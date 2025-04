600 milliárd forintnyi vállalati hitelt helyezhetnek ki: hol tart most a Garantiqa InvestEU Garanciaprogram?

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. októberben jelentette be, hogy elindult az összesen 600 milliárd forint összegű vállalati hitel kihelyezését lehetővé tevő Garantiqa InvestEU Garanciaprogram, amelyhez azóta a teljes hazai bankszektor csatlakozott. A közvetlen európai uniós viszontgarancia mellett igényelhető termékről kérdeztük Szabó István Attilát, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elnök-vezérigazgatóját, valamint a banki partnerek oldaláról Tóthmátyás Zoltánt, az OTP Bank ügyvezető igazgatóját.

Mennyire szükségszerű a garancia szerepe napjaink gazdaságában? Mi a Garantiqa szerepe és általános stratégiája a hazai kkv-finanszírozásban?

Szabó István Attila: A garanciavállalás javítja a vállalkozások hitelképességét, a csökkenő hitelkockázat alacsonyabb kamatlábát és kedvezőbb egyéb feltételeket jelent, ezáltal szélesebb körű finanszírozás valósítható meg. A fenti termékek közül a garanciának van a legkomolyabb multiplikátor hatása: egységnyi garanciavállalással a legtöbb vállalkozásnak lehet segíteni. A vissza nem térítendő támogatások mellett egyre inkább célzott, piackonform pénzügyi eszközök kerülnek előtérbe, mint a hitel, tőke és garancia. Ezek ugyanis rendkívül hatékonynak bizonyulnak a piaci hiányosságok kezelésében.

A garancia bekapcsolásával azoknak a vállalkozásoknak is elérhetővé válnak a támogatott és piaci finanszírozási lehetőségek, akik a kezességvállalás nélkül – fedezethiány vagy gyengébb hitelképességük miatt- nem, vagy csak számottevően rosszabb kondíciók mellett kapnának hitelt a bankoktól. A garanciavállalás javítja a vállalkozások hitelképességét, a csökkenő hitelkockázat alacsonyabb kamatlábát és kedvezőbb egyéb feltételeket jelent, ezáltal szélesebb körű finanszírozás valósítható meg. A fenti termékek közül a garanciának van a legkomolyabb multiplikátor hatása: egységnyi garanciavállalással a legtöbb vállalkozásnak lehet segíteni.

A Garanciaintézmények Európai Szövetségének (AECM) utolsó, 2023-as összevetése szerint Magyarországon segítette leginkább a garancia a vállalkozások hitelhez jutását.

Az év végi portfolió/GDP alapon számított piacrész az AECM-tagországokban átlagosan 1% volt (2020-ban még 2,2%), ezzel szemben Magyarországon ez az arány a 2020. évi 3,3%-ról 2023-ra 4,4%-ra emelkedett, ami európai összehasonlításban a legmagasabb értéket jelenti.

A Garantiqa meghatározó magyar garanciaintézményként 1992 óta támogatja a kis- és középvállalkozások finanszírozását, nagyrészt állami viszontgaranciával biztosított intézményi kezességvállalással. Kiemelt szerepet játszunk a magyar kis- és középvállalkozások forráshoz jutásában – ma minden második kkv-hitel mögött ott áll a Garantiqa kezességvállalásával. Tevékenységünkkel segítjük a hazai kkv-k versenyképességének megőrzését, a beruházásaik ösztönzését, végső soron a gazdaság növekedését.

Októberben indult az InvestEU program: mi ennek a háttere és mik a konkrét célkitűzések?

Sz. I. A.: A Garantiqa InvestEU Garanciaprogrammal a célunk, hogy kedvezőbb feltételekkel segítsük a kkv-kat a szükséges hitelforrások elérésében, hogy versenyképesebbek legyenek és növekedni tudjanak. Különösen fontosnak tartjuk a zöld és digitális átállás támogatását, hiszen ezek a területek meghatározóak a jövő gazdaságában.

