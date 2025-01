Indul a munkáshitel, bővül a 10%-os önerő lehetősége: egy sor nagy változást hozott az új év

Egy sor változást hozott 2025 a hitel- és lakáspiacon. Január 1-jétől igényelhető a fiatalok munkáshitele és a vidéki otthonfelújítási támogatás; a munkáltatók kedvezményes juttatást adhatnak a fiataloknak lakbérre és hiteltörlesztésre, a SZÉP-kártyáról pedig lakásfelújításra is lehet költeni. A zöld lakásokra felvett lakáshitelek esetében elegendő mától 10% önerő is, az önkéntes nyugdíj nyugdíjpénztári megtakarítás adómentesen törhető fel lakáscélokra idén, a babaváró hitel női korhatára pedig eközben 35 évre emelkedett január 1-jével. Összefoglaljuk az év eleji változásokat.

10% önerő zöld lakásokra

November 11-én megjelent az az MNB-rendelet, amely kimondja, hogy 2025. január 1-jétől a forgalmi érték 90%-áig lehet hitelt felvenni energiahatékony lakásokra, a törlesztőrészlet pedig a jövedelem 60%-áig is felmehet, jövedelemtől függetlenül. Eddig csak a 41 év alatti első lakásvásárlóknak volt lehetőségük arra, hogy a lakás forgalmi értékének a 90%-ára jelzáloghitelt vegyenek fel, mindenki más számára legfeljebb 80%-ot tesznek elérhetővé a jegybank adósságfékszabályai. A nettó jövedelem 60%-áig pedig a legalább 600 ezer forintot kereshetők vállalhattak csak eddig havi hiteltörlesztést, ez is megváltozik. Energetikailag hatékony lakásnak számít az olyan lakás, amelynél az összesített energetikai jellemzőnek számított érték legfeljebb 68 kwh/m²/év és amely A+ vagy annál magasabb energetikai besorolással rendelkezik.

Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás lakáscélra vagy hiteltörlesztésre

November 28-án hirdették ki a Magyar Közlönyben azt a jogszabálymódosítást, amely lehetővé teszi az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások adómentes felhasználását lakáscélokra. A lényeg az, hogy egyelőre csak a 2025-ös naptári évben vehető igénybe a lehetőség, legfeljebb három pénztári kifizetés formájában, a 2024. szeptember 30-ai önkéntes nyugdíjpénztári egyenleg erejéig. Lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitel és lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztésére, előtörlesztésére, lakáscélú hitel önrészének előteremtésére, lakás korszerűsítésére, bővítésére, felújítására, lakás vásárlására vagy építésére, építési telek megvásárlására fordítható a megtakarítás, ami nem jelenti ezen öngondoskodási forma megszűnését. A kormány várakozásai alapján 300 milliárd forintot mozgathat át az intézkedés jövőre a nyugdíjpénztárakból a lakáspiacra.

Indul a munkáshitel

A teljesen új hiteltípus részletei november 21-én jogszabályban is megjelentek, felkészülési időt biztosítva a terméket kínáló bankoknak. A munkáshitelt az igényelheti a hitelintézeteknél, aki már betöltötte a 17. életévét, de még nem töltötte be a 26. életévét, legalább 3 hónapja folyamatosan tb-jogviszonnyal rendelkezik, heti munkaideje legalább húsz óra, és vállalja, hogy öt évig bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik és dolgozik. Csak az igényelheti, aki nem rendelkezik érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal vagy diplomával. A kölcsön összege nem haladhatja meg a 4 millió forintot, az ügyfél számára kamatmentes, kezességvállalási díja 0,5%, csakúgy, mint a babaváró hitelé. A kölcsön futamideje legfeljebb 10 év, a hitelfelvevő anya a törlesztés szüneteltetésére jogosult első és második gyereknél 2 évig, második gyermek érkezésekor a tartozás felét, harmadiknál az egészét elengedik. A babaváró hitellel ellentétben a gyermekvállalás nem feltétele a futamidő végéig tartó kamatmentességnek. A munkáshitel esetében a kormány 500 milliárd forintnyi hitelkihelyezést vár a bankoktól, ami legalább 125 ezer hitelfelvevőt jelentene. A hitel a BiztosDöntés.hu friss híre szerint elsőként az Erste Banknál indul el, náluk legalább nettó 260 ezres rendszeres jövedelem kell hozzá.

