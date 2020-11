Januártól kötelező az elektronikus fizetés biztosítása: mire figyeljenek a kereskedők?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Januártól az online kasszával rendelkező kereskedőknek lehetővé kell tenniük, hogy a vásárló valamilyen elektronikus fizetési módon – azaz a legtöbb esetben bankkártyával – is fizethessen. Mivel a terminálok mobilnettel működnek, így a telekommunikációs szolgáltatók eddig is jelen voltak ezen a területen, de akár POS-terminál megoldással és edukációval is segítik a kereskedőket.