Szabó István Attila Fotó: Garantiqua

Az Európai Bizottsággal való együttműködés hatalmas lehetőséget teremt a magyar kis- és középvállalkozások számára. Az InvestEU Alap célja, hogy 2021 és 2027 között több mint 372 milliárd euró értékű beruházást mozgósítson, olyan kulcsfontosságú területeken, mint a gazdasági fellendülés, a zöld átállás és a foglalkoztatás bővítése.

Az InvestEU program kapcsán a Garantiqa az Európai Bizottsággal kötött szerződést, így közvetlenül fér hozzá a forrásokhoz azon intézmények sorába lépve - Európai Beruházási Bank (EIB), Európai Beruházási és Fejlesztési Bank (EBRD) vagy az Európai Beruházási Alap (EIF) – akik korábban közvetítő partnerek voltak. Ez könnyebbé és gyorsabbá is teszi a forrás elérését és lehetővé teszi, hogy közvetlen tárgyalásokat folytassunk a program kereteinek esetleges módosításáról.

A garanciaprogram keretében, az Európai Unió 95 százalékos viszontgaranciájával a Garantiqa 1 milliárd euró összegben vállalhat kezességet. Ezzel a megállapodással a az InvestEU első magyarországi végrehajtó partnere lettünk.

Az Európai Bizottsággal kötött megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy az InvestEU végrehajtó partnereként olyan garanciaprogramot indítsunk el, amely 2028-ig 600 milliárd forintnyi kkv-hitel kihelyezését teszi lehetővé. Egyedülálló esély ez arra, hogy a magyar vállalkozások versenyképesebbé váljanak és hosszú távon is stabil növekedési pályára álljanak. A garancia azt biztosítja, hogy a bankok sokkal szélesebb körben és kedvezőbb feltételekkel hitelezhetnek, így a vállalkozások oldaláról nézve többen és könnyebben valósíthatják meg a terveiket.

Tóthmátyás Zoltán: Az InvestEU program nyújtotta kockázatmegosztás keretében az OTP Bank gyorsabb folyamatban és intenzívebben tudja támogatni a vidékfejlesztés megvalósulását, a digitális átállást - például az automatizálást - a kis- és középvállalkozásoknál, valamint a mai gazdasági környezetben kiemelt célként megjelenő hatékonyságjavító és energiafüggetlenséget biztosító beruházásokat, mindezt összekapcsolva a zöld átállással, fenntarthatósággal. Bízunk abban, hogy ezen finanszírozásokkal javítani és támogatni tudjuk a kkv-szektor versenyképességének a fenntartását.

Mi a 95 százalékos uniós viszontgarancia szerepe a programban? Összesen hány bank csatlakozott eddig a programhoz?

Sz. I. A.: Ez a program egyik legnagyobb előnye. Azt jelenti, hogy ha egy vállalkozás nem tudja visszafizetni a hitelét, az ebből fakadó veszteség döntő részét az EU állja, nem pedig a magyar állami költségvetés – mint a Garantiqa egyéb programjaiban. A program működéséhez elengedhetetlen a bankszektor aktív részvétele. A jelenlegi gazdasági környezetben különösen nagy szükség van olyan finanszírozási megoldásokra, amelyek segítik a vállalkozások versenyképességének fenntartását és növekedését.

A program indulása óta már tíz bank csatlakozott, így mostanra a teljes hazai bankszektor részese lett ennek a kezdeményezésnek. Ennek köszönhetően Magyarországon minden vállalkozás számára elérhetővé vált ez a kedvező finanszírozási lehetőség. Várakozásaink szerint – a program legalább 17 ezer vállalkozás finanszírozását segíti. Ekkora volumen teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy az összes, a kkv-piacon aktív hazai bank elérhetővé tegye a garanciára épülő termékeit saját ügyfélkörének.

Hogyan látja az OTP Bank a kkv-k helyzetét Magyarországon? Mennyire segíti az üzleti környezet fejlődését a gazdasági folyamatok, mekkora növekedési potenciál van a kkv hitelezésben?

