Új magyar állampapírindex született

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2020. január 1-ével egy új, az államkötvénypiac hosszú oldalát célzó indexet vezetett be HMAX néven. A lépés azért is érdekes, hiszen a már bő két évtizede létező MAX Index magába foglalja az államkötvény-piac hosszú szegmensét is. Az ÁKK friss tanulmányának szerzői, Bebes András és Tran Dávid a lépés okait veszik számba, illetve foglalkoznak az állampapír-piaci indexek adósságfinanszírozásban betöltött szerepével. Írásukat két részben közöljük. Az első, amely a tőkepiaci indexek, különös tekintettel az állampapírindexek jellemzőit mutatta be, itt olvasható . A második rész a magyar indexeket, illetve az új HMAX Indexet mutatja be.