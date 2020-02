Áfát is lehetne csökkenteni a marihuána megadóztatásából

Világszerte azon töprengenek a pénzügyminisztériumok, hogy miképpen lehetne növelni az adóbevételeket oly módon, hogy ne rójanak nagyobb terheket adózóikra. Kanada és több USA-állam sikeres példája mutatja, hogyan válhat akár egy év alatt meghatározó költségvetési tétellé egy korábban tiltott növény kereskedelme.

Amíg korábban a kender és szabályozásának felülvizsgálata csak egy szűk társadalmi csoportot érdekelt, mára több ország – köztük Kanada és több USA-állam – sikeres példája mutatja, hogyan válhat egy illegális kábítószer egyik évről a másikra költségvetési tétellé. A folyamatnak nagy lökést adott, hogy felismerték/elismerték a kender gyógyászatban való felhasználási lehetőségeit és ezen keresztül a közvéleményben való megítélése is sokat javult. A döntéshozók egyre több országban hajlanak is rá, hogy bevételi forrásként tekintsenek rá, ahelyett, hogy adófizetői pénzből üldözzék fogyasztóit, elosztóit.

Magyarországon is történtek lépések, amelyek például a betegek kender-alapú gyógyszerhez jutását segítik, de a kannabisz-adó hazánkból nézve továbbra is egzotikus különlegességnek hangzik, miközben a tengerentúlon szabad szemmel is jó látható adóbevételeket termel.

A kenderről legtöbben kábítószerre asszociálnak, pedig a növénynek számos legális felhasználási módja ismert úgy az iparban, mint a gyógyászatban. A tudatmódosító hatásért a THC (tetrahidrokannabiol - a marihuána fő pszichoaktív összetevője) felel, és jellemzően ennek százalékos aránya határozza meg, hogyan kezelik a hatóságok a növényt. Magyarországon 0,2 százalékos érték alatt törvényes a termesztése, ebből készülhet kötél, étolaj, szappan, papír stb. Egy másik értékes összetevő a CBD, amely alkalmas például epilepsziás betegek gyógyítására, de a THC-nak is tulajdonítanak gyulladáscsökkentő vagy görcsoldó hatást, amely alkalmassá teszi például a sclerosis multiplex-ben szenvedő betegek tüneteinek enyhítésére. Ezért érdemes felhasználási szempontból megkülönböztetni a kender több típusát:



- ipari felhasználású kender (nincs THC tartalma, CBD is elhanyagolható, legális)



- orvosi marihuána (magas CBD tartalom, 0,2 százalék alatti THC, legális)



- orvosi marihuána (magas THC tartalom, CBD-t is tartalmazhat, orvos legálisan felírhatja, pl.: Sativex



- rekreációs marihuána (magas THC tartalom, esetleges CBD, illegális)

Az amerikai közvélemény fokozatos változása több tagállamban is megnyitotta az utat az orvosi marihuána legalizáláshoz – 33 államban törvényes –, de van, ahol ennél is tovább mentek: 11 tagállamban rekreációs céllal kapható, vagyis bárki vásárolhat, aki elmúlt 21 éves. Kanadában pedig az egész országban engedélyezték a rekreációs marihuánát. Ez a paradigmaváltás a befektetők fantáziáját is megmozgatta, valósággal rávetették magukat az iparágban elérhető részvényekre és befektetési lehetőségekre. Bár a tavalyi év végén estek az árfolyamok, a korrekció után további emelkedés várható, egy tanulmány szerint a legális marihuána piac értéke 2025-re elérheti a 66,3 milliárd dollárt.

Azonban nemcsak a befektetők látták meg a potenciált az iparágban, hanem az állami döntéshozók is: "Ha szigorúan, csupán pénzügyi szempontból közelítjük meg ezt a területet, akkor egy merőben új forrása lehet bármelyik állam adóbevételeinek, ráadásul tartós növekedésre lehet számítani ezen a fronton.

Extrém példával élve, ha Magyarország követné az USA egyes tagállamai által bevezetett adóztatási mechanizmust, akkor a befolyó bevételeknek köszönhetően, akár le lehetne szállítani a 27%-os általános forgalmi adót vagy megvalósítani az egykulcsos személyi jövedelemadót

– mondta a Portfolio-nak dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Zrt. vezérigazgatója.

Dr. Magyar Csaba

A magyar viszonyokra nem készült kutatás, az Egyesült Államok esetében viszont igen: a New Frontier Data adatelemző cég szerint, ha szövetségi szinten legalizálnák a marihuánát, akár 132 milliárd dollár (36,9 ezer milliárd forint) adóbevételre számíthatna a kormányzat a 2017 és 2025 közötti időszakra vonatkozóan. Ez több mint a teljes magyar államadósság tavaly év végén (30 ezer milliárd forint). A kutatás becslése egy 15 százalékos kiskereskedelmi adó bevezetését feltételezi, illetve a béreket terhelő járulékokkal és társasági adóval számol. Ugyanis a kutatás 2025-re 1,1 millió új munkahelyet vizionál az új iparág kiépülésével.

