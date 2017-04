Sztárépítészek álmodták újra a budapesti parkot

Milyen épületekkel találkozhatunk majd a Ligetben járva?

A Liget Projekt külföldön is elismert fejlesztésnek számít, a MIPIM nemzetközi ingatlan-szakkiállításon bekerült a legjobb négy projekt közé a városfejlesztési nagyprojektek versenyében, így az "ingatlanszakmai Oscar-díjért" folyó küzdelemben Európa legjobbja lett.A Liget Projekt keretében helyre állítják a Városligetet, mint tájképi kertjellegű közparkot, helyet biztosítanak a Fővárosi Nagycirkusz új épületkomplexumának megvalósítására, egy 700 férőhelyes Hermina Garázs épül a Fővárosi Állat- és Növénykert területén és megvalósul a Vajdahunyad vára és az Olof Palme Ház rekonstrukciója is. Az előbbieken kívül itt épül fel a Magyar Zene Háza, az Új Nemzeti Galéria, a Városligeti Színház, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ valamint a Népművészeti Múzeum új épülete is. Ezek azonban többnyire korábban romos állapotú épületek helyén, a Városligetet elcsúfító területen kerülnek felhúzásra, így összességében a park zöldfelülete növekedni fog. A Liget beépítettsége a jogszabályban előírt 7 százalék alatt marad, a park zöldfelülete pedig a mostani 60 százalékról több tízezer négyzetméterrel, 65 százalékra nő majd. Szintén a kellemesebb környezet érdekében a Kós Károly sétányt autómentesítik, a parkolást pedig a Dózsa György úti mélygarázsban kívánják megoldani.A Magyar Zene Háza az egykori Hungexpo épületek helyén épül fel, Sou Fujimoto világhírű japán építész tervei alapján. Az épület különlegességét az adja majd, hogy szinte teljesen áttetsző, a természettel történő minél szorosabb kapcsolat érdekében. A létesítmény múzeumi- és koncertkörülmények között fogja bemutatni a zene történetét, kiemelt figyelmet fordítva a magyar zenére. Az épületben kiállító-, koncert- és oktatótermek kapnak helyet, illetve szabadtéri színpaddal rendelkezik majd. A Magyar Zene Házában állandó zenetörténeti kiállítás várja majd a látogatókat, de emellett időszaki kiállításokkal, táncházzal is készülnek, illetve a házban helyet kap egy "hangkiállítás" is. A létesítmény építése várhatóan az év második felében kezdődhet meg, jelenleg még a kivitelezőt keresik a projekt megvalósításához.

Az Új Nemzeti Galéria a Petőfi Csarnok szabadtéri színpada helyén épülhet fel. A terveket a Pritzker-díjas japán SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates) építésziroda készítette, melynek magyar tervezőpartnere a Bánáti és Hartvig Építész Iroda volt. Az Új Nemzeti Galériában a XIX. századtól máig terjedő időszak képzőművészeti alkotásait mutatják majd be, miután a tervek szerint 2019 nyarán az épület megnyitja a kapuit. Az új Nemzeti Galéria építési engedélyének megszerzése a Petőfi Csarnok bontásának befejezéséig, júniusra várható.Az épület a liget régi-új épülete lesz, hiszen korábban is ezen a helyen állt, csak a Liget Budapest Projekt részeként eredeti formájában újjáépül a Pfaff Ferenc által, romantikus-eklektikus stílusban tervezett létesítmény, melynek új terveit a Mérték Építészeti Stúdió készítette el. A munkálatok során visszaépül az épület eredeti kupolája, mely kilátóként funkcionál a jövőben, panorámát nyújtva a Városligetre. Az új múzeumban kétszer nagyobb kiállítótérrel várják majd a látogatókat.Az Ötvenhatosok terén, régi-új helyén, Vágó József és László 1909-es, eredeti tervei alapján épül fel a Városligeti Színház, így több mint 60 év után ismét lesz színház a Városligetben. Bár kívülről az 1951-ben elbontott épületet idézi majd a létesítmény, belül egy korszerű, a legmodernebb technikával felszerelt színházi tér kerül kialakításra. A színház gyermek és ifjúsági teátrumként, állandó társulat nélküli, befogadó és fesztivál színházként funkcionál majd. Az összes hasznos területe 3300 négyzetméter lesz. A létesítmény építése várhatóan idén ősszel kezdődhet el.Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) az egykori Szabolcs utcai kórház területén kerül kialakításra, és a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria műtárgyainak megőrzését biztosítja majd. A létesítmény a Narmer Építészeti Stúdió tervei alapján épülhet fel, és a közel 37 ezer négyzetméteres épületegyüttes várhatóan 2018-ra készül el, megoldva a nemzeti közgyűjteményeink sok évtizede húzódó gyűjteményi és raktározási problémáit.Az Ötvenhatosok terén kap helyet a Néprajzi Múzeum új épülete. Amelynek megtervezésért olyan világhírű építészek és építészirodák szálltak harcba, mint a római 21. századi művészeti múzeumot, a MAXXI-t és a Glasgow-i Közlekedési Múzeumot tervező - az építész szakma Nobel-díját jelentő - Pritzker-díjat is elnyerő Zaha Hadid, vagy az athéni Acropolis Museum (Bernard Tschumi Architects), az új kaliforniai Google székház tervezői (BIG) és a szentpétervári Hermitage múzeumot jegyző, szintén Pritzker-díjas Rem Koolhaas. A tervpályázatot végül egy magyar cég, a Napur Architect Kft. által vezetett konzorcium nyerte meg.Az intézmény költöztetését elsősorban az indokolja, hogy az 1872-ben alapított Néprajzi Múzeum soha nem működött múzeum számára tervezett, így a gyűjtemény bemutatására igazán alkalmas épületben, az új létesítmény pedig lehetővé teszi, hogy a közönség elől eddig elzárt raktárban pihenő műtárgyak is állandó kiállításon kerüljenek bemutatásra. A Néprajzi Múzeum új otthona a tervek szerint 2019-ben készül el. Jelenleg a Néprajzi Múzeum új épületének kiviteli tervezése zajlik, az építési munkák pedig akár a tervezettnél korábban, ez év őszén elkezdődhetnek.

A Dózsa György úton mélygarázs épül majd, melynek tervezésénél elsődleges szempont volt a parkolási funkció - használati és üzemeltetési szempontból - gazdaságos, célszerű és költséghatékony kialakítása. A mélygarázs tervezett nettó alapterülete 27 400 négyzetméter, a befogadó képessége pedig 800 gépkocsi. Ebből 784 normál és 16 mozgássérült autóhely, továbbá 70 motorparkoló helyet és 90 kerékpártároló helyet is tartalmaz a garázs. A mélygarázs építése a Néprajzi Múzeum új épületével párhuzamosan kezdődhet meg, az idén ősszel.“A Liget felújítása során olyan újszerű megoldásokat alkalmazunk, mint például aKözlekedési Múzeum kupolájába tervezett kábellift, amivel Magyarországon elsőként lehet majd látható szerkezet nélkül 50 méter magasba emelkedni. További modern megoldás lesz a kivilágított futókör valamint a parkolóház tetejére kerülő 2 méter vastag földrétegen kialakítandó park is. A tervezés során két világhírű építészt is sikerült kiválasztani két múzeum tervezéséhez és a Magyar építésztársadalom is olyan épületeknél képviselteti magát, mint a Néprajzi Múzeum, a Közlekedési Múzeum, vagy az állatkerti Biodóm épülete." - mondta el