Kíváncsi vagy, hol emelkedhetnek még a lakásárak?

Egyre kisebb a budapesti lakásárak növekedése

A feltett 36 kérdés mindegyikére az alábbi öt választ lehetett adni: erős csökkenés, csökkenés, nincs változás, emelkedés, erős emelkedés. A kérdések az ország különböző jogállású településeire vonatkoztak Budapesttől a kisebb városokig és falvakig, témájukban pedig az árak és a kereslet változására irányultak. A megkérdezettek a kérdések nagy részénél egymáshoz hasonló válaszokat adtak, mindössze két esetben fordult elő, hogy az öt lehetőség közül négyféle válasz is érkezett. Általánosságban elmondható, hogy a szakértők egyre óvatosabbak a várható növekedéssel kapcsolatban, bizonyos szegmensekben pedig már egy stabilizálódó piacot vizionálnak. Az árakkal és a kereslettel kapcsolatban továbbra is Budapest esetében voltak a legoptimistábbak, ezt követték a megyeszékhelyek/megyei jogú városok, majd a kisebb városok és a falvak.A megkérdezett szakértők 90 százaléka a budapesti tégla és panellakások esetében is áremelkedésre számít a következő 6 hónap során, ennek mértéke azonban alacsonyabb lehet az előző félévben tapasztaltnál. Ugyanez a fővárosi családi házakról már nem mondható el, ott a megkérdezettek kevesebb, mint harmada vár csak további áremelkedést, a többség szerint lassan megállnak az árak. A megyeszékhelyek esetében a társasházi lakásoknál csak 60 százalék gondolja, hogy tovább nőhetnek az árak, míg a családi házaknál mindössze minden ötödik szakértő számít további áremelkedésre. A kisebb városokkal és községekkel kapcsolatban pesszimistábbak voltak a szakértők. A megkérdezettek mindössze 10 százaléka gondolja azt, hogy abban a szegmensben is az árak emelkedése várható.

Megyeszékhelyeken az új építésűeké a jövő

A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban a tégla- és a panellakások esetében is egyre kisebb a várható áremelkedés, az új építésű lakásoknál azonban valamivel nagyobb ütemben nőhetnek még az árak. Az új lakások áraiban 10-ből 9 szakértő szerint még van tér a növekedésre. A megyeszékhelyek családi házainál azonban szinte mindegyik szakértő az árak stabilizálódására számít, és sem a keresletben, sem az albérletek áraiban nem várnak jelentős elmozdulást.

Stagnáló kistelepülések

Stabilizálódó bérleti díjak

A kistelepülések többségében nem következett be a budapestihez hasonló árrobbanás és ebben a következő hat hónapban sem várható változás. Az ország kisebb településein mind a lakások, mind a családi házak áraiban stagnálásra számít a többség, de egyesek szerint enyhe árcsökkenés is bekövetkezhet. A kisvárosi és községi ingatlanok iránti kereslet szintén az elmúlt hat hónaphoz hasonlóan alakulhat.A lakások bérleti díjai az eladási árakkal párhuzamosan jelentős emelkedésen vannak túl, a következő hat hónapban viszont már ebben a szegmensben is stabilizálódhat a piac. Mind Budapesten, mind a megyeszékhelyeken a megkérdezettek mintegy 80 százaléka nem számít további bérleti díj emelkedésre.

Továbbra is a főváros húzza a piacot

Az általános piaci optimizmus összességében továbbra is megvan, bár többségében még mindig Budapestre korlátozódik. A befektetési célú vásárlók aránya várhatóan nem fog emelkedni, a külföldi vásárlók számában azonban a enyhe növekedés jöhet. A vásárlásokhoz kötődő hitelfelvétel aránya ugyanakkor szinte az összes szakértő szerint emelkedni fog a következő hat hónap során.

Noha a lakáspiac hanyatlásától egyelőre nem kell tartani, a megkérdezett szakemberek egyetértenek abban, hogy az elmúlt két-három év töretlen optimizmusa fokozatosan alábbhagy majd, így az árak növekedése is egyre mérsékeltebb lesz. A szakértők válaszainak részletesen átlagolt kiértékelését az alábbi ábrán nézhetjük meg: