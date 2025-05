Mérföldkő a magyar filmgyártásban: komoly nemzetközi tapasztalat alapozta meg a Hunyadi sikerét

Nem nagy meglepetés, hogy az idei nézettségi listát messze magasan a Hunyadi vezeti. Minden idők legdrágább magyar produkciója a magyar filmgyártás újabb mérföldköve, ami egy több évtizedes folyamat következő állomása is egyben. A produkció ugyanis nagyban épít arra a tapasztalatra, amit a hazai filmipar a külföldi, köztük hollywoodi produkciók bérgyártásával szerzett.

A magyar filmipar a globális filmgyártás egyik meghatározó szereplője

Ma már vitathatlan, hogy Budapest London után a második legnépszerűbb forgatási helyszíne azoknak a külföldi produkcióknak (ún. szervizprodukcióknak), amelyek forgatását „kiszervezik”.

Olyan szuperprodukciók adják egymásnak a kilincset, mint a Szárnyas Fejvadász 2049, a Dűne vagy az Alien: Romulus.

A magyar filmipar versenyképességét elsősorban az alacsonyabb költségek, különösen az olcsó munkaerő és az adókedvezmények jelentik, de mindez kevés lenne a forgatáshoz szükséges infrastruktúra (pl. stúdiók, bérelhető eszközök), valamint a megfelelő szakértelem rendelkezésre állása nélkül. A szervizprodukciók közvetlenül többezer hazai filmes szakembernek tudnak munkát adni, akik így egyrészt a legkorszerűbb technológiákkal és eljárásokkal dolgozhatnak, másrészt nemzetközi reflektorfénybe is kerülhetnek. Ennek kézzel fogható eredményeként 2022-ben Sipos Zsuzsanna Oscar-díjat vehetett át a Dűnében nyújtott teljesítményéért, amelyet két évvel később Mihalek Zsuzsának sikerült megismételnie a Szegény párák berendezőjeként. Ez egyszersmind mérföldkő a magyar filmipar számára is, hiszen első alkalommal díjazta az amerikai filmakadémia magyar stábtagok bérgyártásban, Magyarországon forgatott filmben nyújtott munkáját. Ez pedig még inkább megerősíti helyünket a globális filmgyártásban.

Minden idők legdrágább magyar produkciója

2025-ben újabb mérföldkőhöz érkeztünk, ugyanis bemutatták a 10 részes Hunyadi sorozatot. Bán Mór regényein alapuló részben fikciós sorozat magyar-török háborúk idején játszódik, és az 1456-os nándorfehérvári ostrommal éri el a tetőpontját egy monumentális fináléval. A sorozatról már évek óta érkeznek a híradások, elsősorban a grandiózus pozicionálása (a magyar Trónok harca) és óriási, 25,6 milliárd Ft-ra duzzadt költségvetése miatt, aminek ráadásul több mint 90%-a közvetlen vagy közvetett állami támogatás. Ez a költségvetés nem csak magyar léptékkel kiugró (a Hunyadi egy-egy epizódja átlagosan 2,5 milliárdos büdzsével minden idők harmadik legdrágább magyar filmje lenne, a Kincsem és a Most vagy Soha után), hanem már hollywoodi mértékben is szemmel látható összeg.

A műfajban és formátumban is legközelebb álló, világsikerű sorozatok, mint a Borgiák, a Vikingek vagy a Trónok harca nagyságrendileg hasonló költségvetésből készült.

Az IMDb értékelések alapján pedig úgy tűnik, hogy ilyen nagy elődök árnyékában is sikerült a Hunyadinak bizonyítania (1. ábra). Az idei legnézettebb műsorok TOP10-es listáját is a Hunyadi vezeti csaknem egy millió nézővel, de a teljes sorozat is átlagosan több mint 850 ezer tévénézőt vonzott hetente.

