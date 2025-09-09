Nagy izgalmak jöhetnek ennél a magyar részvénynél

Extrém időszakot élünk a magyar tőzsdén, az elmúlt hetekben több részvény árfolyama is valósággal kilőtt. Mostani írásunkban egy újabb, nagyon izgalmas hazai tőzsdei sztorival fogunk foglalkozni, ahol bár nem volt olyan látványos és merdek az árfolyam-emelkedés, de most egy nagyon izgalmas szintre ért el a vállalat árfolyama, ráadásul a fundamentális kilátások is nagyon kedvezőek a történetben.

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

Izgalmas sztorikból nincs hiány

Az elmúlt hetekben több izgalmas sztorit is láthattunk a magyar tőzsdén:

Az elsősorban generálkivitelezéssel foglalkozó Épduferr árfolyama az Otthon Start program július 2-i bejelentését követően kezdett el ralizni, azóta pedig már közel ötszörösére emelkedett a jegyzés. A nem mindennapi befektetői őrület apropóján megkerestük a vállalat elnök-vezérigazgatóját, Palkovics Milánt, ezt az írást itt lehet elolvasni.

árfolyama az Otthon Start program július 2-i bejelentését követően kezdett el ralizni, azóta pedig már közel ötszörösére emelkedett a jegyzés. A nem mindennapi befektetői őrület apropóján megkerestük a vállalat elnök-vezérigazgatóját, Palkovics Milánt, ezt az írást itt lehet elolvasni. Ezt követően valósággal kilőtt az Amixa árfolyama és szűk két kereskedési nap alatt 80 százalékot ralizott a papír. Az árfolyamemelkedés az után következett be, hogy az egyik igazgatósági taghoz köthető vállalat rendkívül magas darabáron vásárolt a részvényből.

árfolyama és szűk két kereskedési nap alatt 80 százalékot ralizott a papír. Az árfolyamemelkedés az után következett be, hogy az egyik igazgatósági taghoz köthető vállalat rendkívül magas darabáron vásárolt a részvényből. Tegnap pedig a Rába és a 4iG részvénye emelkedett nagyot, miután kiderült, hogy a 4iG a leányvállalata projekttársaságán keresztül megszerzi a Rába többségi tulajdonrészét (74%), és kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó közkézhányadra (25%).

A rali egyébként ma is tovább folytatódik a Rábánál.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Mostani írásunkban egy újabb, izgalmas hazai részvénypiaci sztorival fogunk foglalkozni, ahol bár nem volt ilyen látványos és merdek az árfolyam-emelkedés, de most egy nagyon izgalmas szintre ért el az árfolyam: