Leállás jön a Boeing vadászgépgyártó üzemében

A Boeing vadászgépgyártó üzemének dolgozói sztrájkba lépnek, miután elutasították a vállalat legújabb ajánlatát

A Boeing vadászgépeit összeszerelő szakszervezeti dolgozók a St. Louis melletti üzemekben vasárnap elutasították a vállalat legfrissebb ajánlatát, és

hétfő éjféltől sztrájkba lépnek

- jelentette be a Gépészek és Repülőgépipari Dolgozók Nemzetközi Szakszervezete (International Association of Machinists and Aerospace Workers).

A munkabeszüntetés komoly kihívást jelenthet a repülőgépgyártó számára, amely vadászgépgyártó-részlegének termelését kénytelen lesz átszervezni a sztrájk idejére.

Forrás: Reuters

