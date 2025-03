Mutatjuk, min áll vagy bukik a részvénypiaci emelkedés

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az amerikai részvénypiacok már több, mint egy hónapja esnek. Nagyon ritkán történik ilyen, hogy ennyire szakadatlanul, érdemi korrekció nélküli esést lássunk. Persze, az amerikai részvénypiacok magas értékeltsége, a mesterséges intelligencia iránti befektetői lelkesedés csökkenése, valamint a kedvező európai és kínai részvénypiaci fejlemények tükrében ez nem meglepő. Ezt a jelenséget alaposan körül jártuk az elmúlt hetekben:

Viszont van itt egy fontos kérdés, amiről még nem beszéltünk. Ahogy az összes többi esés, ez is egyszer véget ér. Ráadásul historikusan 10-13%-os esés után a kivárás jobb stratégiának bizonyult, mint az, hogy továbbra is a piacok esésére fogadjunk. Sőt akár még az is lehet, hogy közeleg a vételek ideje. Befektetőként most az egyik legfontosabb kérdés, hogy számíthatunk-e újra gyors és trendszerű emelkedésre, vagy inkább oldalazó mozgások jöhetnek. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ha inkább oldalaznak a mozgások, akkor könnyen lehet, hogy Európában, vagy Kínában jobb helyen van a pénzünk.

Ezt a kérdést segítünk eldönteni egy fontos, de az utóbbi időben keveset említett indikátor bemutatásával. Mint ahogy sokszor, a megoldás most is a részvénypiacokon kívülről érkezik.