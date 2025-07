MBH: a pozicionáltság extrém szinteken van

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusban ismét felerősödtek a kereskedelmi feszültségek az USA és az EU között. Trump több alkalommal 30 %-os vámot helyezett kilátásba az EU-ból származó termékekre, ha augusztus elsejéig nem sikerül egyezséget tető alá hozni. Végül jött a kompromisszum: július 27-én és bejelentették az új USA–EU keretmegállapodást, amely 15 % importvámot szab ki – ez enyhülést jelent a korábban fenyegető 30 %-hoz képest. Júliusban így folytatódott a pozitív trend az amerikai tőzsdéken, a hónap utolsó heteiben újabb csúcsokat láttunk (S&P 500 zárórekord, Nasdaq is többször rekordot döntött).

Az erősebb munkaerő-piaci adatoknak is köszönhetően valamelyest emelkedtek az amerikai 10 éves futamidejű állampapírok hozamai a júliusi hónap folyamán és meghaladták a 4,40%- os szintet. A hozamok emelkedésében egyelőre nincs begyorsulás és a korábbi csúcsokat se közelítettük meg. Kockázat viszont, hogy amennyiben a fejlett piacok állampapírhozamai ismét felfelé veszik az irányt, az komoly nyomást helyezhet a részvénypiacokra is.

Összességében azt gondoljuk, hogy a tőzsdék óriási emelkedésen vannak túl, és a pozicionáltság is extrém szinteken van, ezért jelentősen csökkentenénk a kockázatos eszköz kitettségünkön. A kötvények esetében is inkább a rövidebb oldalát preferálnánk a hozamgörbének. A defenzív portfólió-kialakítás részeként a deviza kitettségünket is növelnénk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 80%

EUR kitettség: 20%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

