Burkhard tábornok: Oroszország nemsokára készen áll egy újabb háborúra, és van egy behozhatatlan előnye

Oroszország olyan gyors ütemben fegyverkezik újra, hogy öt éven belül valós fenyegetést jelenthet Európa számára - figyelmeztet Thierry Burkhard tábornok, a francia fegyveres erők leköszönő vezetője, írta meg a The Economist

Thierry Burkhard tábornok, aki szeptember 1-jén távozik posztjáról, az Economist-nak adott interjújában kijelentette:

2030-ra Oroszország ismét rendelkezni fog azokkal az eszközökkel, amelyekkel katonai fenyegetést jelenthet a nyugati országok, különösen az európai országok számára.

A tábornok szerint Oroszország harci tapasztalata, hatalmas mérete és kitartási képessége teszi veszélyessé - egy konfliktusban az orosz nép mindig "öt perccel tovább bír ki, mint mi". Ugyanakkor optimizmusra is lát okot: véleménye szerint az amerikai fegyveres erők nem fogják elhagyni Európát, bár csökkenthetik jelenlétüket.

Az ukrajnai háború tapasztalatai alapján a tábornok két fontos tanulságot emel ki. Az egyik a pusztító erő változó gazdaságossága: bár a csúcstechnológiás fegyverek továbbra is kulcsfontosságúak - Franciaország júliusban jelentette be, hogy 15 év szünet után újraindítja a SCALP cirkálórakéták gyártását -, olcsó lőszerekre is szükség van az ellenség kifárasztásához.

Időnként szükség van Ferrarikra, de nem Ferrarikkal fogjuk megnyerni a háborút

- fogalmaz.

A másik tanulság szerinte, hogy a taktika és a szervezés ugyanolyan fontos, mint a technológia. Mint mondta, ma már mindenkinek vannak drónjai, de a győzelem azoké, akik képesek ezeket szárazföldön, levegőben és tengeren kombinálni.

