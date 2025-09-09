Nagy izgalmak jöhetnek ennél a magyar részvénynél

Izgalmas sztorikból nincs hiány
Az elmúlt hetekben több izgalmas sztorit is láthattunk a magyar tőzsdén:
- Az elsősorban generálkivitelezéssel foglalkozó Épduferr árfolyama az Otthon Start program július 2-i bejelentését követően kezdett el ralizni, azóta pedig már közel ötszörösére emelkedett a jegyzés. A nem mindennapi befektetői őrület apropóján megkerestük a vállalat elnök-vezérigazgatóját, Palkovics Milánt, ezt az írást itt lehet elolvasni.
- Ezt követően valósággal kilőtt az Amixa árfolyama és szűk két kereskedési nap alatt 80 százalékot ralizott a papír. Az árfolyamemelkedés az után következett be, hogy az egyik igazgatósági taghoz köthető vállalat rendkívül magas darabáron vásárolt a részvényből.
- Tegnap pedig a Rába és a 4iG részvénye emelkedett nagyot, miután kiderült, hogy a 4iG a leányvállalata projekttársaságán keresztül megszerzi a Rába többségi tulajdonrészét (74%), és kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó közkézhányadra (25%).
A rali egyébként ma is tovább folytatódik a Rábánál.
Mostani írásunkban egy újabb, izgalmas hazai részvénypiaci sztorival fogunk foglalkozni, ahol bár nem volt ilyen látványos és merdek az árfolyam-emelkedés, de most egy nagyon izgalmas szintre ért el az árfolyam:
