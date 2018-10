Nem csak a robotok jelentik az ipar 4.0-át

Az első előadásban a technológia megoldások gyakorlati alkalmazásának bemutatása előtt a befektetői oldal nyilatkozott meg. A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 2012 óta Közel 15 milliárd forint tőkét helyezett ki, 30 befektetése végződött exit-tel, aminek jelentős része alapítói kivásárlás volt. A fő fókuszt a beszállítói lánc, a családi vállalkozások és az exportképességre helyezték."Tőkeágon ezekkel a termelő vállalkozásokkal senki nem foglalkozott korábban, tudható volt, hogy ezeket nem fogja felvásárolni a Facebook" - mondta Török József, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. üzletfejlesztési és startup igazgatója. Befektetéseik során azt tapasztalták, hogy szinte csak a menedzsment számít, segíteni kell a pénzügyi tudatosságot (adó/kontrolling/treasury) és támogatni kell a menedzsmentet az üzleti kihívásokban.

Török József

Az látjuk az iparban, hogy nagy a koncentráció: nyílik az olló a jó és a kiváló vállalkozások között. Erőteljes nyomás van a digitalizáció oldaláról, de először a folyamatokat érdemes rendbe rakni (pénzügy, vevőkiszolgálás, gyártás, beszerzés). Találkozni jó ipar 4.0-ás esettanulmányokkal, mintagyárakkal, de kevés a gyakorlati tudás

A tőkealap 100 millió - 1 milliárd forint közötti befektetésekben utazik, amiért kisebbségi tulajdont kér, és iparági növekedéshez igazodó hozamelvárása van. Az alapítóknak megmarad a kivásárlási lehetőségük.

tőkeági finanszírozás, nem von el fedezetet a banktól

megerősített tőkehelyzet előny a banki és beszállítói minősítésen

portfólión belüli együttműködés és szinergiák tudatos fejlesztése

vállalati folyamatok (különösen pénzügyi) folyamatos monitorozása, fejlesztése

Török összehasonlította, hogy milyen volt a helyzet a portfolio cégeiknél a válság után (2012-2013-ban) és most, amikor dinamikus a gazdasági fejlődés. Korábban tipikusan olyan cégekkel volt dolguk egyszereplős családi cégekkel, ahol azt várták a befektetőtől, hogy stabilizálja a pénzügyi helyzetet, a vállaltok 2/3-ra volt csak jellemző az innováció és legfeljebb csak saját körből került ki tőkebefektető. Ma ehhez képest olyan vállalkozásokkal találkoznak, amely élén egy csapat van, amely szeretné elkerülni a feketézést, adóelkerülést, a befektetőtől a növekedés finanszírozását, nemzetközi piacra lépést várja és mindegyiknél jelen van az innováció.- mondta Török.Török szerint azért előnyös a cégek számára a kockázati tőke, mert:"A mi helyzetképünk úgy néz ki, hogy mindössze két hétre előre látjuk a rendeléseket, a megrendelések 92 százaléka 50db alatti, 50 százaléka 5 db alatti, 600 beszállítóval dolgozunk, 30 ezer féle alkatrészt szállítunk, termékeink 70 százaléka egyedi. Eközben a piac részéről elvárás a jó minőség, a rövid szállítási határidő és a versenyképes ár" - ezt már Bolyki Ferenc, az AVENTICS Hungary Kft. ipari mérnökség vezetője mondta, hogy vázolja a környezetet, amiben cége működik. Az Aventics Hungary Kft. pneumatika komponensek, rendszerek és egyedi megoldások egyik piacvezető gyártója.Bár ez egy konzervatív piac, az elmúlt 10 év megmutatta, hogy egy ilyen konzervatív piac is a fejére tud fordulni. Az ipar 4.0 kiindulási alapja a tiszta folyamatok, amit lean technológiában valójában összegez.Konkrét példák terén Bolyki 40 CNC gép hálózatba kötését említette, amivel hatékonyabbá tudták tenni ezek működését. "Minden gyártósorra telepítettünk számítógépet, ezeken a műszaki információk megjeleníthetőek" - mondta Bolyki, de említett a termelési zavarokat kezelő rendszert, amin a sori dolgozók termelési zavar (géphiba, anyaghiány, anyagminőség) esetén hibajegyet indítanak. A rendszer automatikusan informálja a megfelelő megoldó csoportot e-mailen és SMS-ben. Ha a csoport nem kezdi el kezelni a zavart, a rendszer automatikusan értesíti a magasabb szinteket, pl csoportvezető.

Bolyki Ferenc

összegyűjti különböző rendszerekből az adott gépre releváns információkat

vizualizálja a tipikus hibákat

beállítási/konfigurálási segédletet nyújt

monitorozza a költségeket

és a rendszer automatikusan hoz létre gyártástervet a gyártást befolyásoló paraméterek segítségével, (határidő, terhelés, munkaerő) a nyitott gyártási rendelésekből

a bevétel 17 millió euróról 67 millióra nőtt

a gyári létszám 290-ről 530-ra növekedett

10 év alatt 18-ról 54-re nőtt a gyártósorok száma

az átfutási idő átlagosan 17-ről 7 napra csökkent (kiemelt termékeknél 2 nap)

a kiszállítási pontosság pedig 10 százalékkal nőtt

Nem kizárólag a robotok jelentik az ipar 4.0-át, náluk az első lépés a gyártás vizualizálása volt, a termelési adatok valós idejű gyűjtése és megjelenítése, hogy azonnal be lehessen avatkozni, ha valami nem a tervek szerint halad. Ehhez technológia alapok is kellenek, be kellett vezetni egy számítógépes hálózatot. Az ipar 4.0-ás megoldások közé tartozik például a prototípus-gyártás is, 3D nyomtatással költséghatékonyan tudunk mintát bemutatni a megrendelőknek

modellezés a tervezési folyamatok értékelésére; módszerek és megközelítések

a folyamatok elemzése; a folyamatelemek összjátéka és tökéletesítési potenciálja,

a szoftver kiválasztása: eljárás és értékelési kritérium,

a modell kialakítása; eszközei: folyamat- és adatmodellek a tényleges folyamatoknak megfelelően,

realizálás; megvalósítás és átszervezés.

