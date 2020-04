Számlanyitás és csekkbefizetés a kanapéról - Banki ügyintézés koronavírus idején

Hogyan érintette a pénzintézetek IT-kiadásait a járvány, milyen fejlesztéseket vágnak vissza, és melyek kerülnek előtérbe? Mire számít a pénzintézeti szektor az üzlet területén idén? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a Portfolio május 6-án megrendezésre kerülő Financial and Corporate IT: Koronavírus a pénzintézeteknél című online konferenciáján.