Napelemet tervez a háztetőre? Erre mindenképpen figyeljen!

Sokan nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget annak a kérdésnek, hogy milyen garanciával bíró napelemet szereltetnek fel, pedig a rendszerelemek és a stabil háttérrel rendelkező, leinformálható szakcég kiválasztásával biztosítható befektetésünk megtérülése. Szakértő segítségével körüljártuk, mely szempontokra érdemes figyelnünk, és milyen buktatókba szaladhatunk bele, ha napelemes rendszert telepítenénk a háztetőre.

Nem csak környezettudatos lépés

A háztartási napelemes rendszer telepítése sokak számára nem csupán és elsősorban környezetvédelmi ügy. Fontos tisztázni, hogy pénzügyi szempontból a napelemes rendszer tulajdonképpen egy befektetés és nem csak környezettudatos lépés – fogalmaz Lugos Roland, a napelemes rendszerek tervezésével, kivitelezésével és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó Optimum Solar Home System ügyvezető tulajdonosa.

A beruházás pénzügyi tervezésébe belefogva első körben azt kell meghatároznunk, hogy önerőből vagy valamilyen finanszírozási támogatással tudjuk-e megvásárolni a napelemes rendszert. Az első esetben kvázi 10 évre előre egy összegben kifizetjük a villanyszámlánk értékét, hogy cserébe 20-30 évig biztosítsa nekünk a szükséges áramot a napelemes rendszer. A második esetben valamilyen pénzügyi támogatást vagy pályázatot veszünk igénybe a rendszer finanszírozásához. Jelenleg az MFB 0 százalékos hitelkonstrukciója biztosít a hazai lakosságnak kamatmentes részletfizetési lehetőséget a napelemes rendszerek megvásárlásához. Ehhez a rendszer árának csak 10 százalékát szükséges önerőként biztosítani a telepítéséhez, majd a „maradék” 90 százalékot 20 év alatt kamatmentes részletben fizethetjük ki.

A fűtési rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint megújuló energiaforrások, így napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk és korszerű faelgázosító berendezések telepítésére igénybe vehető konstrukció két pályázati kiírás keretében (volt) elérhető a lakosság számára: a Budapest és Pest megye számára kiírt VEKOP-5.2.1-17 már körülbelül egy éve kimerült, míg az ország többi részének szóló GINOP-8.4.1/A-1 még nyitva áll (a terv szerint 2022 végéig).

A szakember szerint a jelenlegi napelemes rendszer árak és várható megtérülési idő alapján valahol 10 000 forintos havi villanyszámla-érték körül már mindenképpen érdemes napelemes rendszert telepíttetni, hiszen ez esetben már akár 10 év alatti megtérülésről is beszélhetünk.

Mekkora rendszert érdemes telepíteni?

A háztartási naperőmű méretének megtervezése során a jelenlegi és a jövőbeni várható fogyasztási igényünk mellett a rendelkezésre álló tető és egyéb - a napelemes rendszer rögzítésére alkalmas – felületeket is figyelembe kell vennünk, ezek alapján, ezekhez mérten optimális méretű rendszert érdemes telepítenünk.

A célszerűen telepítendő rendszer nagyságát, illetve a napelemek mennyiségét a kiváltani kívánt villamos energia mennyisége, a használható felületek mérete, tájolása, valamint dőlésszöge határozza meg. Elsősorban a déli felületeket érdemes használni, de hazánk jó besugárzási értékei miatt a keleti és nyugati tetőfelületekre is érdemes napelemeket telepíteni.

A szerződéskötés előtt minden esetben javasolt a helyszíni felmérés, hiszen itt derülhet ki, hogy a tetőfelület és a villamos hálózatunk alkalmas-e a napelemes rendszer telepítésére, vagy felújítást igényel.

Magyarországon a HMKE méretkategóriába eső napelemes rendszerek esetében a 2024-ig megvalósuló beruházásoknál alkalmazható a kedvező éves szaldós elszámolás, így addig mindenképpen érdemes akkora rendszert telepíteni, amekkorának az éves termelése pontosan lefedi éves villamosenergia-fogyasztásunkat.

A rendszer tervezésénél ugyanakkor érdemes eleve egy minimum 20-30 százalékos bővíthetőséggel is számolni, azaz célszerű nagyobb invertert választani annál, mint amit a telepítendő napelemes rendszer teljesítménye megkívánna – mondja Lugos Roland. Erre azért lehet szükség, mert ha néhány év múlva nő a háztartás villamosenergia-igénye (például elektromos autó vásárlása vagy elektromos fűtés kialakítása miatt), akkor a többlet áramigény fedezésére felszerelendő további napelemek mellett így nem lesz szükség másik inverter telepítésére és engedélyeztetésére. Azaz a későbbi bővítés jóval könnyebben és olcsóbban megvalósítható lesz, amennyiben előre gondolkodunk.

Válasszunk körültekintően!

Több egyéb, olyan fontos tényező is akad, amelyre feltétlenül érdemes figyelmet fordítanunk, amennyiben napelemes rendszert szeretnénk telepíttetni – emeli ki az Optimum Solar Home System ügyvezető tulajdonosa.

Először is, a kivitelező partner kiválasztásánál javasolt kellően körültekintőnek lennünk. Érdemes olyan partnert választani, aki megfelelő szakmai tudással és megbízható gazdasági háttérrel rendelkezik. Egy napelemes rendszer optimális esetben 30-40 évig is működhet - ez elsősorban a rendszerelemek megfelelő kiválasztásának az eredménye, ami gyakorlatilag kivitelezőtől függetlenül is tudja garantálni a rendszer megtérülését. Sajnos számtalan kivitelező cég sózza rá alacsony, 10-12 éves termékgaranciával rendelkező napelemeit a vásárlóira, vagy mossa össze szándékosan a 25 éves teljesítménygaranciát a termékgaranciával – figyelmeztet Lugos Roland.

A gyártók a világon gyártott minden napelemre kéttípusú garanciát adnak. A teljesítménygarancia meghatározza, hogy az adott napelem "x" év múlva "y" teljesítményen fog még üzemelni. Az esetek többségében a teljesítménygarancia 25 év elteltével 80 százalékos teljesítményt ígér. Ezzel szemben a termékgarancia a meghibásodástól mentes üzemidőre vonatkozik. Az alacsony termékgaranciás napelemekre 10-12 év csupán a termékgarancia, de vannak magasabb, 20-30 éves termékgaranciát vállaló gyártók is.

Nagyon sokan csak legyintenek arra a szempontra, hogy milyen garanciával bíró napelemet szereltetnek fel, pedig a napelemek teszik ki a rendszer árának 70-75 százalékát. Gondoljunk csak bele, a napelemes rendszerek 8-10 éves megtérülési idővel rendelkeznek, azaz nagyon nem mindegy, hogy a megtérülési idő után már nem, vagy csak nagyon rövid ideig, avagy esetleg még 10-20 évig garanciális-e a napelemünk – fogalmazott a szakember hangsúlyozva, hogy

a rendszerelemek és a stabil háttérrel rendelkező, leinformálható szakcég kiválasztásával biztosítani tudjuk befektetésünk megtérülését.