Minden egy keretrendszerrel kezdődik, ami bizonyára idővel változni fog, de valamin el kell indulni. Ennek első eleme, a big data, rengeteg adatot kezelünk, amiből rengeteg olyan információ nyerhető ki, amivel a termeléshatékonyság növelhető. Ezeket egy olyan megjelenítő platformra kell összefésülni, amely támogatni tudja a döntéshozatalt

De működik egy úgynevezett LogBook - karbantartási információs rendszer is, amely:Napi ezerkétszáz, több oldalas rendelés kinyomtatásához egy papírgyárra is szükség volna, így fontos szempont volt a papírmentes munkafolyamat bevezetése. Egy folyamatszimulációs eszköz lehetővé teszi a reális termelési folyamat modellezését, annak telepítése előtt. A szimuláció segít a logisztikai/gyártási folyamatok beazonosításában. Az új kollégák oktatása pedig 70 százalékban már e-learning alapon történik.Bolyki szerint nemcsak ezeknek a folyamatoknak köszönhető, de szerepük volt benne, hogy az elmúlt tíz évbenA következő példa egy mintagyár bemutatása volt, Macher Márta a Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt. elnök-vezérigazgatója családi cégként mutatta be vállalatát, amely kényszervállalkozásként indult. Ma pedig egy olyan középvállalat, amely 50 százalékban exportra gyárt, 7 különböző országba és másfél naponta egy új termék bevezetése történik (évi 180), de az alaptevékenység kábelkötegek konfekcionálása.- sorolta a példákat az ügyvezető.A Borsodi Műhelynél úgy látják, hogy a termelő vállalatok környezetét a jövőben az eddiginél fokozottabb mértékben jellemzi majd a kiszámíthatatlanság, a dinamizmus és a kialakuló helyzet bonyolultsága. Kihívást jelent számukra, hogy olyan szervezeti struktúrákat és technológiai megoldásokat kell kidolgozniuk, amelyek képesek gyorsan reagálni a nehezen előrelátható eseményekre és megbízhatóan, lehetőleg minél kisebb erőfeszítéssel tudjanak majd alkalmazkodni az új körülményekhez."Ebben a helyzetben az innovatív vállalati stratégia megvalósításának elengedhetetlen feltétele a számítógéppel támogatott eszközök alkalmazása. Amennyiben azonban az informatikai és szervezési megoldásokat egymástól függetlenül fogják értékelni és megvalósítani, akkor az nem jár majd a lehető legjobb eredménnyel, viszont a virtuális termelés, vagy mondjuk úgy "digitális gyár" megteremti az ehhez szükséges integrálási lehetőséget, vagyis a termelési folyamatnak, valamint az értékláncnak a termékfejlesztéssel integrált tervezését" - mondta Horváth Szabolcs, a Borsodi Műhely stratégiai vezetője.A digitális gyár tervezésekor az alábbi súlyponti kérdésekkel kell foglalkozni:“Olyan megoldásra van szükség, amely valamennyi üzleti folyamatot lefedi" - tette hozzá Horváth.- ezt már Bolla Attila, a Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft. Forgácsoló és felületkezelő üzemének igazgatója mondta.

Bolla Attila

"Második elem az innovatív gépek, robotok alkalmazása, amivel optimalizálni lehet a termelést, például kevesebb az anyagfelhasználás, ami csökkenti a költségeket. A piaci igényeket kielégítve pedig okos termékeket is gyártani kell, az a harmadik lépés. Ehhez külső segítséget is igénybe veszünk, egy bootcamp keretében meghirdettük azokat a területeket, amire várjuk startupok megoldásait, és ki is választottunk 3 csapatot a jelentkezők közül, akikkel együtt fogunk dolgozni" - tette hozzá.Stratégia nélkül nem lehet alkalmazni az ipar 4.0-ás megoldásokat, márpedig a gyakorlat azt mutatja, hogy még a nagyvállalatok felének sincs ilyen stratégiája, a kicsikről nem is beszélve."Az ipar 4.0 az olyan mint az eső, biztos hogy jön, de azt még nem tudni, hogy egy olyan árvíz lesz belőle ami az egész iparágat elsöpri, vagy a nyomán minden termőre fordul. Ezért elengedhetetlen, hogy a vállalatoknak legyen egy stratégiája, hogy hogyan kezelik ezt a helyzetet, mert aki ezzel nem foglalkozik, az halálra ítéli vállalatát a piaci versenyben" - mondta Tordai Balázs, az IVSZ fejlesztési munkacsoport vezetője, aki a kkv-k számra is javasolta, hogy látogassanak el a mintagyárakba és próbálják felvenni a ritmust, mert más út nincs.