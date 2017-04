Kik szerepelnek a listán?

A hazai modern ingatlanpiac a rendszerváltást követően született meg, a Portfolio Ingatlan által legbefolyásosabbnak választott 50 szereplő közül pedig sokan már az indulásnál jelen voltak és együtt tették le a piac alapjait. A listán szereplő személyekről részletesebben a Portfolio Ingatlanmagazin, Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon című számában olvashatunk.A hazai ingatlanszakma 50 legbefolyásosabb személyei közé igyekeztünk olyan szereplőket beválogatni, akik tevékenységükkel aktívan befolyásolják, alakítják és sokszor meg is határozzák a szakma fejlődésének irányait. A legnagyobb magyar ingatlanügynökségek vezérigazgatói, a nemzetközi ügynökségek magyarországi ügyvezetői, lakásfejlesztő cégek tulajdonosai, az ingatlanszakmai oktatás meghatározó alakjai egyaránt szerepelnek azon személyek között, akik nem csak a mostani ingatlanpiacot formálják, hanem gyakran már a 90-es évek elején a szakmai indulásánál is jelen voltak. A listán szereplők között a magyarok mellett több külföldi személy is szerepel, ami egyrészt a szakmai nemzetköziségét másrészt a külföldi befektetők egyre nagyobb érdeklődését mutatja a hazai ingatlanpiac iránt.Az Appeninn Nyrt. igazgatótanácsának elnöke.Az OTP Ingatlan Zrt. vezérigazgatója.A Property Market Kft. ügyvezető igazgatója.A ConvergenCE ingatlanfejlesztő és befektető tulajdonosa.A KPMG Sporttanácsadási részlegének budapesti ügyvezetője.Az RICS magyarországi szervezetének korábbi elnöke, a CEU új kampuszának fejlesztője.A Diófa Alapkezelő igazgatója.A Graphisoft Park létrehozója.A Horizon Development vezetői.A TriGranit Fejlesztési Zrt. alapítójaA Mark Zrt. vezérigazgatója.A Duna House tulajdonosai.Az MNB-Alapítványok elnöke.A Cordia Zrt. vezérigazgatója.A Jones Lang LaSalle budapesti irodájának ügyvezető igazgatója.A Futureal csoport alapítója és társtulajdonosa.Kiemelt beruházások kormánybiztosa.A CPI Ingatlan Csoport magyarországi részlegének országigazgatója.A CA Immo magyarországi irodájának ügyvezetője.A Grant Thornton Tudásmenedzsent Projekt vezetője.A BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. ügyvezető partnere.Az Indotek Group vezérigazgatója.A Prologis magyarországi igazgatója.A CBRE magyarországi ügyvezető igazgatója.A Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója.A Magyar Nemzeti Bank elnöke.A Biggeorge Property Zrt. alapító-tulajdonosa.A Wing elnök-vezérigazgatója.A Cushman & Wakefield magyarországi ügyvezető igazgatója.Az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatótanácsának elnöke.Az Immochan Hungary vezetője.A HB Reavis magyarországi cégcsoportjának vezetője.A Budapest Airport ingatlangazdálkodási igazgatója.A GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgatója.A Raiffeisen Evolution magyarországi ügyvezetője.Az Eston International tulajdonosa.A Mellow Mood csoport tulajdonosai.A Market Építő Zrt. alapító tulajdonosa.A BIF (Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési) Nyrt. résztulajdonosa.Az Infogroup ügyvezetője.A KSH lakáspiaci mutatószámokat összeállító és ezekhez kötődő módszertani fejlesztéseket végző osztályának vezetője.Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnőke.Budapest főpolgármestere.A Futureal cégcsoport kereskedelmi és irodafejlesztésekért felelős vezérigazgatója.A TriGranit vezérigazgatója.A Strabag Property and Facility Services Zrt. vezérigazgatója.A Wallis Zrt., a Wing Zrt. és a Graboplast Zrt. tulajdonosa.