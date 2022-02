Akkor dolgozunk, amikor ráérünk: hódít a platformmunka

A járvány kapcsán felpörgő gyorskereskedelem az európai döntéshozatal fókuszába helyezte a platformmunkások helyzetét is. A digitális megoldásokon, appokon keresztül rugalmasan dolgozó futárok, sofőrök, fordítók jelentette foglalkoztatási forma legnagyobb hazai képviselője a foodpanda. A cég ügyvezetője egyetért a formálódó uniós szabályozás főbb céljaival, vagyis a platformmunkásoknak adható szélesebb körű juttatási csomaggal és biztosabb védőhálóval, ám úgy véli: mindez nem mehet a platformmunka legfőbb előnye, a rugalmasság rovására.

Az online kereskedelem ugyan nagyot nőtt a járvány idején, és kiemelkedő fejlődést élt meg a gyorskereskedelmi szegmens is, amely a legkülönfélébb termékeket – eddig tipikusan azonban készételeket – szállít le a megrendelőnek 30 perc alatt. A dinamikus és hirtelen növekedés legnagyobb akadályát általában a kapacitások szűkössége jelenti, a gyorskereskedelemben - lévén munkaerőigényes ágazat.

Tömegével jelentkező munkaerő

A járvány időszaka azonban érdekes módon nem csupán rengeteg csatlakozó éttermet, hanem a magyar gazdaságban ismeretlen módon hirtelen jelentkező, nagyszámú munkaerő-kínálatot is jelentett a szegmens legnagyobb hazai szereplője, a foodpanda számára. A koronavírus okozta lezárások miatt rengeteg ember részben vagy egészében elvesztette a bevételi forrását. Számukra kézenfekvő megoldás volt, hogy csatlakozzanak egy olyan platformhoz, amely gyorsan kiegészítő jövedelmet biztosít nekik.

A járvány elején radikálisan megnőtt a megkeresések száma ezen a téren is. Ez egy szerencsés egybeesés volt, azzal, hogy nálunk megnőtt a kereslet, így volt lehetőségünk még több futárpartnerrel szerződni

– mondta el a Portfolio-nak Patai Zoltán, a foodpanda ügyvezető igazgatója.

Összességében a cégvezető mégis vegyesen ítéli meg ezt az időszakot. „A koronavírus-járvány minden értelemben negatív volt, mindezen fejlemények ellenére sem nevezném ideálisnak a helyzetet. Ez már csak azért is igaz, mert alaposan felforgatta a piacot, amely jelentős stratégiaváltást is kikényszerített minden szereplőtől. Korábban volt több olyan étteremlánc, amelyik csak velünk dolgozott, elég volt neki egy partner. Mivel a covid alatt teljes egészében eltűnt a beülős forgalom, minden étterem megpróbált a lehető legtöbb online platformon fent lenni, hiszen ez volt az egyetlen bevételi forrásuk. Ráadásul az új helyzet, a megnövekedett kereslet és egyben a munkaerő-kínálat megterhelő volt a csapat számára is.”

Rohamosan terjed

A munkaerő kapcsán ráadásul új szabályozói változások is felmerülnek. A platformmunka, vagyis a digitális applikációk segítségével bonyolódó, rugalmas pénzkereseti forrás nagy ütemben terjed Európában. A megoldás révén számtalan területen – személyszállítás, különféle szolgáltatások – szerte a kontinensen dolgoznak olyanok, akiknek időnként, sokszor csak eseti jelleggel van lehetőségük néhány órát dolgozni például meglévő munkahelyük, tanulmányaik vagy gyermeknevelés mellett.

A rugalmasság mellett azonban nem számíthatnak olyan szociális védőhálóra, mint amit a munkavállalók az Európai Unióban megszokhattak.

„Elindultak azok a nagy technológiai platformok, amik segítenek összekötni a vásárlókat az eladókkal, legyen szó taxiról, ételrendelésről vagy bármi másról. Ezek újfajta pénzkereseti lehetőséget nyújtanak, az igényekhez kapcsolódóan. A nóvum ebben az, hogy a különböző digitális, technológiai megoldásokkal akkor tudnak dolgozni az emberek, amikor nekik megfelel, illetve amikor erre igény van.

A platformmunka egyik óriási előnye, hogy olyan embereket von be a munkaerőpiacra, akik korábban nem tudtak vagy nem akartak hagyományos munkarendben dolgozni. Ennek az oka a rugalmasság, amely egy nem megfelelő szabályozással nagyban csökkenhet

– vélekedett Patai Zoltán.

