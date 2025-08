Több új helyszínnel és tavalyi sörárakkal indul a 2025-ös Sziget

A Sziget Fesztivál idén is kulturális sokszínűséggel várja a látogatókat a Hajógyári-szigeten, ahol újdonságként tematikus negyedeket alakítottak ki a műfaji hasonlóság vagy a multikulturális jelleg alapján. A hat nap alatt 55 országból érkező közel 550 zenei és művészeti produkció, köztük mintegy 200 magyar fellépő szórakoztatja a közönséget több mint 50 helyszínen. A gasztronómiai kínálat is jelentősen bővült: tíz food-court, pénztárcabarát opciók, speciális étrendekhez igazodó választék és környezettudatos megoldások jellemzik az idei fesztivált – tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t.

A szervezők keddi közleménye szerint a 2025-ös Sziget 6 napja során mintegy 550 zenei és művészeti produkció fordul meg a különböző színpadokon és programhelyszíneken, köztük körülbelül 200 magyar fellépő. A zenei produkciók száma közel 400, míg a művészeti és élményprogramok sorában 150-et számlálhatunk meg, amelyek összesen 55 országból érkeznek a Szigetre. A rendezvény több új helyszínnel is bővül:

olyan negyedeket alakítottak ki a szervezők, melyekben vagy a műfaji hasonlóság okán jelennek meg együtt egyes programhelyszínek

A rendezvény területén tíz különböző food-court – azaz könnyen megközelíthető vendéglátózóna – biztosítja, hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő fogásokat. A kínálat kialakításánál kiemelt szempont volt a változatosság és a minőség: a megszokott street food élmények mellett prémium kategóriás vendéglátó egységek is megjelennek, elsősorban a VIP szekcióban. Idén kiemelt figyelmet kapnak az ételérzékenységgel élők, valamint a növényi alapú étrendet követők igényei is – minden eddiginél több vegetáriánus, vegán és "mentes" opció érhető el, sőt egy különálló, dedikált stand is kizárólag olyan fogásokat kínál majd, amelyek az egyéni érzékenységekhez igazodnak.

A Budget-Friendly kezdeményezés 2025-ben is folytatódik: minden vendéglátó egység köteles legalább egy pénztárcabarát fogást biztosítani, amelynek ára nem haladhatja meg a 3500 forintot. A sör ára a tavalyi évhez képest változatlan marad, újdonságként pedig 2025-ben bevezetésre kerül, hogy minden fesztiválnapon 15:00 és 16:00 óra között az összes klubos vendéglátó egységnél kedvezményes áron érhető el a meghatározott csapolt sör. Külön figyelmet fordítanak azokra is, akik nem fogyasztanak alkoholt: alkoholmentes opciók is helyet kaptak a kínálatban.

Az esemény nem csak a gasztronómiai élményekre, hanem a környezettudatos megoldásokra is nagy hangsúlyt fektet. A szerződött partnerek számára egyértelmű feltétel, hogy

a műanyag zacskók, nylon táskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékek használhatók.

A tavalyi évhez hasonlóan, 2025-ben is szigorú ellenőrzési rendszer biztosítja, hogy a vendéglátó partnerek megfeleljenek a környezetvédelmi előírásoknak. A fesztivál hivatalos weboldalán és mobilapplikációjában idén már szűrhető formában is kereshetők a jelenlévő vendéglátóhelyek és azok kínálatai, így segítve a tudatos választást és a gyorsabb tájékozódást a fesztivál területén.

