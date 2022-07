24 óra alatt fordult a gazdaságpolitika a rekordgyenge forint miatt

3 nap alatt 16 egység és a 416-os euró-forint árfolyam. Ez volt az a két szám, ami már áttörte a gazdaságpolitika ingerküszöbét és reagált a kormány és a jegybank, ha nem is összehangoltan, egymásra épülve. 24 óra leforgása alatt lépett ugyanis a Magyar Nemzeti Bank a forint védelme érdekében, majd átpasszolta a labdát a fiskális politikának, amely csütörtök délután vette a lapot. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett Orbán Viktor miniszterelnök is fontos üzeneteket küldött az EU-megállapodás ügyében.

A hét első néhány napjában a globális fejlemények, az európai energiakrízis fokozódása, a magyar gazdaság sérülékenysége (elsősorban most a folyó fizetési mérlegen és a magasabb költségvetési hiányon keresztül) és a magyar gazdaságpolitika megkérdőjelezhető piacpártisága együttesen oda vezettek, hogy a forint rendkívül gyors leértékelődést szenvedett el a főbb devizákkal szemben.

Szerda délutáni összefoglaló cikkünkben mutattuk be, hogy a kormány és a jegybank gyakorlatilag csendben nézte végig 2,5 nap árfolyamzuhanását. Miközben zajlott a kormányülés és a parlament is ülésezett, addig nem jött semmilyen megnyugtató üzenet, pedig a forint óráról órára döntötte az új történelmi mélypontokat a dollárral és az euróval szemben. Sőt, szerda délután a Pénzügyminisztérium egy általános választ adott csak a forintárfolyamra vonatkozó újságírói kérdésekre.

A gazdaságpolitika fordulatára és reakciójára szerda délutánig kellett várni. Ekkor kezdte meg a sort ugyanis a lépéssorozatban Virág Barnabás, az MNB alelnöke, amikor is megígérte, hogy határozottan reagál csütörtökön a jegybank a fejleményekre.

Csütörtök reggel el is érkezett az igazság pillanata, 200 bázisponttal emelte a kamatot az MNB, amire azonban tartós forinterősödés nem bontakozott ki, sőt, ismét a történelmi mélypont felé vette az irányt a forint.

Csütörtök reggelre nyilvánvalóvá vált, amit már a korábbi napokban is rendszeresen megírtunk: a jegybank lépései önmagában nem elegendőek a forint védelme érdekében, ennél többre volt szükség, méghozzá a kormány részéről.

Ezért is értékelődött fel és vált komoly jelentőségű piaci eseménnyé a csütörtök délben kezdődő Kormányinfó Gulyás Gergely miniszterrel. A befektetők arra voltak kíváncsiak, hogy a kormány mit szól a rekordgyenge és gyors ütemben zuhanó forinthoz, hoz-e konkrét döntést a megakadályozása érdekében, és egyáltalán mit szól a gyenge forinthoz. És ebből a szempontból a kormány tájékoztatása is megnyugtatóra sikerült, biztosra is ment a kabinet, ugyanis

egyrészt Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, hogy 4 konkrét engedményt tesz a kormány az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon a források felszabadítása érdekében.

másrészt ezzel párhuzamosan egy más témájú eseményen Orbán Viktor fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az Európai Unióvaló való megállapodás elől minden szakmai akadály elhárult, tudtak tenni olyan javaslatot, amely megfelel az EU igényeinek.

Ezek a konkrétumok, valamint a kormányfő megerősítése határozottabb üzenet és fordulat volt a piacnak, mint az eddigi, EU-tárgyalásokkal kapcsolatos nyilatkozatok. Az elmúlt napokban Navracsics Tibor EU-forrásokért felelős tárca nélküli miniszter kijelentései nem tartalmaztak ilyen konkrétumokat.

Mindezeken túl a gazdaságpolitika forint védelmében hozott erőfeszítéseit erősítette meg az MNB csütörtök délutáni közleménye, amiben már előre bejelentette, hogy jövő hét kedden újabb kamatemelést hajt végre. Emellett a közleményében hangsúlyozza az intézmény: minden eszközt bevet az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében, mert a jelek szerint a forint gyengülését veszélyesnek tartja az inflációs kilátások szempontjából is. Mindez azért is nagyon érdekes, mert a jegybank nem szokott közleményt kiadni az egyhetes betéti tender délutáni lezárásakor.

24 óra leforgása alatt tehát fordulatot hajtott végre a magyar gazdaságpolitika (a jegybank és a kormány egyaránt), mert a forint zuhanása már átütötte az ingerküszöböt.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy az utolsó pillanatban a gazdaságpolitika felismerte a helyzet súlyosságát, de még nincs vége.

Ennek két olvasata is lehet: egyrészt, hogy miért kellett erre ennyit várni és miért nem léptek korábban, másrészt viszont kedvező, hogy megakadályozták, hogy az euró-forint árfolyama tovább meneteljen felfelé (áttörve a kritikus, 420-430-as szinteket és célba véve a 450-es szintet), ezzel súlyosabb következményeket okozva az egész gazdaságban.

Fontos látni azonban, hogy a fordulattal egyelőre a folyamat legelején vagyunk. A forint erejének tartóssága több tényező függvénye. A legérdekesebb lesz azt látni, hogy a magyar kormány állításait megerősíti-e az Európai Bizottság hivatalosan is, vagy csak retorikai fogás volt a forintárfolyam érdekében.

Ezekben a napokban dől el, hogy valós fordulatot látunk a gazdaságpolitikában kibontakozni, vagy csak a fordulat látszatát. Úgy néz ki, a piac egyelőre elhiszi a fordulatot és megelőlegezi a bizalmat. A kormány és a jegybank együttesen meglépték a minimumot: megállították a forint zuhanását.

Ha a kormány még tovább szeretné növelni a fordulat hitelességét és ezáltal a befektetői bizalmat, akkor felmerülhetne benne a nem piacbarát intézkedések felülvizsgálata, mint az árstopok, a rezsicsökkentés, a különadók, a rendeleti kormányzás. Ha így nézzük ugyanis, akkor most a kormány térfelén pattog a labda: a jegybank kezdte a sort, majd jött a csütörtök déli pozitív kormányzati kommunikáció az EU-tárgyalásokról, délután újra a jegybank lépett, átdobva ezzel a kormány térfelére a labdát.

Kíváncsian várjuk a folytatást, ahogyan a forintpiaci befektetők is.

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. július 7-én. Forrás: MTI/Illyés Tibor