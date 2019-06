Az ötcsillagos szállodák titkai - Bejutottunk az Elnöki lakosztályba

De mitől ötcsillag az ötcsillag?

24 órán keresztül működő recepció, több nyelvet beszélő személyzettel

Kocsirendező, ajtónálló, londíner

Concierge szolgáltatás

étterem

Minibár, 24 órás szobaszerviz

A fürdőszobában egyedi kiszerelésű, márkás kozmetikai cikkek

Internet, PC csatlakozás a vendégszobában

Szobai széf

Vasalási, cipőtisztítási szolgáltatás

Esti ágyazás

A szolgáltatások anonim tesztelése

Egy ilyen hotelnél természetesen jelentősek a költségek is: 270 szobánk van és majdnem 270 alkalmazottunk, jelentős bérköltsége van az üzemeltetésnek. Az alapanyagok beszerzésénél pedig ügyelni kell arra, hogy csak a legkiválóbb minőség legyen, ezek magasabb árkategóriát jelentenek

Bejutottunk az Elnöki lakosztályba (galéria, 10 kép)

Általában 1-2 fő veszi ki, de ha család érkezik, gyerekekkel, akkor hozzányitunk további hálószobákat

Az arab herceg például a különleges termálvíz miatt választotta a Spiritet. A saját kútból, 1056 méteres mélységből érkező, 46 fokos gyógyvizünk selymes tapintású, szagtalan. Izomlazításra, mozgásszervi betegségek kezelésére, valamint a hagyományos balneoterápiás, modern fizikoterápiás kezelések elvégzésére is kiválóan alkalmas. Emellett persze a vendégeink imádják azt is, amikor egy-egy hűvösebb estén a csillagos eget a kellemesen simogató vizű külső medencéből nézhetik

Második nyaralásként is egyre többen választják

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa***** superior támogatta.

A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon. A 2018-as év minden idők legjobb turisztikai éve volt: a KSH adatai szerint tavaly a kereskedelmi szálláshelyeken összesen 12,5 millió vendéget regisztráltak, a vendégéjszakák száma 2017-hez képest pedig több mint egymillióval nőtt, így tavaly csaknem elérte a 31 milliót. 2018-ban az összes vendégéjszaka felét, 15,6 milliót, a belföldi vendégek töltötték el hazánkban, 15,3 milliót pedig a külföldi vendégek.Tavaly a kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíjbevételei mintegy 300 milliárd forintot tettek ki, a vendégéjszakáknál is dinamikusabban nőttek (+8,3% 2017-hez képest). A kereskedelmi szálláshelyek összes szállásdíjbevételének 88,4%-a szállodákban keletkezett.A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének legfrissebb Trend Riportja szerint az ötcsillagos kategóriában idén az első negyedévben a szobafoglaltság 51,2%volt, a bruttó átlag szobaár pedig 41 ezer forint.A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szállodai minősítő rendszere az Ausztria, Csehország, Hollandia, Magyarország, Németország, Svájc és Svédország Szállodaszövetségeinek részvételével 2009. decemberében alapított Hotelstars Union által kidolgozott harmonizált követelményrendszert alkalmazza.De mi is kell ahhoz, hogy egy szálloda megkapja az ötcsillagos minősítést? A Hotelstars Union minősítési rendszer összesen 270 kritériumot vizsgál, melyek közül az ötcsillagos kategóriában 120 betartása kötelező.Néhány példa a követelmények közül:- mondta a Portfolio-nak, az egyik legismertebb hazai luxusszálloda, az ötcsillag superior sárvári. A szálloda nemrég elnyerte a leginnovatívabb spa hotelnek járó díjat, amelyet az Európai Gyógyfürdők Egyesülete (ESPA) ítélt oda.Ilyen szinten elvárás a luxuslakosztály is. A Spiritben az Elnöki lakosztály gyakorlatilag egy 175 négyzetméteres luxuslakás, saját pezsgőfürdővel, szaunával, amelynek ára két főre, éjszakánként 300 ezer forintnál kezdődik.- mondta a szakember a Portfolio-nak. Vannak olyan törzsvendégeik, akik például ragaszkodnak ehhez a lakosztályhoz, mint ahogy külföldi uralkodók is megfordulnak itt, de járt már náluk arab herceg is, egész udvartartásával. Kovács Krisztina szerint a diszkréció mellett vonzó lehet a külföldi vendégek számára a spa-részleg: 10 ezer négyzetméteres területen 22 medence működik, köztük vannak gyógyvizes medencék is, amire komplex nagy gyógyászati részleg épül.- jegyezte meg Kovács Krisztina.A hotelben a csúcsszezon októbertől áprilisig tart, és leginkább párok foglalnak náluk. A nyár tehát forgalom szempontjából nem csúcsidőszak, ugyanakkor a tapasztalatok alapján egyre többen választják a kényelmes itthoni szállodai pihenést akár második nyaralásként is. A Spiritben idén a családokat is megszólítják: a szakértők segítségével összeállított KID'S SPA programok célja, hogy a fiatalabbakat bevezessék a wellness világába, és nagy hangsúlyt helyeznek az egészségre is. A gyerekeknek sokféle izgalmas lehetőséget kínálnak, valamint páros anya-lánya, apa-fia aktivitásokkal és akciós ajánlattal is készülnek a kisgyermekesek számára.A szállodában egyébként a magyarok aránya 50-55 százalék, a vendégek nagyjából 20 százaléka osztrák, aztán jönnek az oroszok a harmadik helyen 9-10 százalékkal, a cseh vendégek aránya nagyjából 7, míg a német és a szlovákoké 6 százalék. Kovács Krisztina elmondta, kiemelt figyelmet fordítanak a törzsvendégekre, tudják, ki, hogyan issza a kávéját, milyen pezsgőt szeret, ez pedig nagyon fontos, hiszen a vendégek értékelik, hogy felismerik őket a medence parton vagy az étteremben és kérés nélkül is felszolgálják a kedvenc italát.