T. Z.: A 2023-as recessziót követően 2024-ben javulás mutatkozott a hazai gazdasági környezetben. Európa-szerte azonban továbbra is törékeny és egyenetlen a növekedés. Míg a turizmus-vezérelt déli tagállamok jó teljesítményt nyújtanak, az ipar-túlsúlyos gazdaságok nehezen lábalnak ki az energiaválság okozta nehézségekből, annak ellenére, hogy az infláció jelentősen csökkent és kamatcsökkentési ciklus van folyamatban.

Magyarországon a fogyasztás bővülése fokozatosan megindult, köszönhetően az emelkedő reálbéreknek és az alacsony munkanélküliségnek.

Az infláció 2024-ben mérséklődött, szeptemberben átmenetileg elérve a 3 százalékos jegybanki célt. Ez lehetővé tette a jegybank számára, hogy a 2023 végi 10,75 százalékról 6,5 százalékra csökkentse az alapkamatot.

Az infláció októbertől ismét emelkedő pályára állt, ami a romló külső környezettel és a 400-as szint fölé emelkedő forint-euró árfolyammal együtt a kamatcsökkentési ciklus leállítására kényszerítette a jegybankot. Az OTP Bank előrejelzése szerint 2025-re 2-2,5 százalékos GDP-növekedés várható. Ez a prognózis a fogyasztás további bővülésén, a beruházások stabilizálódásán és az export enyhe élénkülésén alapul.

Az elmúlt években a hazai vállalatoknak egyszerre kellett megküzdeniük a magas inflációval, a teljes eurózónát érintő gazdasági válsággal, a hirtelen megugró és magas energiaárakkal, a forintárfolyam romlásával és kilengéseivel, valamint a feszes munkaerőpiaci helyzettel. A magas kamatszint, a beszerzések árainak meredek emelkedése és a fogyasztás jelentős mérséklődése a kkv-szektort fokozottan sújtotta.

A mostani környezetben a hazai kkv-k helyzete kedvezőbb, hiszen jellemzően a bővülő hazai fogyasztásból élnek és kevésbé kitettek az exportnak és beruházási keresletnek a nagy multinacionális cégeknél. A kkv-szektor hitelállományának növekedése 2022 vége óta lelassult, ez némiképp fékezi a hazai kilábalást. A szektor súlya az összes vállalati folyósításban a 2021. évi 45 százalékos csúcsról 30 százalékra, a hitelállományban pedig 60-ról 50 százalékra csökkent.

Tóthmátyás Zoltán Fotó: Garantiqa

Ebben a hektikus gazdasági környezetben a kkv-k számára kiemelkedő jelentőséggel bír a Demján Sándor Program, aminek fontos eleme az államilag támogatott refinanszírozási (EXIM), kamattámogatott (Széchenyi hitelprogram/KAP), valamint a kockázatmegosztást célzó (Garantiqa/AVHGA) konstrukciók, ezért az ügyfelek érdekében ezen konstrukciók bevezetésére kifejezetten nagy hangsúlyt fektet az OTP Bank. Külön kiemelném, hogy a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak 2025-28 kiemelkedő évei lesznek a KAP Stratégiai Terv támogatásaival megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően.

Közel 1500 milliárd forint támogatással 2500-3000 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg ebben az időszakban, ami a hitelezési aktivitást is növelni fogja

A kkv-k részére elérhető gazdaságélénkítő programok sorába illeszkedik a Garantiqa által meghirdetett InvestEU program is, ami a vállalkozások olyan körét célozza meg, akik az elmúlt néhány év nehézségeit követően igénylik a legnagyobb, odafigyelést. A program jelentősen hozzájárulhat a kkv szegmens növekedéséhez, ha azzal a feltevéssel élünk, hogy a 600 milliárd forint egy része teljesen új, egyébként meg nem valósuló kkv-hitel lenne, ami beruházást, esetleg készletet finanszíroz, akkor a program hozzájárulhat majd a gazdasági növekedéshez.

Milyen lehetősége van a szektornak a növekedésre a program által biztosított finanszírozással?

