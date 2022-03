Érdemi betéti kamattal vonna be forrást egy magyar bank

A jegybanki kamatemelési ciklussal párhuzamosan nem emelkednek a bankbetétek kamatai hasonló mértékben, ám akad olyan pénzintézet Magyarországon, amely rég nem látott kamatszintekkel próbálja meg lekötésre csábítani a lakossági forrásokat. A MagNet Bank változó kamatozású terméke a jegybanki alapkamattal megegyező kamatot fizet az első három hónap után.

A járvány alatt felhalmozódott és a legutóbbi szja-visszatérítés miatt nagyot növekedett hazai készpénzállomány egy jelentős részét megtakarítják majd a családok, akik jellemzően nagyon alacsony kockázatú, kellően likvid és egyszerű termékeket részesítenek előnyben. A hazai banki ügyfélkör a korábbi felmérések szerint a bankbetétet részesítené előnyben, ám az utóbbi évek nagyon alacsony kamatszintje mellett ez a forma szinte minden esetben értékelhetetlenül alacsony kamatokat fizetett csupán.

A jegybanki kamatemelési ciklussal párhuzamosan ráadásul nem indult el a hazai piacon a bankbetétek által kínált kamatok növekedése – igaz, néhány pozitív példa már akad a változásra.

Nem szorulnak rá

A bankok nem véletlenül nem sietnek a betéti kondíciók javításával. Mint azt Posch Richárd, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. banküzleti Igazgatója elmondta: a likvid és tőkeerős pénzintézetek nincsenek feltétlenül rákényszerülve, hogy a monetáris változásokat lekövessék, könnyebben vállalják fel azt, hogy emelkedő környezetben a banki kamatokat esetleg változatlanul hagyják.

Az elmúlt időszakban mind vállalati mind lakossági oldalon olyan támogatások jelentek meg a hitelpiacon, amik jelentős mennyiségű forrással látták el a bankokat és az ügyfeleket. A háztartások megtakarítási rátája a 2008-as pénzügyi válság óta folyamatosan nő, 2009-ben még 11%-os volt, 2021 -re 15,1%-ra növekedett. A háztartások pénzügyi vagyona 2021-ben 6,5% -7% -kal gyarapodott. Amíg 2008-as válság idején a Bankok hitel/betét arány mutatója elérte a 150%ot, 2021. III. negyedévében ez 73,5% -os mértékű volt.

Azaz a bankok úsznak a likviditásban, így nem feltétlenül látják szükségesnek erőforrásaikat forrás átárazásra és esetlegesen egy ezzel elindított betéti verseny menedzselésére allokálni.

Bár további kamatemelésekre lehet számítani, látható, hogy a jegybank is csak lépésről lépésre emeli az alapkamatot. Továbbá az is elmondható, hogy nem feltétlenül a betéti kamatokon múlik, hogy valaki a bankba viszi-e a pénzét. Az állampapírban tartott lakossági megtakarítások mellett a folyószámla állomány a legnépszerűbb megtakarítási forma, mindkét megtakarítási formában közel 10.000 mrd Ft-ot tart a lakosság, ezt követi a készpénz állomány 6,200 mrd Ft-tal, utána jönnek csak a befektetési jegy, betét, részvény megtakarítási formák” – tette hozzá.

Van, aki másként látja

Posch Richárd ugyanakkor leszögezte: a MagNet Bank célja a stabil forrásbevonás útján történő növekedés, amely stratégiai előnyökhöz és a méretgazdaságosság javulásához segíti a pénzintézetet. Ráadásul a bank igyekszik felhívni is magára a figyelmet, ezért eltérő kamatpolitikát folytat.

Egy közösségi bank esetében szofisztikáltabb értékalapú célok is megjelennek, ugyanis a magyar piacon unikális közösségi betétek révén egy ilyen pénzintézet igyekszik egy újfajta megközelítést és motivációt bemutatni és erősíteni potenciális és már meglévő ügyfeleiben.

Mindezen okok miatt döntött úgy a MagNet Bank, hogy a hazai piac általános feltételeinél lényegesen magasabb kamatot biztosító betéti lehetőséggel jelenjen meg. A február 15-től élő „Aktív Plusz Közösségi Betét” már az első 3 hónapra 3,55 százalékot fizet (EBKM: 3,51%) majd ezt követően az MNB jegybanki alapkamattal megegyező kifizetést vállal, vagyis változó kamatfizetésű konstrukcióról van szó.

Az első 3 hónap után az Aktív Plusz Közösségi Betét kamatozása és működése megegyezik a Mentor-Szféra Plusz betétével. A kezdeményezésben részt vevő betétesek a programban részt vevő hitelfelvevők hitelterheit oly módon könnyítik meg, hogy betétjeiket egy kiválasztott hitelfelvevő, vagy üzleti szféra mögé mögé sorakoztatják fel, így a programban részt vevő mentor és szféra hitelfelvevők KHK-ban (azaz Közösségi Hiteldíj kedvezményben) részesülnek.

A megtakarítás felfutása jön?

A banküzleti igazgató elmondta:

a bankok - mint minden más üzlet - abban próbálnak versenyképesek, vonzóak lenni, amire az ügyfeleik a legérzékenyebbek. Ha ez a betéti kamat lesz, akkor abban fognak hevesen birkózni.

Jelenleg - és az elmúlt években - inkább a hitelezés az, ahol erős az ügyfél-érdeklődés, ez az a terület, ahol vonzó kamatokkal ügyfelet és üzleti forgalmat lehet szerezni. Az elmúlt évek nem a megtakarítóknak, hanem a hitelből költekezőknek kedveztek, és kedveznek jelenleg is. Ez nem lesz mindig így, de most ilyen időben élünk” – fogalmazott.

A MagNet Bank ősszel jelentette be a Sopron Bank felvásárlását. Február 7-én megkapták a befolyásszerzésről szóló MNB engedélyt, a tranzakció zárása pedig a napokban megtörtént. „A migráció lezárásával – mint minden termék esetén - a Sopron Bank ügyfelei számára is elérhetőek lesznek a betéti termékeink, köztük a legújabb is. A MagNet közösség emellett- a Sopron Bank felvásárlásának köszönhetően - nyugat magyarországi fiókhálózattal bővül, így az ország ezen régiójában már nem csak online, de személyesen is alkalom nyílik a banki ügyintézésre” – tette hozzá Posch Richárd.

A cikk megjelenését a Magnet Bank támogatta.

Fotó: Mónus Márton / Portfolio