A becsléseken túl azonban több államban konkrét adatok állnak rendelkezésre. A 40 millió lakosú Kaliforniában például 2018-ban 396 millió dollár volt (121 milliárd forint), 2019-re 538 millió (165 milliárd forint) a becsült adóbevétel a marihuánából. Bár az adó mértéke tagállamonként eltérő, átlagosan a központi bevételek 0,5-1 százalékát teszik ki.

Coloradóban a 2014-es legalizálás óta befolyt adóbevétel összege meghaladta az 1,2 milliárd dollárt (367 milliárd forint), ebből a tavalyi bevétel 302 millió. A legtöbb adót – 2018-ban 367 millió dollárt – Washington államban szedték be, ahol az adó is messze a legmagasabb, 37 százalék. Itt a marihuánából származó bevétel több mint 150 millió dollárral meghaladta az alkoholból befolyó adó összegét.

„Eltérések a bevétel nagyságát tekintve a potenciális fogyasztók számán kívül adótechnikai kérdésekből is fakadnak – nemcsak annak mértéke, de alapja is változhat államonként. Van, ahol úgy kezelik, mint a jövedéki termékeket: amíg a termelőtől szállítják a kereskedőig, addig nem kell felszámítani az adót, csak, amikor a végfogyasztó megveszi az üzletben. Többnyire ez az általános, de előfordul, hogy a termékértékesítés minden szakaszában fel kell számítani az adót, mint Magyarországon az áfát” – mondta dr. Magyar Csaba.

Adótechnikai szempontból jellemzően egy meghatározott értékben kiállított számlára számítják az adót. De vannak kivételek: Alaszkában, de részben Kaliforniában is, például unciánként állapítják meg az adót, tehát nem az érték bizonyos százalékában, hanem egy meghatározott összeget kell befizetni unciánként. A legtöbb helyen az általános állami fogyasztási vagy forgalmi adón felül az egyes települések jellemzően még egy plusz 2-3 százalékos önkormányzati adót is kivetnek, és persze ezek a vállalkozások ezen kívül fizetnek nyereségadót, illetve minden olyan terhet, amelyet egy hagyományos üzletnek meg kell fizetnie.

Adóztatási szempontból ebben az az igazi bravúr, hogy egy tollvonással megteremtik az évről évre növekvő állami kiadások fedezetét, mialatt a világ legtöbb országa azon gondolkozik, hogyan lehetne tovább szigorítani az adózási szabályokon, illetve honnan lehetne még több adóbevételhez jutni anélkül, hogy ez elégedetlenséget szüljön az adózóknál.

A marihuána-piac egy olyan terület, amely eddig is ott volt az orruk előtt, csak éppen a „radar alatt”, viszont a kereskedelem megadóztatásával bővítik az adófizetők táborát"

– hangsúlyozta dr. Magyar Csaba.

Az adók mértéke az Egyesült Államokban államonként:

Washington - 37 % forgalmi adó

Alaska - 50 dollár unciánként, forgalmi adó

California - 15% forgalmi adó + 9,25 dollár/uncia a virágból, 2,75 dollár/unica a levélből

Colorado - 15% forgalmi adó + 15% fogyasztási adó

Maine - 10% forgalmi adó + tervezett 10% fogyasztási adó

Massachusetts - 6,25% forgalmi adó + 10.75% fogyasztási adó

Nevada - 10% forgalmi adó + 15% fogyasztási adó

Oregon - 17% forgalmi adó

Michigan - 6% forgalmi adó + 10% fogyasztási adó

Illinois - 17-32% forgalmi adó, a THC tartalomtól függően, 2020 júliusától

Vermont - 16% forgalmi adó 2021 áprilisától

A bankok szigorúbbak az állami döntéshozóknál

A kiépülő marihuána-biznisznek ugyanakkor az eltérő állami szabályozás miatt a szakember szerint rengeteg sajátossága van. Például a kereskedelme elég korlátozott, főleg, ha egy „zöld” államot csupa olyan vesz körbe, ahol továbbra is illegális a kannabisz, mint például Colorado esetében. Itt például a vasfüggönyhöz hasonló helyzet állt elő, sem importálni, sem exportálni nem lehet a marihuánát, helyben kell termeszteni és értékesíteni is. „Érdekesség ugyanakkor, hogy a Trump kormányzat 2018 végén szövetségi szinten, vagyis Amerika-szerte legalizálta az ipari kender termesztését az úgynevezett Hemp Farming Act-ben, amely szerint a növény THC tartalma nem haladhatja meg a 0,3 százalékot. Ugyanis a kenderből ruhától kezdve étrend kiegészítőkig sok minden készül, azonban ezt hagyományosan eddig Kínából szerezték be, mert a szövetségi törvény a kender minden fajtáját tiltotta. Az ipari kender legalizálása ily módon a kereskedelmi háborúban egy újabb fejezetet nyitott” – tette hozzá dr. Magyar Csaba.

