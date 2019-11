Virtuális valósággal segítik a kórházban fekvő gyermekeket

Ács András Cikk mentése Megosztás

A tavalyi nagy sikerű pályázatot követően a Vodafone Magyarország Alapítvány idén is meghirdeti a Vodafone Digitális Díjat, mellyel célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat az innovátorokat, akik valamilyen társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. A 15 millió forint összdíjazású Vodafone Digitális Díjat három, korunk kihívásaival összefüggő kategóriában – Digitális Társadalom, Digitális Esélyegyenlőség és Bolygónk és Fenntarthatóság – hirdeti meg a vállalat. A Díjra magánszemélyek és vállalkozások, köztük nonprofit szervezetek és startupok jelentkezését is várják



- A Digitális Társadalom kategóriában olyan innovatív digitális megoldásokkal lehet nevezni, melyek a teljes társadalom javát szolgálják, illetve valamilyen módon megkönnyítik a digitalis eszközök használatát. A Vodafone hazánkban élen jár az 5G technológiában, így olyan pályázatokat is várnak, melyek az 5G lakossági felhasználására hoznak jó példát.



- A Digitális Esélyegyenlőség kategóriában olyan digitális megoldásokkal lehet nevezni, melyek támogatják a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását és pozitív irányban befolyásolják életüket.



- A Bolygónk és fenntarthatóság kategóriában olyan innovatív, digitális megoldásokat keres a vállalat, amelyek hozzájárulnak a környezettudatosság széleskörű elterjesztéséhez és a környezet megóvásához.





A 2018-as díj egyik nyertese az OncoVR volt, akik a virtuális valóság gyermekonkológiai felhasználási területeit vizsgálják, és egy virtuális világot is alkottak tartósan kórházban fekvő gyermekek számára. „Mi egy nagyon korai fázisban lévő projekt voltunk, így a Vodafone Digitális Díj lehetővé tette, hogy magasabb szintre emeljük ezt” – nyilatkozta Erdős Sándor, az OncoVR projektvezetője. A nyereményből a klinikai hatások mérésére használható eszközöket vásároltak, az esemény során pedig szakmai kapcsolatépítésre is volt lehetőségük.





