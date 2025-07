Elképesztő, de igaz: a világ műanyaghulladékának nagy része alig 20 év alatt keletkezett

Major András 2025. július 30. 20:02

A világ egyik legsürgetőbb környezeti válságát az egyre súlyosbodó műanyagszennyezés jelenti, és egyre több bizonyíték van arra is, hogy a műanyag komoly kockázatot jelent az emberi egészségre is. Kiterjedtségére tekintettel a problémát csak egy erőteljes globális megállapodás tudná kezelni, amit az országok többsége támogat is, azonban ezt eddig megakadályozta az olaj-, illetve műanyagipari lobbi és bizonyos országok ellenállása. Az országok képviselői hamarosan újra összegyűlnek a műanyagszennyezés megszüntetését célzó, jogilag kötelező érvényű ENSZ-egyezmény tárgyalásainak utolsó fordulójára, amely vélemények szerint generációnként csak egyszer adódó lehetőséget kínál arra, hogy az emberiség újragondolja a műanyagok előállításának és felhasználásának rendszerét.