Olyan ítéletidő csapott le a világ egyik legfontosabb kereskedelmi központjára, hogy fekete riasztást kellett kiadni

Kedden a Kína délkeleti részén található tengerparti központban, Hongkongban történelmi mennyiségű csapadék hullott, emiatt fekete riasztást kellett kiadni.

Délután 2 óráig 350 milliméter csapadék esett le kedden Hongkongban, ilyenre 1884 óta nem volt példa. A heves esőzések áradásokat és fennakadásokat okozhatnak a városban.

A meteorológiai szolgálat az esőzések miatt a legsúlyosabb, fekete riasztást adta ki, amelyet estig meghosszabbítottak.

Ez már a negyedik ilyen riasztás nyolc nap alatt, ami a újabb rekordnak számít a város történetében.

A beszámolók szerint a mintegy 7,5 milliós lakosságú városban már most is több helyen bokáig ér a víz, biztonsági okokból több klinikát is bezártak. Az ítéletidő miatt iskolák, bíróságok és közhivatalok is zárva maradtak. A dombokból lezúduló víz a közlekedési útvonalakat nem ritkán patakká változtatta:

A térség repülőterein a járatok mintegy 20 százalékát törölték. A hongkongi nemzetközi repülőtérről induló utasokat arra kérték, hogy csak akkor induljanak el, ha járatuk indulását visszaigazolták. A vihar nemcsak Hongkongot (ami Kína egyik legfontosabb kereskedelmi-pénzügyi központja, de különleges közigazgatású területként), hanem a dél-kínai Gyöngy-folyó deltájában fekvő ipari központot, valamint Makaót is érintette, ahol az esőzések miatt vörös riasztást adtak ki. A hétvége során súlyos áradások pusztítottak Dél-Kínában, főként Kuangtung tartományban, ahol öt ember életét vesztette, és több mint 1300 mentő dolgozott az eltűntek felkutatásán. Négy folyó vízszintje veszélyesen megemelkedett.

A fővárosban, Pekingben szintén áradásokra számítanak. A meteorológusok szerint a klímaváltozással kapcsolható össze a most tapasztalat hatalmas mennyiségű csapadék, mivel Kínában az idei esős évszak elhúzódása okozza most a gondokat.

