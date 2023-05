Meddig eshet még a forint?

A szerdai hirtelen forintesést, amely az uniós döntések magyar kormányzati blokkolásának bejelentése miatt alakult ki, csütörtökön jelentős forintesés követte. Ebben ezen felül a magyar olajellátással kapcsolatos aggodalmak, illetve a várható magyar kamatvágás mellett annak is szerepe lehetett, hogy a dollár két fontos technikai szinten is túljutott, ami jellemzően kedvezőtlen a forint számára is.

Érdemes ezért először azt megnézni, hogy mi is történt az EURUSD devizapárban, és most mik a kilátások. Már a hétfői technikai elemzésünkben rámutattunk, hogy nagyon fontos, mi történik az EURUSD-ben, azaz letöri-e a féléves emelkedő trendvonalat, vagy sem, mert ez fontos fejlemény lesz nemcsak az USDHUF-ra, hanem az EURHUF-ra is.

Ez a letörés azóta bekövetkezett szerdán 1,085 körül, sőt akkora lendületbe jött a dollár tegnap, hogy egyúttal a 100 napos mozgóátlagot is letörte 1,0810-nél. Ez is szerepet játszott a hullámszerű forintesésben, igaz közben az EURUSD-ben a napos RSI a túladottságot jelző 30-as szintet vészesen megközelítette. Ennek is szerepe lehet abban, hogy ma ismét északnak vette az irányt a devizapár, azaz gyengül a dollár, így a forintra nehezedő nyomás is enyhült.