35 éves női korhatár a babaváró hitelnél

Decemberben már hatályba lépett egy sor változás a babaváró hiteleknél, ezek révén jobb helyzetbe kerültek azok, akiknél 5 éven belül nem, de később megérkezik a baba; jól járhatnak, akik elváltak, de 5 évet követően újra megházasodak és gyereket vállalnak; egy évre hosszabbítják a gyermek "lejelentésének" a határidejét; és módosították a méltányossági kérelem szabályait is. A könnyítések a már korábban igényelt hitelekre is érvényesek december 12-e óta. Gulyás Gergely miniszter Kormányinfón tett bejelentésének megfelelően az életkori szabályozás is változott. Az első években a feleség 41. születésnapjáig vehették igénybe a házaspárok a 2019. július 1-jén bevezetett babaváró hitelt, ez azonban 2024-től szigorodott. Az eddigi szabályozás szerint azok a házaspárok vehetik igénybe a babaváró hitelt, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 30. életévét, vagy a feleség ugyan betöltötte a 30. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét, és legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll. Ez utóbbi lehetőség azonban csak 2024-re vonatkozott, vagyis 2025-től az eddigi szabályok szerint kizárólag a 30. életévüket még nem betöltött női taggal bíró házaspárok lennének jogosultak a babaváró hitelre. A Magyar Közlönyben december 23-án megjelent 437/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a kölcsönszerződés megkötését a házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 35. életévét.

Indul a vidéki otthonfelújítási támogatás

Részleges formában visszahozta a kormány 2025. január 1-jétől a 2021-2022-ben már létező, több mint háromszázezer család által igénybe vett otthonfelújítási programot, miközben uniós forrásból fut (vagy inkább döcög) egy másik, energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási program is, ezért január közepétől az is új feltételekkel megy majd tovább. A január 1-jén induló vidéki otthonfelújítási támogatás 2025 elejétől 2026 közepéig vehető igénybe, az 5000 fő alatti településen élők igényelhetik. A támogatás maximális összege 3 millió forint, a támogatási összegen belül 50-50%-nak kell lennie a számlákkal igazolt anyagköltségnek és a munkadíjnak. Ha valaki igénybe vette már a 2021-2022-es otthonfelújítási támogatást, akkor a különbözetre lehet jogosult. A támogatás megelőlegezésére, a beruházás előfinanszírozására legfeljebb 6 milliós kamattámogatott hitel vehető fel február 1-jétől, ez utóbbinak ezúttal nem a kamata, hanem a kamattámogatása lesz 3%, így maga az ügyfélkamat ennél magasabb, jelen állás szerint 4-5% között lehet. Változatlanul szükséges hozzá egy 25 év alatti gyermek, energetikai megkötés pedig továbbra sincs, változás viszont, hogy 5 évig a felújított ingatlanban kell élni (ez alól több kivétel is van).

Kedvezményes munkáltatói juttatás lakbérre, hiteltörlesztésre

2025. január 1-jétől a munkáltató a lakhatási kiadások támogatása érdekében, béren kívüli juttatásként a jelenlegi évi 450 ezer forintos kedvezményes felső értékhatár felett, akár havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten maximum 1,8 millió forintig lakásbérletidíj- vagy lakáshitel törlesztőrészlet-támogatást utalhat 35 év alatti fiatal munkavállalói számára. A kormány által biztosított új béren kívüli juttatási forma a SZÉP-kártyához hasonlóan kedvezményes adózás mellett adható, ahhoz hasonlóan kizárólag 15 százalékos SZJA-t és 13 százalékos szociális hozzájárulási adót kell utána megfizetni, azaz összességében mindössze 28 százaléknyi adó terheli.

