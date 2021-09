Előbújik a medve? 12 jel, amelyik a hosszútávú trendfordulót jelzi

Szinte napi rendszerességgel bukkannak fel jóslatok a pénzügyi sajtóban, és az önjelölt vagy ténylegesen elfogadott guruk egymásnak adják a kilincset a TV stúdiókban, hogy bemondják mikor fordul a trend a részvénypiacokon és kezdődik a zuhanás. Eddig azonban nem lett igazuk, és a részvénypiac az Egyesült Államomban egymásra halmozta az újabb és újabb csúcsokat, még ha az utolsó napokban már inkább csökkentek is az árfolyamok. A trendfordulók előrejelzése azonban nagyon nehéz feladat, különösen egy olyan környezetben, ahol hatalmas pénzbőség áll a piaci szereplők rendelkezésére, különösen a koronavírus kitörését követő monetáris és fiskális politikai lépések hatására. Ilyenkor még az árazási kérdések is háttérbe szorulnak, hiszen az ETF-ekbe és a kisbefektetőkhöz rengeteg pénz áramlik szinte automatikusan, amely hamarosan mindenképpen befektetésre kerül. Csak ezek a piaci szereplők fogják látni, illetve adott esetben eldönteni, hogy mikor kezdik el nagy ütemben önteni a piacra a pozícióikat, így az ő lépéseiket érdemes figyelni. A technikai elemzés segítségével azonosítottunk 12 jelet, amelyek együttesen jó eséllyel jelzik - ha nem is előre, de időben - a piaci forduló bekövetkezését.