A rekreációs marihuánában utazó bizniszek közben nem várt akadályba ütköztek:

A zöld államokban bár legálissá vált a termesztés és értékesítés, több bank mégis megtagadta a számlanyitást ezeknek a vállalkozásoknak, mert az anyacég székhelye olyan államban székel , ahol nem legális a tevékenység, így rizikósnak vélték a dolgot.

Ezért kezdetben a termesztők és a kereskedők készpénzben bonyolították az üzleteket, a piaci rést azonban gyorsan betöltötték a kriptovaluták, amelyek közül többet kifejezetten a piaci szereplők közti elszámolásra hoztak létre. Ilyen például a Potcoin, amit akkor ismert meg a szélesebb közvélemény, amikor Dennis Rodman egykori NBA sztár a Potcoint hirdető pólóban látogatta meg Kim Dzsong Un, észak-koreai vezetőt"

– tette hozzá dr. Magyar Csaba.

A legtöbb állam honlapján arról is tájékozódni lehet, hogy a befolyt marihuána-dollárokat mire fordítja a költségvetés. „Általánosságban két fő irány jelenik meg, egyrészt bűnmegelőzésre, például kábítószeres bűncselekmények megelőzésére költik. Meghúzták a vonalat, hogy eddig legális, és ami illegális, azt üldözik a kannabiszból befolyó pénzből. A másik irány pedig a prevenciós oktatás és az egészségügy” – tette hozzá a Crystal Worldwide vezérigazgatója.

Európa is ébredezik

Bár Európában nagyon eltérően állnak a kender ügyéhez, összességében elmondható, hogy a tengerentúli változások, az orvoslásban tapasztalt pozitív hatások és az impozáns adóbevételek – bár több államban elmaradt az adóbevétel mértéke a várttól – itt is beindították a jogalkotók fantáziáját. Németországban például egyelőre nincs szó a marihuána rekreációs célú legalizációjáról, de közben az egészségügyi biztosító 2018-ban már 70 millió euró értékben finanszírozott orvosi kannabisz alapú gyógyszereket. Bár Lengyelországban is 2 milliárd eurósra becsülik az orvosi marihuána piacát 2028-ra, jelenleg az ipari kender termesztése van inkább felfutóban, miután a THC tartalmú kender termesztése illegális, az orvosi készítményeket importálják. De többek között Cipruson, Máltán és Észak-Macedóniában is hatalmas gazdasági lehetőségként tekintenek arra, hogy a többi európai piac számára termesszenek marihuánát.

Érdekesség, hogy amíg Hollandiára, mint a marihuána fogyasztás fellegvárára tekintenek, a terület szabályozása ott is folyamatban van. Bár a fogyasztás legális, a termesztés nem, így az a furcsa paradox helyzet állt elő, hogy amíg a coffeeshopok legálisan árulnak és adót fizetnek, addig az árut a feketepiacról kénytelenek beszerezni.

Magyar betegnek, magyar kendert?

Bár Magyarországon legális az orvosi marihuána – legalábbis a Sativex nevű gyógyszer orvosi receptre való felírása – mégis elhanyagolható az alkalmazása, aminek több gyakorlati oka is van. Elsősorban ezeket a gyógyszereket nem támogatja az OEP, így egy doboz Sativex ára 160 ezer forint, ami ráadásul csak tüneti kezelésre alkalmas. De ha ez nem lenne elég, nem nagyon akad olyan orvos, aki a gyógyszert felírná, javasolná, mert egyszerűen kevesen tudnak róla, hogy ez egyáltalán alternatíva.

Valamivel kedvezőbb a helyzet CBD fronton, amelynek alkalmazási lehetőségeiről és gazdasági potenciáljáról korábban részletesen beszámoltunk. Azóta, tavaly februárban az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) több vállalkozás számára is kiadott a nyilvántartásba vételhez szükséges notifikációs számot, így ezek legálisan is megjelenhettek a bioboltok és a gyógyszertárak polcain. Ezek az olajok az interneten keresztül korábban is beszerezhetők voltak, annak ellenére, hogy notifikációs szám nélkül nem kerülhettek volna kereskedelemi forgalomba. Ez most megváltozott, de a termékek gyártásához továbbra is engedély kell, amelyet a nagy gyógyszergyártókon kívül reálisan más piaci szereplő nem kap meg.

Így viszont komoly versenyhátrányba kerülhet Magyarország azokkal az országokkal szemben, amelyek gyorsabban nyitnak az egyre növekvő kender-biznisz felé.

