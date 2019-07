Nyaralni indulsz? Ütős utasbiztosítások törtek be Magyarországra

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Horvátország

Cikkünkben megnézzük, milyen feltételekkel biztosít egy-egy biztosító egy 30 év körüli, egyedül utazó ügyfelet, aki Horvátországba utazik autóval, az Egyesült Államokba vagy Thaiföldre repülővel.Négy olyan szolgáltatót választottunk ki illusztrációs célból, melyek egyszerűen és gyorsan, akár közvetlenül az utazás előtt köthető biztosítást kínálnak, de termékeik mégis eltérő feltételekkel elérhetők:Mivel az utasbiztosítás a leginkább digitalizált biztosítási forma, a magyar biztosítók utasbiztosításai szinte már mind úgy működnek, hogy pár kattintással beütjük az adatainkat a rendszerbe, illetve azt, hogy mettől meddig utazunk, majd kapunk egy kalkulációt, amelyet egy kattintással elfogadható. Kivétel ez alól a négy közül a K&H bankkártyás biztosítása, melyet egy évre előre kell megkötni. A Revolutnak, a listában egyedüli határon átnyúló biztosítónak, automatikus fedezeti rendszere van, amely érzékeli, ha a biztosított külföldön tartózkodik és életbe lép, itt viszont minden kárkifizetésnek 75 font (27 155 forint) önrésze van - vagyis ha történik velünk valami, először be kell ezt az összeget fizetnünk, hogy a fedezethez hozzájussunk.A legtöbb biztosító egyébként nem fizet az ittas, drogos állapotban lévő káresetek esetén, nem biztosítanak időseket és előzetes egészségügyi problémákból következő káreseményeket, és különösen veszélyes országokban nem nyújtanak biztosítást.Horvátország a legnépszerűbb külföldi célpont a magyar turisták számára, egyes biztosítók, mint az EUB még egyedi utazási célként is feltüntetik ezt kalkulátorukban. Ha autóval utazunk, az is fontos szempont, hogy egy biztosító vállalja-e azt is, hogy a járművet is biztosítja.Az alábbi összehasonlító táblázatból a következő, fontosabb dolgok derülnek ki:

USA

az Egyesült Államokba történő utat a biztosítók a horvátországi díj 1,5-3-szorosáért vállalják,

járat- és poggyászkésésre is vállalnak a biztosítók szolgáltatást, de az EUB-nál ennek felára van, valamint általában 4-12 óra késésnek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy fizessenek is,

is vállalnak a biztosítók szolgáltatást, de az EUB-nál ennek felára van, valamint általában 4-12 óra késésnek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy fizessenek is, poggyászbiztosítás egyedül a Revolutnál nincs, a legnagyobb biztosítás a legdrágább szolgáltatónál, az EUB-nál elérhető.

Az Egyesült Államok nem egy gyakori célpont, ha magyar turisták utazásáról van szó, azért megvizsgáltuk, hogy a biztosítók mennyiért vállalják az utazás biztosítását, ha repülővel megyünk.Fontos változások az előző táblázathoz képest, hogy

Thaiföld

egyes biztosítók még alacsonyabb díj mellett szolgáltatnak, mintha az USA-ba utaznánk, viszont magasabbak, mintha az EU-ban maradunk,

a térített összegek és szolgáltatások nagyjából hasonlóak.

Ha egzotikusabb országba indulunk - jelen példában Thaiföldre - érdemes annak is utánakérdezni a biztosítónál, hogy egyáltalán fizetnek-e, ha az érintett országba utazunk, egyes biztosítók ugyanis nem nyújtanak fedezetet, ha például a Konzuli Szolgálat utazásra nem ajánlott országai közt szerepel a célország.Egyébként, ha egzotikus helyre utazunk, nem árt tudni, hogy

Összegzés

Készítettünk egy ábrát arról is, hogy egyes szolgáltatóknál egy forintért mekkora térítési keretet biztosít a szolgáltató sürgősségi orvosi kezelésre (ez a teljes, maximális fedezet, nem pedig az az összeg, amit minden esetben kapunk, ha valami történik velünk). Az eredmény a következő:

Az ábrán jól látható, hogy messze a Revolut biztosítja a legnagyobb fedezetet egy forintért, viszont a következő ábráról kiderül, hogy baleseti halál esetén már csöppet sem ilyen bőkezűek, itt a Cherrisk nyújtja ár / érték arányban a legjobb szolgáltatást:

a legmagasabb díjakkal az EUB -nál találkozhatunk, viszont ez a biztosító fedezi egyszerre a legtöbb kockázati eseményt is. Akkor érdemes ezt a szolgáltatást választani, ha a lehető legtöbb kockázatot le akarjuk fedni és vagyontárgyainkat is biztosítani akarjuk.

-nál találkozhatunk, viszont ez a biztosító is. Akkor érdemes ezt a szolgáltatást választani, ha a lehető legtöbb kockázatot le akarjuk fedni és vagyontárgyainkat is biztosítani akarjuk. Ha az alapvető, baleseti, betegségekkel kapcsolatos kockázatokat akarjuk lefedni, de nem akarjuk minden vagyontárgyunkat biztosítani, ár / érték arányban a Cherrisk nyújtja a legjobb szolgáltatást , ráadásul még terrortámadás és utazás-megszakítás esetén is fizetnek.

, ráadásul még terrortámadás és utazás-megszakítás esetén is fizetnek. A Revolut szinte végtelen pénzt bocsát rendelkezésünkre, ha orvosi költségeink akadnak külföldön , de ezen kívül nem sok mindenre jó, hiszen nem nyújt jogi fedezetet, nem nyújt plusz haláleseti térítést, nem biztosítja a vagyontárgyainkat. A fő előnye az, hogy kényelmes, hiszen automatikusan aktiválódik, ha külföldön járunk és még csak annyival sem kell bajlódnunk, hogy felmegyünk az internetre és kitöltjük mindig az adatainkat.

, de ezen kívül nem sok mindenre jó, hiszen nem nyújt jogi fedezetet, nem nyújt plusz haláleseti térítést, nem biztosítja a vagyontárgyainkat. A fő előnye az, hogy kényelmes, hiszen automatikusan aktiválódik, ha külföldön járunk és még csak annyival sem kell bajlódnunk, hogy felmegyünk az internetre és kitöltjük mindig az adatainkat. A K&H bankkártyás biztosítása jó lehet azoknak, akik gyakran járnak külföldön, hiszen évente egyszeri 6000 forintért, a világ bármely részére kapnak fedezetet. A gyakori utazás esetén kifejezetten olcsónak számító utasbiztosítás térítési összegei viszont nem túl magasak.

A példákban szereplő négy biztosítón kívül érdemes más szolgáltatóknál is körbenézni. Magyarországon a fentieken túl természetesen rengeteg más utasbiztosítás is elérhető, célunk csak a hagyományos és a kevésbé hagyományos lehetőségek közti különbségek illusztrálása volt. A megfelelő terméktípus kiválasztásában az összehasonlító oldalak is segíthetnek.

Összességében tehát elmondható, hogy:Persze érdemes minden esetben, amikor utasbiztosítást választunk, e, valamint célszerű lehet a biztosítók többi termékéből is válogatni: az EUB-nál például elérhetők drágább és olcsóbb, kevesebb és több fedezetet nyújtó termékek, a K&H-nál pedig elérhetők "sima" utasbiztosítások is a bankkártyás mellett.