10 ábra, ami kicsit kikapcsol a bankcsőd-parából

Elképesztően sűrű és eseménydús bő egy héten vagyunk túl a Silicon Valley Bank múlt pénteki becsődölését követően. A technológiai fókuszú startupok egyik legnagyobb hitelező bankjának összeomlása és a kriptopiaci finanszírozás két rendkívül fontos szereplőjének, a Silvergate Capitalnak és a Signature Banknak a bezárása érthető módon benyomta a pánikgombot a globális befektetői közösségnél, elképesztően hektikus mozgásokat láthattunk az európai és az amerikai tőzsdéken. Hol az amerikai szövetségi kormány közbelépésének örülve és az esetleges jegybanki enyhülést vizionálva lőttek ki az indexek, hol a bankcsődök fertőzésétől félve és a 2008-as emlékeket felemlegetve döngölték földbe a börzéket. Semmi sem zárult még le, továbbra is egyedül a bizonytalanság a biztos. Egy ilyen, végletekig fokozott érzelmi közegben úgy véljük, hogy jót tehet a közérzetnek olykor egyet hátra lépni, és megpróbálni egy adaptív megküzdési stratégiával, mondjuk nevetéssel és cinizmussal feldolgozni a helyzetet. Ebben pedig segítséget nyújthat nekünk a tőzsde félhivatalos mémgyára, a WallStreetBets subreddit. Ezen megfontolás mentén kísérletet teszünk a legnagyobbat menő posztokon keresztül narrálni az elmúlt bő egy hét eseményeit, ezzel mintegy bepillatást nyerni azoknak a trédereknek a fejébe, akik egy-egy mémrészvény földbe állásakor "már úgyis elvesztettek mindent", szóval tudnak elbagatellizálva, humorral tekinteni az esetleges összeomlásra.

A bankcsőd címlapokra berobbanásakor - amellett, hogy vajon rendszerkockázati probléma lesz-e a dologból -, az első kérdések között volt az is, hogy mégis mi lesz így a kriptovaluták piacával? A kriptoipar egyik legfontosabb hitelezőjének számító Silvergate Capital kezdte ugyanis a "lavinát", a vállalat múlt hét szerdán közölte, hogy leállítja működését és felszámolja a bankot, ezt követően a technológiai szektorban tevékenykedő startupokra specializálódott Silicon Valley Bank összeomlott pénteken, mindezek után az ugyancsak kriptohitelezésre fókuszáló, de a Silvergate-nél jóval nagyobb méretű Signature Bankot is bezárásra ítélte a felügyelet. A Signature és a Silvergate a két legjelentősebb finanszírozó bank volt a kriptocégek számára, míg az összes amerikai kockázatitőke-befektető által támogatott startup közel fele a Silicon Valley Banknál tartotta készpénzét, beleértve a kriptofókuszú kockázati tőkealapokat és néhány digitális eszközcéget.

A várható likviditási nehézségek ellenére akadnak elemzők, akik nagyon is optimistán vélekedtek a három hitelintézet csődjének bitcoin megítélésére és jövőjére gyakorolt hatásával kapcsolatban, szerintük a csődök csak megerősítik azt, hogy az ügyfelek pénzeszközei nincsenek olyan biztonságban a szabályozott bankokban, mint ahogyan azt "elhitetik velünk". Pontosan ennek a felfogásnak a térnyerése tette korábban lehetővé a bitcoin és a decentralizált peer-to-peer hálózatok (blokklánc) koncepciójának elterjedését, most pedig ismét előtérbe kerülhetnek a bizonytalanságok a hagyományos rendszerrel szemben, vélték az elemzők.

A hurráoptimistának is nevezhető álláspont finoman szólva is bűzlött a WSB rengeteg kriptopiaci bezuhanást megélt közösségének, számos mém készült ennek az elméletnek a bizonytalanságáról, csak hogy a legfelkapottabbat mutassuk:

De azért valljuk be őszintén, amikor a pánik a tetőfokára hág, akkor nem feltétlenül a kripto-infrastruktúra az első a prioritási listán, amiért aggódik az ember:

érthető módon a 2008-as hitelválság rémképe villant fel a befektetői kollektíva frontális lebenyében,

ahol a Lehmann Brothers bedőlésével indult be a lavinaszerű csődhullám. Nem volt (és nincs) ez máshogy a reddites fórumon sem, több nyugtalanító párhuzamot is találtak a kisbefektetők a 2008-as helyzet és a mostani szituáció között - lehet itt például annak az abszurditására gondolni, hogy a most bedőlt SVB bank egyik vezetője a Lehmannál is vezetői pozíciót töltött be anno.

