Szinte hihetetlen, tényleg elkezdtek zuhanni a lakásárak?

Már régóta azt várjuk, hogy a lakásárak eddigi döbbenetes száguldása véget ér, vagy legalábbis enyhülni fog, az azonban egyelőre sokakat meglephet, hogy 2017 április és júniusa között az árak emelkedése nem csak mérséklődött, de csökkenésbe váltott át a KSH honlapján jelenleg elérhető legfrissebb adatok szerint. 2017. I. és II. negyedéve között ugyanis 1,5 százalékos csökkenés volt megfigyelhető, ekkora volt ugyanis a tiszta árváltozás mértéke. A szám egyelőre azért is meglepő, mivel az előző negyedévben még közel 5 százalékos drágulás jellemezte a használt lakóingatlanokat.

Bár a KSH-s fenti szám már az Eurostat statisztikáiban is megjelent, azért egyelőre óvatosan érdemes kezelni. Részben, mivel a hivatalos tájékoztató még nem jött ki, vagyis elképzelhető még addig az adatok revizionálása, másrészt pedig az is elképzelhető, hogy bizonyos adatok még nem érkeztek be a KSH-hoz a NAV-tól, és ezek a később megjelenő tranzakciók még módosíthatják az előző számot. Jellemzően az adatok a feldolgozásukat követően jelennek csak meg az adatbázisban, azokról a területekről azonban, ahol pörög a piac azonban ez vélhetően lassabban történik meg a nagy elemszám miatt. Ugyanakkor éppen ezek a jól menő területek lehetnek, amelyek felfelé módosíthatják az árakat, vagyis akár a jelenlegi csökkenést növekedésre módosíthatják.

Ez, 14,3 százalékos csökkenést mutatva. Ez az összetétel hatás ráta azt jelentené, hogy nagyon hirtelen jelentősen megnövekedett az olcsóbb ingatlanok aránya a tranzakciókon belül., az előző negyedévben ugyanis - miközben valóban erősödött a kisebb, és olcsóbb települések részesedése az adásvételekben - mindössze 3,8 százalékos összetétel romlást mért a KSH.A KSH hivatalos tájékoztatója számításunk szerint október végén jelenhet meg, de az adatok véglegesítése még várhatóan csak ez után történik meg. Tavaly a negyedik negyedévben egyébként már tapasztunk hasonló helyzetet, akkor is több mint 1 százalékos csökkenés jellemezte az előzetes - még hivatalos közlés előtti - adatokat, amelyek a tájékoztató megjelenésekor már csak enyhe, pár tized százalékos csökkenést mutattak, a jelenleg is elérhető végleges adatok alapján azonban utólag ezek is módosításra kerültek, és a KSH 1,5 százalékos növekedést mutatott ki végül.