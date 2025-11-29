Egész egyszerűen elfogytak a forint versenytársai – Két és fél éve nem csinált ilyet a magyar deviza

Novemberben is folytatódott a forint idén látott menetelése, így már szinte biztosan kijelenthető, hogy a 2025-ös év egyik sztárja a magyar deviza. Sőt, nagyon hosszú ideje nem látott havi erősödést láttunk, aminek az egész világon alig volt párja. Ha pedig erősödnek a háború lezárásával kapcsolatos remények, akkor az újabb lökést adhat a forintnak, így egyáltalán nem biztos, hogy itt a menetelés vége.

Mit művel a forint?

Az év eleje óta komoly erősödésben van a forint, hiszen az euróval szemben már 7,3%-ot javított a magyar deviza. Ezzel a feltörekvő piacok egyik elsőszámú kedvence a forint, a befektetők tömegesen nyitottak az erősödésére ügyleteket.

A magyar fizetőeszköz legnagyobb támasza továbbra is a 6,5%-os jegybanki alapkamat, mely Európában és világviszonylatban is kiemelkedő. Ráadásul folyamatosan csak javul a relatív pozíciónk ebből a szempontból, hiszen miközben a jegybankok nagy része csökkenti az irányadó rátát, az MNB tavaly szeptember óta nem nyúlt ahhoz. És várhatóan ez még így is marad hónapokig, hiszen egyelőre a cél feletti infláció visszatartja a Monetáris Tanácsot a lazítástól.

Ha az euró-forint árfolyamot nézzük, akkor a forint egyrészt közel két éve, 2024 januárja óta nem látott szinten jár, másrészt