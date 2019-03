Ilyen lesz a szex a jövőben - Találkozni sem kell majd hozzá?

Mindig is érdekelt az emberi és a technológiai fejlődés, illetve hogy a kettő milyen kölcsönhatásban van egymással. Hat évvel ezelőtt költöztem New Yorkba az ausztrál Melbourne-ből, a Yammer nevű cég dolgozójaként (egy vállalati közösségi média szolgáltatást kínáló vállalat), amit a Microsoft 1,2 milliárd dollárért vásárolt fel később. Ezt követően már a Microsoft kötelékében töltöttem be vezető pozíciót, majd több vállalati technológiával foglalkozó cég alkalmazásában álltam, mielőtt a saját utam kezdtem járni.A technológia és a szexualitás összefonódásával azt követően kezdtem el foglalkozni, hogy elolvastam egy kutatást a következő 30 év éjszakai életéről. Elgondolkodtam, hogy hogyan változhat meg a családok felépítése, a szerelembe esés, a randizás, amikor a technológia fejlődésnek köszönhetően már nem lesz mindenáron szükség személyes kontaktusra a való életben. A technológia világa és az üzleti szereplők között nincs igazán diskurzus arról, hogy a technológiának milyen hatása lesz az intimitásra. Ezt látva elindítottam a "Future of Sex" podcast-sorozatot, amivel a szextech bekerült a közbeszédbe és azóta is kutatom, hogy az innovációk hogyan befolyásolják a viselkedést és az emberi fejlődést. A téma nagy lendületet kapott, az iparág növekedni kezdett és elkezdtem globális eseményeket szervezni. Ma már ott tartunk, hogy negyedévente tartunk "hackathonokat" szextech tematikában és elindítottuk az első akcelerátor programunkat.

Amit az emberek általánosságban a szextechről tudnak, az a három terület, ami a médiában dominál: a szexrobotok, a VR-pornó és a vibrátorok. Emiatt mindenki meg van győződve róla, hogy a szextech csak az orgazmusról szól. De a valódi potenciál messze túlmutat a robotbarátnőkön, a virtuális valóságban történő randevúkon és a szexjátékokon. A technológia forradalmasíthatja a szex edukációját, fejlesztheti az intimitási készségeket, segíthet a nemi indentitás, a bűnözés, a gyógyászat területén, sokféleképpen javíthatja a szexuális életünket. Véleményem szerint a legígéretesebb fejlesztések pont olyan területeken vannak, amelyeket gyakran lenéznek és amiről keveset beszélünk, ilyen a fogyatékkal élők, az idősebbek, vagy az elzárt vidékeken élők igényei.A virtuális valóság alkalmazásának egyik legizgalmasabb területe, hogy a szexuális oktatás új módszereit fedezték fel vele az elmúlt években. A szexuális edukáció jövőjét a gyakorlati és a visszacsatolással ellátott technológia jelenti, a játékok, az érintőképernyő és a virtuális valóság segítségével. Az olyan oldalakon, mint például virtualsexology.com órákat tudnak venni a férfiak, hogy jobb szeretők lehessenek és kínál programokat nőknek is, amelyeket szexteraputák bevonásával fejlesztették ki.

A jelenlegi fejlettségi szintjük mellett, a hangfelismerő technológiával és a mesterséges intelligenciával, a most piacon lévő robotok tulajdonképpen csak babák, szofisztikált technológiával megtoldva. A babák nem irányítják magukat és nem tudnak szabadon mozogni, olyan értelemben, ahogy a robotokat definiáljuk. Végül a robotok képesek lesznek majd önálló cselekedetekre, de ez új kihívásokat és veszélyeket is jelent. És nem biztos, hogy annyival csábítóbbá teszi majd a terméket a fogyasztók számára, amennyi problémát ki kell küszöbölni ehhez. Kivéve természetesen ha plusz funkciókkal lesznek felruházva, például képesek lesznek a háztartási feladatok ellátására is és segítenek a ház körüli teendőkben, vagy akár a főzésben.A legnagyobb hatású és leginkább megjósolható trend a robottechnológiával kapcsolatban az az, hogy a mesterséges intelligenciával érzelmeket és empátiát kapnak. Néhány ember számára, akik például traumán estek át, fogyatékkal élnek vagy a külvilágtól elzárva (és nehezen tudnak egy másik emberrel kapcsolatot teremteni), csábító alternatíva lehet. Japánban, Kínában és Franciaországban már hallani robotokkal kötött házasságokról. Ahogy a technológia tovább fejlődik, a társadalom felzárkózik és az addig abnormálisnak tekintett dolgok szélesebb körben elfogadottá válnak. A kulturális változásokra láttunk példákat a történelemben, például mostanság a randiappok megjelenésével, amiket kezdetben mindenki furcsának tartott, de ma már tömegek mindennapi életének része.A becslések szerint 2020-ra 20 milliárd dolláros üzlet lehet, de ez egy konzervatív előrejelzés, vannak, akik ezer milliárd dollárokat látnak benne. Személy szerint annyit érzékelek, hogy a szektor iránt erősödik az érdeklődés. A szextech-vel foglalkozó New York-i szervezet nőtagjainak száma egy év alatt 30-ról 100 főre növekedett és a médiában is egyre többet foglalkoznak a témával.