

Mind a StancPack, mind a Vág-Tech Kft. esete sikertörténetnek számít, hiszen a tulajdonosok és a befektetők várakozásait felülmúlva a 10 éves futamidő kevesebb mint harmada alatt sikerült visszavásárolniuk az alapkezelő befektetését, azaz elérni az exit lehetőségét. A StancPack tulajdonosai hangsúlyozzák, hogy a befektetők által nyújtott források

felelős gazdálkodással és kiegyensúlyozott menedzsment kapcsolatokkal a vállalkozások számára 2-3 éven belül megtérülhetnek, lehetővé téve a partner kivásárlását.

Esetükben a Focus Ventures exit folyamata mindössze egy-másfél hónap alatt zajlott le. A finanszírozás zárása közvetlenül a 3. évforduló előtt történt meg, de már két évvel az indulás után elkezdődtek róla a tárgyalások.

fotó: Vág-Tech Kft.

A Vág-Tech Kft.-nél a felek szintén előre meghatározták a hozamelvárást, és a cég eredményeitől (ebitda) tették függővé. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy minél jobb a cég teljesítménye, annál inkább csökken a tőkén felüli visszafizetendő összeg mértéke. Az ügyvezető kiemelte, hogy a befektetővel való együttműködés során egy olyan rutin teremtődött, amely révén azon túl, hogy rendszeresen áttekintették és értékelték elmúlt időszakot, a visszavásárlás lehetőségéről is nyíltan egyeztettek. A sikeres együttműködésnek és a cég teljesítményének köszönhetően

az eredeti hozamelváráshoz képest 1,2%-kal alacsonyabb összeget kellett visszafizetniük, így az idei év elejével meg is történt a kivásárlás.

A tőkebefektetés a jellegéből fakadóan nemcsak a cégek pénzügyi stabilitását erősíti, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy a vállalatok újabb és újabb fejlesztési projekteket valósítsanak meg. A Focus Ventures szerepe az együttműködésben nem merül ki pusztán a szükséges tőke biztosításában, hanem törekednek arra is, hogy rugalmas finanszírozási megoldásaikkal ösztönözzék a vállalatok dinamikus növekedését, amely kulcsfontosságú lesz a hazai cégek fenntartható sikerének elérésében.

A cikk megjelenését a Focus Ventures támogatta.

Címlapkép forrása: envato/Focus Ventures