Lakásfelújításra is költhető SZÉP-kártya

2025-ben nemcsak egy új, sportot és aktív életmódot támogató zseb nyílik a SZÉP-kártyán, de lakásfelújításra is felhasználható lesz a kártyán felhalmozott összeg. Az szja-törvény november 28-án kihirdetett módosítása szerint a lakásfelújításra fordított összeg az egyenleg felére rúghat, pontosabban nem haladhatja meg a fizetési számlán 2025. év január 1-jén nyilvántartott támogatás és a számlára 2025. évben a felhasználásig utalt támogatás összegének 50 százalékát. Ilyen felhasználásnak minősül: 1. vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem, 2. bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelem, 3. iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem, 4. szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelem. Annak érdekében, hogy különösen a kisebb vidéki lehetséges elfogadói helyek bekapcsolódjanak a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásába, a felsorolt kereskedők, szolgáltatók kérésére a bankoknak három munkanapon belül biztosítaniuk kell a SZÉP-kártya elfogadására irányuló szerződés megkötését.

Későbbi változások: 5%-os kamatplafon, lakáspiaci tőkeprogram

A Magyar Bankszövetség november 18-án tette közzé javaslatát az önkéntesen vállalt, 5% alatti kamatozású lakáshitelek jövő évi bevezetésére vonatkozóan. A Nemzetgazdasági Minisztérium által is üdvözölt vállalás alapján a 35 év alatti fiatalok első lakástulajdonának számító zöld lakásokra (legalább A+ energetikai besorolás és legfeljebb 68 kWh/m2/év primer-energiaigény) lesz elérhető az 5% alatti hitelkamat, amennyiben ezek bruttó ára négyzetméterenként 1,2 millió forint alatt van, mérete maximum 60 négyzetméter. A kedvezményes kamat a futamidő első 5 évében jár, maga a konstrukció 2025. április 1. és 2025. október 31. között lesz elérhető, a terméknek nincs folyósítási-, és hitelbírálati díja, és az éves kamata az első öt évre kedvezményesen maximum 5%. Lévén, hogy a kedvezményezett lakásokra vonatkozó feltételeknek viszonylag kevés ingatlan felel meg még várhatóan jövőre is, néhány tízmilliárd forintnyi új banki kihelyezés várható az így bevezetendő, alig fél évig kínált lakáshitelterméktől.

Míg a fentiek keresletoldali intézkedések voltak a lakáspiac szempontjából, Nagy Márton miniszter december 9-ei bejelentése szerint indít egy lakáskínálatot támogató programot is a kormány: egy új tőkeprogram keretében öt év alatt 200 milliárd forintot biztosítanak ingatlanalapok számára három fő célra: 1. kollégiumépítésre, 2. bérlakásépítésre és 3. új lakások építésére. A program 2025. március 1-jén indul, december 31-ig lehet pályázni rá, meglévő és újonnan létrehozott ingatlanalapok is pályázhatnak. Az állam a projektek 70%-áig biztosít forrást, a fennmaradó 30%-ot magánbefektetőknek kell biztosítaniuk, a befektetett tőkét 100%-ban Magyarországon kell felhasználni, ebből 80%-ot lakásfejlesztésre, az állam a magánbefektetőével azonos hozamelvárással lép a piacra. A kormány szerint öt év alatt 800 milliárd forintot is megmozgathat az új program a lakáspiacon, célja az, hogy évente legalább 25 ezer új lakás épüljön Magyarországon.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 10. Bedurrantja a kormány a lakáspiacot, itt vannak a nyolc legfontosabb intézkedés részletei

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