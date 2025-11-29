  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Egész egyszerűen elfogytak a forint versenytársai – Két és fél éve nem csinált ilyet a magyar deviza

Novemberben is folytatódott a forint idén látott menetelése, így már szinte biztosan kijelenthető, hogy a 2025-ös év egyik sztárja a magyar deviza. Sőt, nagyon hosszú ideje nem látott havi erősödést láttunk, aminek az egész világon alig volt párja. Ha pedig erősödnek a háború lezárásával kapcsolatos remények, akkor az újabb lökést adhat a forintnak, így egyáltalán nem biztos, hogy itt a menetelés vége.

Mit művel a forint?

Az év eleje óta komoly erősödésben van a forint, hiszen az euróval szemben már 7,3%-ot javított a magyar deviza. Ezzel a feltörekvő piacok egyik elsőszámú kedvence a forint, a befektetők tömegesen nyitottak az erősödésére ügyleteket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A magyar fizetőeszköz legnagyobb támasza továbbra is a 6,5%-os jegybanki alapkamat, mely Európában és világviszonylatban is kiemelkedő. Ráadásul folyamatosan csak javul a relatív pozíciónk ebből a szempontból, hiszen miközben a jegybankok nagy része csökkenti az irányadó rátát, az MNB tavaly szeptember óta nem nyúlt ahhoz. És várhatóan ez még így is marad hónapokig, hiszen egyelőre a cél feletti infláció visszatartja a Monetáris Tanácsot a lazítástól.

Kapcsolódó cikkünk

Mi az a Tisza-bet? Tényleg ez a forint titokzatos támasza?

A szemünk előtt zajlik a hatalmas fordulat - Eddig tartott a forint nagy menetelése?

Indul a carry trade: Európa felé fordulnak a japánok

Ha az euró-forint árfolyamot nézzük, akkor a forint egyrészt közel két éve, 2024 januárja óta nem látott szinten jár, másrészt

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility