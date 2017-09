Különleges megoldások segítik a jövő dolgozóit

Mitől lesz vonzó egy iroda?

Egy irodaház fejlesztésénél a környezettudatos megoldások és az alacsony energiafelhasználás mára alapértéknek tekinthető, így emellett leginkább a munkakörnyezet javításával foglalkozó dolgok fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt. Mivel 2018-ban és 2020-ban már építési követelmények lépnek életbe az épületek energiafogyasztásáról, ezért ma már az a fejlesztő, aki nem gondolkodik zöld megoldásokban nem tud piacképes terméket létrehozni. A zöld beruházás és minősítés nem lehet öncélú, hanem jó esetben a felhasználók érdekeit kell szolgálnia, ami számomra nem más, mint a magasabb komfortérzet és alacsonyabb működési költségek. A cégeknek komolyan el kellene gondolkodniuk, hogy mekkora ökológia lábnyomot hagynak maguk után és ha ezt megteszik, felelősséggel kellene energiatakarékos környezetet választaniuk, még akkor is ha az valamivel drágább. A komfort és munkakörnyezet esetében pedig minden munkaadónak meg kellene érnie 1 euró/m2/hó többletet, hogy dolgozói szeressék munkahelyüket, ezáltal cégükhöz is jobban kötődjenek - mondta elA fejlesztések során mindig az a kérdés, hogy az épülettel ki tudják-e használni a helyszín előnyeit. A Váci úton például a fő cél a leghatékonyabb kihasználtság, így ott nagyterületű költséghatékony épületek jönnek létre. A prémium lokáció felé haladva - amilyen az I. kerület Naphegy is - már drágábbak a telkek, így emelkedik a prémium termékek iránti igény. A szofisztikáltabb bérlői igények az Ecodom épületénél is megjelennek, ahol a nyitott teraszokra, az épület benapozottságára és a természetes fény megjelenésére helyezzük a hangsúlyt - tette hozzá az alapító. A minősítési rendszerek közül az Ecodom a LEED rendszer platina minősítésre pályázik, így a Green House mellett ez lehet az országban a második ilyen minősítésű iroda.

Az Ecodom irodájának látványterve

BREEAM

LEED

A technológiai fejlődés az irodák belső környezetére is hatással van. Míg a 90-es években a nagyméretű íróasztal központi eleme a hasonlóan nagyméretű monitor és a hozzá tartozó számítógépház volt, addig mostanában a legtöbben kisméretű laptopokon dolgoznak, ami nemcsak kisebb asztalt, de a munka helyszínének könnyebb változtathatóságát is lehetővé teszi. A fő kérdés, hogy a rendelkezésre álló megoldásokat mennyire alkalmazzák az egyes irodák Magyarországon, illetve mit is jelent ez a különböző minősítések rendszerében.A Building Research Establishment Environmental Assesment Method vagyis a BREEAM minősítést 1990 óta több mint 2,25 millió épület kapta meg, 77 különböző országban. Az Egyesült Királyságban kidolgozott rendszerben a minősítés során értékelik az épület funkcionális dizájnját, a szerkezetét és fenntartható működést. Az elérhető osztályzatok során a "pass", "good", "very good", "excellent" és "outsanding" minősítések valamelyikét lehet elérni.Az 1998-ban az Egyesült Államokban létrehozott LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) rendszer előnye, hogy a világ bármelyik országában használható, előzetes akkreditáció nélkül. Másik különbség emellett, hogy a LEED minősítés bármilyen épülettípusra, bármilyen területen álló, bármilyen állapotú épületre alkalmazható. A LEED minősítési rendszerben "certified", "silver", "gold" vagy "platinum" minősítés érhető el.

DGNB

A két rendszer között meglehetősen nagy az átfedés, de a célja mindkettőnek az, hogy minél környezetbarátabb épületek szülessenek. A minimális eltérés ellenére tehát az az épület, ami az egyik minősítés alapján "kiváló" kategóriába kerülne, feltételezhetően a másikban is hasonló eredményt kapna. Van lehetőség a kettős minősítésre is, Magyarországon azonban a magas költségvonzat miatt ezt ritkán veszik igénybe.A Német Fenntartható Építés Egyesülete (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB) fejlesztette ki az épületek komplex környezeti értékelésére a fenntarthatóság hármas - gazdasági, társadalmi, környezeti - egységén alapuló értékelési rendszert, ami ugyanakkora súllyal veszi figyelembe a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi fenntarthatósággal összefüggő kérdéseket.

Well Building Standard

A rendszer az egyes projekteket "bronz", "ezüst" és "arany" kategóriákkal értékeli és számszerűsíti az adott épület környezetre és társadalomra gyakorolt hatását. A végső cél a fenntartható épület létrehozása, aminek során az ökológiai minőség, gazdaságossági minőség, szocio-kulturális és funkcionális minőség, technikai minőség, folyamat minősége és a helyszín minősége szerint értékelik a beruházást.A DGNB esetén a különböző szempontokat eltérő súllyal veszik figyelembe. A gazdasági, környezeti, társadalmi-kulturális és funkcionális minőséget egyforma mértékben számít, míg a technikai- és folyamat minőség kisebb jelentőséggel bír.A WELL minősítés az International Well Building Institute besorolási rendszerrel a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére fókuszál. A minősítés elnyeréséhez fontos például a zöld környezet, az egészséges ételek fogyasztásának lehetősége, a természetes fény, a sportolás és összességében minden olyan szolgáltatás, ami a munkavállalók egészségéhez hozzájárul.

Egy irodaház minősítése azonban sok esetben bonyolult lehet, mivel arra is van lehetőség, hogy az adott tanúsítványt ne csak egész irodaházakra, hanem egy minősítés nélküli épületben álló külön irodára is lehessen kérni. A teljes budapesti irodaállománynak ugyan még csak egy kis része rendelkezik valamely minősítéssel, de a most épülő irodáknál ez már szinte alapkövetelmény, a bérlők ugyanis azonos bérleti díj esetén a jobb minősítéssel rendelkező, fenntarthatóbb irodát részesítik előnyben.

