Milyen tervei vannak a magyar iparnak az 5G-vel?

Az 5G jóval többet tud az elképesztően gyors adatátviteli sebességnél: a mobilhálózatok ötödik generációja – különösen az iparban – számos előnnyel kecsegtet. A Huawei Technologies Magyarországon a piacvezetők között szerepel az 5G alkalmazásában, a hálózati kommunikációt már több hazai létesítményben is ez a technológia szolgálja ki. Itthon azonban a cégek többsége még nem gondolkodott átfogó ipar digitalizációs megoldás bevezetésén.

Önvezető targoncák, okos mérleg, gépi látással felügyelt minőségbiztosítási folyamat és kollaboratív robotok – csak néhány alkalmazás, amelyek a privát 5G hálózatba kapcsolva elképesztően hatékonnyá tehetik a gyártást és a logisztikát. Sőt, valójában az 5G hálózat az, ami megteremtette a lehetőséget ezeknek az eszközöknek az együttes rendszerbe állítására.

Ha ugyanis egy gyárban növekszik a technológiai eszközök száma, akkor azoknak a hálózathoz történő csatlakoztatására is gondolni kell. Ha pedig egy egységnyi területen egyre több végkészüléket kell a hálózatba kapcsolni, akkor egy idő után elérjük a határt, ahol több készülék már nem tud egymás mellett hatékonyan működni. Az 5G ezen a téren is jóval többet kínál elődeinél, megsokszorozza az adott területen belül hatékonyan, egy időben működtethető eszközök számát, elsősorban talán ezzel a képességével lesz képes átformálni a világunkat, és elsősorban az iparágakat.

Az ipar digitalizáció egy olyan folyamatos fejlesztési folyamat, ahol a technológiát hívjuk segítségül, hogy minél kisebb hibaszázalékkal, minél hatékonyabban tudjunk működni

– mondta el a Portfolio-nak Bóday Tamás, a Huawei Technologies Hungary vállalati megoldások igazgatója.

Mit tud az 5G, amit az eddigi hálózatok nem?

Az 5G hálózat elődeihez képest lényegesen gyorsabb, nagyobb sávszélességet, alacsonyabb késleltetést és fejlettebb képességeket biztosít, a hálózati kapcsolat teljesen új minőséget jelent. Az 5G átlagos adatsebessége ugyanis ötször gyorsabb, mint a 4G-é, és elméletileg több mint százszor gyorsabb sebesség érhető el vele.

Gyakorlatilag valós idejű kommunikációt tesz lehetővé, ami azért fontos, mert az alacsony késleltetés alapvető követelmény az olyan modern technológiák esetén, mint például az autonóm járművek vagy a kiterjesztett valóság.

A sebesség azonban nem az egyetlen előnye az 5G-nek. Minden hálózat adott frekvenciasávon belül működik, és az adott hálózaton futó eszközök megosztják ezt a sávszélességet. Ha túl sok eszköz használja ugyanazt a frekvenciasávot, az interferenciát okoz és megzavarhatja a kapcsolatot az eszközök között. Az 5G hálózatok lehetővé teszik a csatlakozást az 1 GHz alatti alacsony frekvenciáktól, a 100 GHz-ig terjedő magas frekvenciákig. Ehhez képest a kereskedelmi 4G hálózatok a 600 MHz és a 3 GHz közötti sávot használják.

Az 5G esetén lehetőség van továbbá arra is, hogy ahelyett, hogy minden irányba céltalanul sugároznánk, egy vagy több eszközt, felhasználót is megcélozhatunk, ami energiát takarít meg, és óriási mértékben javítja az adott rádióállomás kapacitását.

Az 5G egy jövőálló beruházás, különösen az ipari szektorban

És hogy mindez miért érdekes az iparban? Jól ismert jelenség például a fogyasztói elektronikai gyártásban, hogy nagyon sűrűn változik egy-egy legyártandó eszköz specifikációja, ezért nagyon rövid egy-egy gyártósor élettartama. Egy gyártósor újrakábelezése, ha arra egyszerre kerül sor, igazán jelentős feladat is lehet, nem ritka, hogy több száz kilométer kábelt is felhasználnak ilyenkor, a folyamat komplexitásáról és a potenciális hibamennyiségről nem is beszélve. Ha azonban vezeték nélküli hálózatban gondolkozunk, elkerülhetjük ezeket a költségeket.

