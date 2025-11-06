100 forintnyi biztosítási díjunkból 9 forint az övék: hasítanak a független közvetítők

Miközben a független biztosításközvetítők száma 5%-kal csökkent, a szektor jutalékbevételei több mint 14%-kal emelkedtek az idei első félévben az egy évvel korábbihoz képest – mutatják az MNB friss adatai. Minden 100 forintnyi befizetett biztosítási díjunkból 9 forint jut továbbra is az alkuszokhoz és többes ügynökökhöz jutalék formájában.

A hitelközvetítők után a biztosításközvetítők első féléves statisztikáit is megjelentette a Magyar Nemzeti Bank. A piaci szereplők számán jól látszik, hogy hasonló koncentráció zajlik itt is, mint a hitelközvetítőknél:

a biztosításközvetítő vállalkozások száma egy évtized alatt közel 27%-kal, és még az elmúlt egy évben is több mint 5%-kal, 328-ra csökkent,

ugyanakkor a tavaly év végi adatok szerint az itt dolgozó természetes személyek számának a csökkenése megállt.