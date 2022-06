Egyre forróbb a hangulat: felszabadítja ma a Fed a piacokat, vagy még egyet rúg beléjük?

Ma tartja nagy várakozásokkal övezett kamatdöntő ülését az amerikai jegybank. A kérdés az, hogy 50 vagy 75 bázisponttal emeli az irányadó kamatot a jegybank. Ha a Fed korábbi előretekintő iránymutatásából indulunk ki, az 50 bázispontos emelés a reális, a piacok viszont elsöprő többséggel 75 bázispontos kamatemelést áraznak. Mivel a várakozások magasak, ezért jókora mozgás jöhet ma este a deviza- és részvénypiacokon, hiszen az előző hónapokban is elsősorban a Fed lépései és az azokkal kapcsolatos várakozás mozgatta a piacokat. A jegybanknak emellett a reálgazdasági hatásokra is figyelnie kell, egyre biztosabb benne ugyanis a piac, hogy a Fed infláció elleni harc recesszióba taszítja Amerikát. Ebből a szempontból fontos lesz a Fed ma érkező előrejelzése a növekedésről és az inflációról. A legnagyobb jelentősége viszont talán az előretekintő iránymutatásnak lesz.

50 vagy 75?

Ma tartja kamatdöntő ülését az amerikai jegybank szerepét betöltő Szövetségi Tartalékrendszer (Fed), és az esemény izgalmasabbnak ígérkezik, mint ahogy azt még pár nappal korábban várni lehetett. A májusi ülés utáni sajtótájékoztatón Jerome Powell elnök gyakorlatilag kizárta a 75 bázispontos emelést, amelyet a piac akkor árazott, és júliusra, valamint szeptemberre is 50 bázispontos emelést vetített előre.

A piac ezt már pár nappal később is megkérdőjelezte, nagyon hamar újra 75 bázispontos emelés árazódott be a határidős ügyletekbe, nem sokkal később pedig maga Powell sem zárta már ki a 75 bázispontos emelés lehetőségét egy interjúban. Ennek ellenére továbbra is az 50 bázispont volt a piac várakozása, egészen múlt péntekig. A májusi inflációs adat ugyanis kellemetlen meglepetést hozott: az éves áremelkedés mértéke nőtt, a 8,6%-os infláció jócskán meghaladta a 8,3%-os előrejelzéseket. Ráadásul az elemzők arra számítottak, hogy áprilisban-májusban már megvolt a tetőzés, ehhez képest az infláció tovább nőtt. Ez a tény alaposan átírta a várakozásokat.

Az amerikai infláció – ellenben például az európaival – ráadásul nagyon összetett. Az amerikai fogyasztók terhei egyszerre növeli a háború miatt megemelkedett globális energiaár-emelkedés, a kínai lezárások miatti termékhiány és szakadozó ellátási láncok, az amerikai kontinensen jelentkező logisztikai problémák (ezek mind kínálati tényezők), valamint a kínálathoz képest jócskán megnövekedett lakossági fogyasztás (azaz a keresleti oldal). Az amerikai munkaerőpiac nincs egyensúlyban, a túlkereslet jelentősen felhajtja a béreket, ez pedig hozzájárul az infláció emelkedéséhez.