Sokkal rugalmasabb, ugyanakkor hatékonyabb működést tesz lehetővé, ha van egy rádiós hálózat, ahol akár redundánsan tudunk lefedni mindent, és bármikor bármilyen meghibásodást azonosítani, javítani vagy cserélni lehet

– mondta Bóday Tamás.

Ráadásul a privát 5G hálózatot csak egyszer kell kiépíteni, és ahhoz később bármilyen új alkalmazást, technológiát hozzá lehet kapcsolni, a rendszer rugalmasan skálázható.

Az ötödik generációs hálózat, mivel alacsony a késleltetési idő, kiválóan alkalmas az adatok rögzítésére, a valós idejű elemzésre, vezérlésre. Emellett nagy előnye a kiemelt jelminőség, a jelkimaradásnak, a kapcsolat megszakadásának („térerő problémáknak”) az 5G esetében sokkal kisebb a valószínűsége.

A Huawei saját maga is használja az 5G technológiát, hogy rugalmasabban, nagyobb megbízhatósággal és jobb kihozatali aránnyal tudjon elektronikai eszközöket előállítani. Az emberi hiba kiküszöbölése érdekében a gyártási folyamat során a többi között gépi látással vagy egyéb elektronikai interfészen keresztül ellenőriznek minden egyes folyamatot és eszközt.

A gépi látással támogatott, több mint 99 százalékos pontosságot biztosító minőségellenőrzéssel jelentős költségek takaríthatók meg.



“Már a gyökerénél meg lehet fogni a problémát, hiszen a gyártósor azonnal leáll, ha szisztematikus hibát észlel, és célzottan azokat a berendezéseket fogják karbantartani, amelyeket műszakilag indokolt. Azaz megelőző karbantartás történik, nem periodikus vagy utólagos” – hangsúlyozta Bóday Tamás.

Páty: jó példa egy modern gyárra

Számos 5G-n alapuló, Ipar 4.0-ás megoldás segíti a logisztikai és gyártóközpont működését a Huawei pátyi üzemében, amely működését a Huawei Innovation Day kiállítóterében Budapesten is bemutattak. A Huawei legnagyobb Kínán kívüli logisztikai és gyártóegységében, az Európai Ellátó Központ pátyi egységében az 5G-re alapuló okos megoldások bevezetése óta közel 30 százalékkal nőtt a logisztikai hatékonyság, ami részben magának a hálózatnak, részben azoknak az alkalmazásoknak köszönhető, amelyeket az új hálózat adta képességekre építve telepítettek.

Tulajdonképpen egy barnamezős beruházásról volt szó: egy már működő létesítmény működését formálják át az 5G segítségével. Kis lépésekben, folyamatosan fejlesztik a hálózatba kötött alkalmazásokat.

Az implementálás költsége alacsony, mert a hálózatot nem kell bővíteni, ha egyszer ki lett építve, bármi új hozzáilleszthető.

Első lépésként önvezető targoncákat, gépi látással segített minőségbiztosítást, AR szemüvegekkel segített távoli támogatást és mobil munkaállomásokat vezettek be, majd további alkalmazásokkal, például okos mérlegekkel, MI által támogatott energiamenedzsmenttel bővült a pátyi létesítmény és most tervezik kollaboratív robotok (KIWA) működésbe állítását. A KIWA-val komplett konténerek mozgatása valósítható meg, így a jövőben nem a kollégák, napi sok kilométert sétálva gyűjtik össze az alkatrészeket, hanem helyettük az automata szedi össze azokat és szállítja a munkatársakhoz.

A privát 5G hálózat telepítésekor hároméves megtérüléssel terveztek egyébként a pátyi üzemben. Tavaly januárban indultak, és a kezdetben bevezetett alkalmazásokat tekintve mára már elértek a megtérüléséig. A szolgáltató egy másik hazai 5G telepítésénél, az East-West Gate intermodális logisztikai terminál esetében a beruházás szintén tisztán mutatja az 5G ipari felhasználásában rejlő potenciált.

A Huawei támogatja az 5G technológia bevezetését más vállalatoknál is. “A vízió megvalósításában a kezdetektől segítünk konzulensként az ügyfeleknek, de egy ilyen rendszer megvalósítása többszereplős. A távközlési hálózatot az operátor működteti, egy rendszerintegrátor pedig összerakja a megálmodott vízió szerinti eszközöket és rendszert. Mi a hálózatra és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó eszközökre, valamint a mobile edge computingra, azaz a számítási kapacitás kiépítésére koncentrálunk” – emelte ki Bóday Tamás.

A cikk megjelenését a Huawei Magyarország támogatta.