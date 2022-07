Miközben fék nélkül zuhan a forint, a kormány csendben nézi

Csiki Gergely 2022. július 06. 15:24

Ritkán látott sebességgel értékelődik le a forint, és már nemcsak a főbb devizákkal szemben (euró, dollár, svájci frank), hanem a régiós fizetőeszközök (zloty, lej, kuna) ellenében is. Közben pedig a parlament is ülésezik a költségvetés elfogadása miatt, valamint a kormány is ülést tart szerdán, vagyis a hivatali gépezet nem állt le, azonban a forint zuhanásával kapcsolatban nem jött nyilatkozat a kormányzat részéről.