A Trónok harca, a Vikingek és a Hunyadi első évadának epizódonkénti költségvetése és IMDb értékelése

Megjegyzés: a költségvetések 2024. évi áron kerültek feltüntetésre, a 2024. évi átlagos HUF/USD árfolyam figyelembevételével. Forrás: IMDb (2025. május 12.)

A kritikai visszajelzések rámutatnak arra, hogy a Hunyadi költségvetése aránytalannak tűnik más magyar filmekhez vagy sorozatokhoz képest, ami egy ilyen kis piacon torzító és kiszorító hatással járhat: hosszú időre leköti a filmes kapacitásokat, ami hátráltathatja más magyar produkciók fejlesztését és gyártását – különösen egy olyan ágazatban, ahol egyre érezhetőbb a forrás- és munkaerőhiány. Ugyanakkor a minőséget illetően jellemzően pozitívak a visszajelzések: a kritikusok – még külföldön is – elsősorban a díszleteket, a jelmezeket és a csatajeleneteket dicsérik.

Csak pénz kérdése?

De mennyit számít a minőségben a pénz és mennyit a készítők felkészültsége és tapasztalata? Építhet-e egy hazai szuperprodukció arra a tapasztalatra, amit a stábtagok a nálunk forgatott hollywoodi filmekben szereztek? E kérdéseknek jártunk utána az IMDb adatbázisa alapján. Ehhez vettük a Hunyadi stáblistáját, megnéztük mekkora a hazai szakemberek aránya az egyes gyártási területeken, majd megnéztük, hogy ezek a stábtagok az elmúlt három évben milyen produkciókon dolgoztak (magyar film, koprodukció vagy külföldi film).

A Hunyadi stábjának mérete a költségvetésének megfelelően minden korábbi produkciót felülmúl, csaknem 800-an dolgoztak a sorozaton,

amely jelentősen meghaladja a hazai produkciókra jellemző átlagos 80-100 fős stábot (viszonyításképp a legnagyobb szakembergárdával bíró film a Kincsem volt több mint félezres stábbal, míg a sorozatoknál az Aranyélet vezet kb. 400 fővel). A Hunyadi nem csak méretben, hanem összetételben is különbözik más magyar produkcióktól: a produceri, rendezői és casting, valamint az utómunka egyes területein az átlagosnál alacsonyabb mértékben találhatóak meg hazai szakemberek (2. ábra). A gyártás területén ugyanakkor hagyományosan magas a hazai szakemberek aránya, ami nem véletlen, hiszen épp e területeken lehet a legtöbb tapasztalatot szerezni külföldi produkciókban.

A hazai szakemberek aránya a Hunyadiban és más magyar produkciókban

Forrás: IMDb adatok alapján

Erre a produkció tudatosan épít is, hiszen a Hunyadi stábja átlagosan másfélszer akkora nemzetközi tapasztalattal bír, mint egy átlagos magyar film stábja.

A 3. ábra gyártási területenként mutatja be, hogy a stábtagok milyen összetételű portfolióval érkeztek a Hunyadi forgatására. Ha az oszlopokban a sötétkék területek nagyobbak, akkor azon a területen dolgozó szakemberek elsősorban magyar filmeken dolgoztak korábban. A sárga jelöli a koprodukciókban végzett korábbi munkák arányát, míg a zöld sáv a külföldi produkciókban szerzett tapasztalatot jelzi. A szaggatott vonal jelzi, hogy átlagosan mekkora a magyar filmekben a külföldi tapasztalat aránya; ha a zöld sáv átnyúlik a vonal felett, akkor a Hunyadiban nagyobb mértékben van jelen a szervizprodukciókban szerzett tapasztalat, mint egy átlagos magyar filmben. Ez alapján jól látható, hogy a nemzetközi szakértelem elsősorban a kaszkadőrök, a speciális effektusok, a smink/maszk, a látvány/díszlet, valamint a jelmez területén kiugró. Éppen azokon a területeken, amelyeket a kritikusok pozitívumként emeltek ki a sorozatban.