Sz. I. A.: Az InvestEU program keretében biztosított finanszírozás nemcsak könnyebb hozzáférést jelent a szükséges forrásokhoz, hanem kifejezetten olyan beruházásokat támogat, amelyek elősegítik a fenntartható fejlődést és az innovációt, az agrár- és élelmiszeripar hatékonyságának növelését, valamint a beszállítói kapcsolatok erősítését. Emellett a program a kkv-k esetében egyszerűsített fenntarthatósági vizsgálati követelményeket is alkalmaz, így nem ró túlzott adminisztratív terhet a kisebb vállalkozásokra.

Mindezek együttesen járulhatnak hozzá a magyar gazdaság stabil növekedéséhez, segítve azt a célkitűzést, hogy a GDP 2025-re 3 százalék körüli növekedési pályára kerüljön.

Mi a program várható hatása a magyarországi felzárkóztatási régiók lemaradásának csökkentéséhez, illetve a vidékfejlesztéshez?

Sz. I. A.: A program keretében a vidéki vállalkozások akár 3 millió eurós finanszírozást igényelhetnek. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a kevésbé fejlett térségekben működő kkv-k beruházásokba kezdjenek, bővítsék tevékenységüket, és munkahelyeket teremtsenek.

Ezáltal élénkül a helyi gazdaság, növekszik a foglalkoztatás, és a régiók versenyképessége is javul. Az agrár- és élelmiszeripari vállalkozások hatékonyságának növelése, a beszállítói szerepvállalás elősegítése, valamint az energiafüggetlenségre irányuló fejlesztések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vidéki vállalkozások is stabilabbá és versenyképesebbé váljanak. A közlekedési és vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése szintén a program fontos pillére, amely hozzájárul a vidéki térségek életminőségének javításához. Az energiahatékonysági projektek és a megújuló energiaforrások támogatása pedig nemcsak a vállalkozások költséghatékonyságát növeli, hanem a fenntartható fejlődéshez is hozzájárul.

T. Z.: A program lehetőséget ad arra, hogy a hazai bankok a hátrányosabb helyzetű régiókban, illetve jelenleg nehézségekkel küzdő, de perspektivikus ágazatokban is hitelezhessenek, ezáltal elősegítve a kedvezményezett vállalkozások termelékenységének növekedését, hatékonyságágukat, K+F tevékenységüket, ennek megfelelően javítva versenyképességüket.

Több fontos, a vállalkozások életét befolyásoló program is indult az elmúlt hónapokban: milyen távlati fejlődési lehetőségek rejlenek ezekben?

A 2024-es év kiemelkedő eredményekkel zárult a vállalkozások finanszírozásának támogatásában, és 2025-ben további kedvező lehetőségek várhatók. A Garantiqa az év elején átlagosan 30 százalékkal csökkentette garanciavállalási díjait a kkv-hitelezés felfuttatása érdekében, októberben pedig a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen, a Demján Sándor Programhoz csatlakozva egy új kezdeményezést indított, amely még kedvezőbb feltételeket biztosít a hazai vállalkozások számára. Ennek részeként az első évben kezességvállalási díj nélkül állunk a 2025. június 30-ig megkötött Széchenyi Kártya és egyéb támogatott beruházási hitelek mögé garanciavállalásával, ami egy 100 milliós, 10 éves futamidejű hitel esetében félmillió forintos költségmegtakarítást jelent a vállalkozásoknak.

A kedvező finanszírozási lehetőségek 2025-ben tovább bővülnek:

február 17-től csökkennek a Széchenyi Kártya Program MAX+ egyes hitelkonstrukcióinak kamatai, ami a KAVOSZ Zrt., a bankszektor és a kormányzat szoros együttműködésének eredménye. Az első éves díjelengedést kiterjesztettük a budapesti vállalkozásokra is és további termékek esetében – például a garanciakeret-megállapodásoknál – további komoly, esetenként 50 százalékos díjcsökkenést hajtottunk végre.

Az InvestEU Garanciaprogram pedig nem csak a magyar kis- és középvállalkozások számára jelent új finanszírozási lehetőséget, hanem a gazdaság egészére is kedvező hatást gyakorolhat.

A cikk megjelenését a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images