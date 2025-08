Megszólalt a CATL a beruházás felfüggesztéséről és az elbocsátásokról

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

Shen Feng, a CATL Debrecen idén tavasszal kinevezett ügyvezető igazgatója nyilatkozatában határozottan cáfolta a második ütem előkészítésének felfüggesztéséről szóló sajtóhíreket.

Zajlik a CATL második debreceni gyáregységének előkészítése. Sosem volt kérdéses a második ütem megvalósítása

– jelentette ki.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 15. Mégiscsak felfüggeszthette a CATL a debreceni beruházás második ütemét

Az ügyvezető elmagyarázta, hogy a beruházás során a három cellagyár lépésről lépésre épül. A második gyáregység esetében először a legmegfelelőbb termékeket kellett kiválasztani, majd a gyártási folyamatot kialakítani, és csak ezután kezdődhet a gyártóépület tervezése. Ez a mérlegelési folyamat a napokban zárul le.

Az első cellagyár építése már a végéhez közeledik, jelenleg az Ipar 4.0 technológiára épülő berendezések telepítése zajlik. A cellagyártás várhatóan az év végén indul el, bár a pontos dátum még a próbagyártás eredményeitől függ.

A munkaerőpiaci kérdésekkel kapcsolatban Shen Feng elmondta, hogy a vállalat továbbra is a helyi munkaerőre fókuszál. Jelenleg közel 800 főt foglalkoztatnak, és folyamatosan toboroznak új munkatársakat.

Elismerte, hogy voltak szervezeti átalakítások, amelyek miatt néhány, részben próbaidős munkatárstól el kellett búcsúzniuk, de hangsúlyozta, hogy a cég a magyar munkajogi szabályoknak megfelelően járt el.

A távozó kollégáknak "outplacement" lehetőséget, referencialevelet és a törvényi előírásoknál magasabb kompenzációs csomagot biztosítottak - mondta Feng.

A cellagyártás év végi beindításához a korábban tervezettnél több kínai szakembert vonnak be, akik segítik a sorozatgyártás elindítását és a technológiai tudás átadását. Ez a folyamat a CATL németországi gyárában is hasonlóan zajlott: a felfutás idején a kínai szakemberek aránya akár 30 százalékot is elérhet, majd később 10 százalék alá csökkenhet - mondta.

A cégvezető azt is közölte, hogy az NGM által indított munkaerőpiaci ellenőrzés kapcsán mindenben együttműködik a hatóságokkal és a helyi önkormányzattal.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 04. Azonnali hatállyal ellenőrzést indított az NGM a CATL-nél

Címlapkép forrása: Portfolio