A Hunyadi hazai szakembereinek más produkciókban szerzett tapasztalatának összetétele

Forrás: IMDb adatok alapján

Tanulságok

Ma a szervizprodukciók a magyar filmipar költéseinek 90%-ért felelnek, azonban a több száz milliárd bevétel mellett jelentős hatása van a beáramló tudásnak és know-hownak, amellyel a stábtagok mindennap találkozhatnak.

A 2004-es filmtörvény elfogadása óta 20 év telt el, és úgy tűnik ennyi idő alatt felhalmozódott akkora tudásbázis a hazai filmszakmában, hogy képes legyen egy olyan high concept sorozatot elkészíteni, ami miatt nem kell szégyenkeznie, ha egy streaming szolgáltatónál egy polcra kerül a Vikingekkel.

Úgy tűnik, hogy ilyen értelemben a hazai filmszakma azt a klasszikus fejlődési utat járja be, hogy a bérgyártásban szerzett tapasztalat birtokában már elkezdhet saját nagy költségvetésű produkciókat fejleszteni. A 2. ábrán az is jól látszik, hogy ilyen színvonalú produkciók megvalósításához az előkészítés és az utómunka szakaszokban még szükséges lehet a külföldiek bevonása, de a forgatási területeken a szükséges kapacitások és szakértelem egyértelműen rendelkezésre állnak, amit a kritikai elismerések is megerősítenek. Ezzel pedig Magyarország már nem csak a globális filmgyártásban, hanem a globális tartalomfogyasztásban is beszállhat a versenybe.

Ennek persze ára van. A szervizprodukcióktól való függőség nagy kitettség is egyben, amit jól tükröz, hogy 2023-ban – többek közt az amerikai író- és színészsztrájknak is köszönhetően – több mint 166 Mrd Ft-tal csökkentek a külföldi produkciók hazai költései. Az pedig egyelőre kérdéses, hogy a Trump adminisztráció által az Egyesült Államokon kívül készült filmekre kivetni tervezett 100 százalékos vám mennyiben érintené a hollywoodi produkcióktól is erősen függő magyar filmipart. Adóvisszatérítés formájában 2010 óta kb. 300 Mrd Ft támogatást nyújtott az állam filmgyártásra, és annak ellenére, hogy erre a hazai produkciók is jogosultak, az eltolódott arányok miatt ennek nagy részét a külföldi produkciók kapták. Nem utolsó sorban a Hunyadi költségvetésének is több mint 90%-a közpénz (23,4 Mrd Ft), és az már kultúrpolitika és gazdasági mozgástér kérdése, hogy egy-egy film fejlesztésére szánnak-e ekkora összeget, vagy több „kisebb” projektet valósítanak meg belőle.

A Hunyadit tekinthetjük a magyar filmgyártás következő fokozatának pilotjaként, és mint ilyen, jól vette az akadályokat, sőt, talán fel is múlta a várakozásokat.

Ez a siker megalapozhatja, hogy hosszútávon az ilyen nagy költségvetésű projektek egyre több magánforrás bevonásával valósulhassanak meg. Egyúttal a Hunyadi és a magyar filmipar jó példa arra is, hogy a külföldi szereplőket hogyan lehet érdemben integrálni a hazai vérkeringésbe: folyamatosan növekszik a hazai stábtagok külföldi produkciókba való bevonása, amivel a hazai filmszakmában felhalmozódott tudás is gyarapszik, hozzájárulva a magyar filmek minőségének növekedéséhez. És végső soron ez tette lehetővé azt, hogy a Hunyadi ebben a minőségben készüljön el. Ez pedig jó például szolgálhat más iparágak számára is, ahol ugyan jelentős a külföldi szereplők jelenléte, de a hazai gazdaságra gyakorolt hatásuk egyelőre alig észrevehető.

Ez a cikk a szerzők Industry and Innovation című folyóiratban megjelent Spillovers behind the scenes – how runaway productions affect the domestic film industry című tanulmányán alapul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images