Az uniós szabályozás kockázata

A helyzet rendezésére az Európai Bizottság a témában decemberben jogalkotási javaslatot terjesztett elő. „Ezzel céljaiban, például a szociális védelmek kiterjesztése, a munkakörülmények javítása terén egyetértünk, ám a javaslat módszerei aggodalomra adnak okot.

Legfőképp a jelenleg egyéni vállalkozóként dolgozók munkavállalóvá való tömeges átminősítése problematikus

– mondta el az ügyvezető igazgató. „Ennek alapján például előre meg kellene határoznunk munkaidő-keretet és egyáltalán munkaidőt, amelynek révén éppen a platformmunka rugalmassága veszne el, vagyis az, hogy például egy diák akkor dolgozik, amikor van pár szabad órája” – tette hozzá.

Patai Zoltán leszögezte:

a foodpanda egyetért azzal, hogy a platformmunkások a tradicionális munkavállalókhoz hasonlóan kapjanak szociális juttatásokat, illetve védelmet a munkáltatókkal szemben

Ezt azonban szerinte úgy kell megoldani, hogy a rugalmasság is megmaradjon. Pozitív példaként a görög szabályozást hozta fel, és a magyar szabályozást is jónak tartja. „Nálunk van a katás egyéni vállalkozói rendszer, amivel van lehetőség arra, hogy egyéni vállalkozóként dolgozzanak a platformmunkások, és a 25 vagy 50 ezer forintért megkapják a tb-t és a szociális ellátást. Görögországban még ennél is tovább mentek, egyéb juttatásokat is adnak a platformmunkásoknak anélkül, hogy munkavállalókká minősítenék át őket. Ott eszközöket, biztosítást, melegedőhelyet, extra szabadnapot kapnak a platformdolgozók. A cégek érdeke is egyben, hogy ilyen szolgáltatásokat biztosítson a dolgozóknak, ám a jelenlegi szabályozás ezt nagyon sok országban nem teszi lehetővé. Magyarországon sok extra juttatást azért nem tudunk nyújtani, mert akkor a kataszabályozás miatt már munkavállalónak minősülne a vállalkozó.”

A rugalmasságot féltik

Az ügyvezető szerint az EU azért van nehéz helyzetben a javaslattal, mert egy olyan témakörben próbál uniós szintű, átfogó megoldást találni, ami nem a hatásköre, hiszen a munkajog nemzeti, tagállami szabályozás alá esik. „Nem véletlenül, hiszen annyira különbözőek a munkajogi környezetek, hogy nehéz egy egységes, mindenkinek megfelelő szabályrendszert megalkotni” – tette hozzá.

Mint elmondta, a célokkal alapvetően egyetért a foodpanda és lényegében minden platformcég. „Mi is szeretnénk még több juttatást biztosítani a platformmunkások számára. Amivel nem értünk egyet, hogy az Európai Bizottság ezt úgy próbálja megoldani, hogy megfordítja a helyzetet, és azt mondja, hogy minden platformmunkás alapvetően munkavállaló, és a platformcégeknek kell megdönteni ezt a vélelmet.

Ezzel azonnal több millió platformmunkás helyzete változna át munkavállalóvá egyik napról a másikra.

Ehelyett a görög példát kellene követnünk: attól, hogy a platformmunkás juttatásokat kap, még lehet vállalkozó és dolgozhat rugalmasan.”

Új trendek

A terület, a gyorskereskedelem szegmense azonban továbbra is dinamikusan fejlődik, amely új lehetőségeket tartogat minden szereplőnek. A foodpanda a jövőben felfutást remél a már meglévő élelmiszer-kereskedelemtől, és olyan termékek rendelésétől, mint amilyen például a virág, az állateledel, a drogériai cikkek vagy a kisebb elektronikai eszközök, töltők, izzók.

Nyílik egy újabb területünk is, hogy ne csak a mi rendszerünkön keresztül lehessen rendelni 30 percen belül, hanem bármilyen webshopon keresztül.

Ezt úgy hívjuk, hogy logistic as a service, amivel a jövőben igénybe lehet venni csak a logisztikai szolgáltatásunkat is, vagyis más webshopokhoz befutó rendeléseket is fogadunk és teljesítünk majd.”

A cikk megjelenését a Delivery Hero Hungary Kft. támogatta

Fotó: Stiller Ákos