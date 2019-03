A digitális forradalmat és az anyacég bedőlését is túlélte a Leica gépek magyar forgalmazója

Sorszámot kapnak

A Leica cég a fényképezőgépeit a gyártás megkezdése óta folyamatos sorszámmal látja el. Néhány kerek számot ismert személyeknek ajánlottak fel, így például 1956-ban Konrad Adenauer kancellár kapta a nyolcszázezredik Leicát, 2000-ben a 2,5 milliomodik pedig Václav Havel, akkori cseh elnökhöz került. A mai napig alig több mint 3 000 000 fényképezőgépet gyártottak. Az egyik leghíresebb Leica-kép Che Guevara híres portréja, ami a pólókról is visszaköszön. Az eredeti képet Alberto Diaz Gutierrez 1960. március 6-án egy Leica M2-es fényképezőgéppel készítette.

Egyre szűkebb azoknak a termékeknek a köre, amiért a vásárlók még hajlandók besétálni egy boltba és nem online rendelik meg, de a prémium kategóriás Leica gépek például ilyenek. Aki ilyet vesz, az nem néhány kattintással fogja elintézni a vásárlást, hanem bejön az üzletbe, elbeszélget a szakeladókkal, iszik egy kávét. Ezért bár a forgalom egyre nagyobb részét teszi ki az online kereskedelem, elengedhetetlen egy üzlet, egy bemutatóterem fenntartása is

Zord körülményekre rendezkedtek be

TÁMOGATOTT TARTALOM Az OTP Business Nagykövet Program médiatámogatója a Portfolio Csoport.

A Leitz Hungária története jól példázza, hogy a technológiai fejlődés milyen gyorsasággal formál át egész iparágakat. "Az üzlet 20 évvel ezelőtti nyitásakor a digitális technológia még egyáltalán nem volt elérhető széles tömegek számára, mára viszont a trend megfordult: az analóg fotózás ma már csak egy szűk réteg passziója" - mondta a Portfolio-nakA digitális forradalom követelményeinek a termékpaletta átformálásával tudtak megfelelni: ma már a cég forgalmának töredéke származik a fotózáshoz köthető termékekből, a távcsövek és különböző optikák, valamint lámpák vonzzák inkább a vevőket. "Részben a kollegák érdeklődése, részben az üzleti racionalitások okán inkább egy ilyen optikai szakcég irányába mentünk el, ahol a fotó egy szűk szegmens a sok közül" - mondta a 14 alkalmazottal működő cég ügyvezetője.Az ilyen termékek többségét ma már interneten értékesítik, ezért a cég is négy webáruházat üzemeltet, de vannak további viszonteladó partnereik is.- mondta Fejes Zoltán.A Leitz Hungária egy osztrák - később osztrák többségi - tulajdonú cégként jött létre, azonban az anyacéget egy komoly sokk érte a 2008-as válságban és összeomlott, ami után kérdésessé vált a magyar leány működése is. "Az OTP egy olyan időszakban lépett be finanszírozóként a cég életébe, amikor a magyar bankszektorban erre senki nem volt hajlandó és olyan érzékenységről és rugalmasságról tettek tanúbizonyságot, ami sokban hozzájárult ahhoz, hogy a cég nem tűnt el süllyesztőben" - mondta Fejes Zoltán, aki egyike az OTP Business Nagykövet Programjában részt vevő csaknem 50 vállalkozónak.A társaság a termékpaletta kibővítésével igyekezett kiszolgálni az új vásárlóréteg felmerülő igényeit is. "A felhasználóknak ezekre a termékekre jellemzően a szabadban van szükségük, legyen ez például egy természetvédelmi őrszolgálat, határvédelem vagy vadászat, ezért idővel felkerült a terméklistára a fűthető talpbetét, fűthető aláöltözet, éjjellátó vagy a hőkamera is. És mivel ezeken a helyeken a hálózati áramellátás sem biztosított - de a telefonjukat, műszaki eszközeiket szeretnék használni - ezért hordozható napcellákat is tartunk" - tette hozzá az ügyvezető.