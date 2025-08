Az USA mozgatta meg a forintot, újra lélektani határ alatt az euró

Az 1,14-es szintről szinte azonnal 1,15-ig húzták az euró-dollár árfolyamot a megjelenő munkaerő-piaci adatra.

A friss tengerentúli adatközlés a vártnál rosszabb munkaerőpiaci helyzetről számolt be, ami felerősíti az amerikai gazdaság erős lassulásával kapcsolatos aggodalmakat. (Jellemző a befektetői libikókára, hogy a hét elején még a GDP-adat alapján örült a piac az erős amerikai gazdaságnak, ezt írta felül az inkább előremutató mai munkaerőpiaci közlés.) A gazdasági lassulás kockázataira utaló mai adat természetesen egyben a kamatcsökkentési várakozásokat is felerősíti. A Fed kamatról döntő bizottságában már ebben a hónapban is megjelentek a lazítást pártoló hangok, a piaci befektetők bizonyára most úgy gondolják, hogy (akár Donald Trump elnök nyomásának is engedelmeskedve) eljött az idő a kamatpálya újragondolásának.