De a Schwab vezérigazgatójának helyzetértékelése is rémisztően hasonlít a Lehmann-csődöt megörökítő "Nagy dobás" című film egyik jelenetére, ahol a rendszerszintű összeomlás előtti másodpercekben beszél indokolatlanul derlátóan egy másik bankvezér. Az összehasonlító videó itt tekinthető meg.

Igen, tudjuk, azt ígértük a felvezetőben, hogy vicces mémeket fogunk mutatni, amik mentén egyet hátra lépve lehet más perspektívából szemlélni az eseményeket, legalábbis egy koradélutáni kávé erejéig. A továbbiakban már tényleg elsősorban a helyzetkomikum, a gúny, a humoros önreflexió és önkritika lesz a központban - tulajdonképpen ezekre a megküzdési stratégiákra épül a számos mémrészvény tündöklését és bukását megélt közösség.

Hol az amerikai jegybank várható enyhülése, hol a rendszerszintű összeomlástól való félelem rángatta és rángatja a tőzsdéket, elképesztő tehát a volatilitás a tőzsdéken, egyik napról a másikra 180 fokos irányváltásokat láthattunk, nem is csoda, hogy a hét végére már kezdtünk kicsit megszédülni. Az egyik legnagyobb hangulatformáló esemény talán a szintén bajba jutott Credit Suisse svájci jegybank általi kimentése volt, amit persze nem hagytak szó nélkül a mémgyárosok:

Emellett több hasonlóan nagy volumenű lépést is láthattunk (elég az amerikai First Republic Bank kimentésére gondolni), az elképesztően ideges tőzsdei kapkodásban joggal érezhetik úgy a redditesek, hogy egy alkoholgőzös kaszinózásra váltottak jegyet a héten a piacokon,

és egy ilyen miliőben

simán számíthat adekvát befektetői stratégiának, ha egy tyúk táplálkozási preferenciájára bízzuk azt, hogy mit várunk holnap a piacoktól

(videó itt).

Ilyen abszurd szintű bizonytalanságban azzal a Goldman Sachs által felvetett vélekedéssel kapcsolatban finoman szólva is szkeptikusak a fórumon, hogy a jövő heti kamatdöntő ülésen az amerikai jegybank nem fog emelni a bankrendszerre helyeződő nyomás miatt. Híresen rossz a jegybankelnök renoméja a WallStreetBetsesek körében, és az elmúlt napokban egyfajta tenyérdörzsölős-világégés várós hozzáállást lehet érzékelni a fórumon olyan felütéssel, hogy "ó igen, Powell megint oda fog vágni mindennek".

Mindenesetre azt fontos kiemelni, hogy a fórum tréderei egy pillanatig sem veszik magukat véresen komolyan, az egyik vezető mém is erre az önreflexióra világít rá:

most már nem az orosz-ukrán háború szakértője, hanem a bankcsődök terjedésének szakértője vagyok

A WSB tagjai tehát véletlenül sem egy olyan médiumnak tartják magukat, amire hallgatva érdemes lehet megfontolt és nagyobb összegű befektetői döntéseket alapozni - de még így is jobb alternatíva lehet az itteni inspirációk alapján trédelni, mint a CNBC megmondóemberére, Jim Cramerre hallgatni. A nagy megmondásairól hírhedt gurut minden adandó alkalommal igyekeznek pocskondiázni a fórumon, erre tökéletes táptalajt biztosított most az a körülmény, hogy egy hónappal az összeomlása előtt még vételre ajánlotta az SVB részvényét a "szakember" (videó itt).

Egy ilyen felfokozott érzelmi közegben és általános bizonytalanságban jót tehet szerintünk néha hátralépni egyet, és nem engedni, hogy a hétköznapjainkra is hatással legyen egy olyan esemény, aminek alakulására nincs személyesen befolyásunk. Ezt követve és mintegy zárásként, amolyan kontextusból kiemelésként és a hozzáállás alakításának célzatával itt hagyunk még egy top mémet, aminek ennyi az üzenete:

igen, lehet, hogy ebből egy rendszerszintű krízis lesz, de végülis az előzőt is túléltük.

Képek forrása: reddit.com/r/wallstreetbets

Címlapkép: Getty Images