Mérföldkő a hazai árampiacon: Tesla akkumulátorokkal ellensúlyozzák a megújuló energiaforrások volatilitását

Miközben világszerte egyre nagyobb teret hódítanak a megújuló energiaforrások, a szabályozók igyekeznek a zöld energiával kéz a kézben járó volatilitás problémáját is kezelni. A villamoshálózatban jelentkező ingadozásokat eddig gázerőművek által előállított energiával ellensúlyozták, azonban jövőre munkába áll a Pannon Green Power virtuális erőműve, amely négy Tesla Megapack akkumulátor és egy energiamenedzsment szoftver segítségével lép be a kiegyenlítő-energia piacra. Ezzel a PGP képes lesz zöld energiával megjelenni a megújulók volatilitásának kiegyensúlyozását célzó piacon, hozzájárulva a zavartalan energiaellátáshoz.

Az áramellátás biztosításáért felelős MAVIR-nak eddig sem volt könnyű dolga, hogy a felhasználói igények mentén hatékonyan ossza el az erőművi kapacitásokat, például a nappali csúcsidőszakokban az éjszaka szükséges energia sokszorosa álljon rendelkezésre. Az egyenlőtlen energiatermelésre képes megújulók belépésével csak tovább bonyolódott a helyzet, amely egyre nagyobb hangsúlyt helyezett az ingadozások kezelésére létrejött, úgynevezett kiegyenlítő-energia piacra.

A mérlegkörfelelős – ez a lakosság esetében például az MVM – minden naptári napra negyedórás pontossággal adja meg a rendszerirányítónak (MAVIR), hogy mekkora mennyiségben termel és ad el, vagy éppen vásárol és fogyaszt energiát. Ez a menetrend a kiegyenlítő-energia elszámolásának az alapja. Bár az egyes mérlegkörfelelősök minden napot nullásra terveznek, a gyakorlatban szinte biztos, hogy eltérés lesz a prognózis és a ténylegesen megvalósuló termelés és fogyasztás között, amihez elég egy pillanatnyi üzemzavar egy erőműben, vagy az, hogy a fogyasztók egyszerűen több energiát vételeznek a becsültnél.

Úttörő megoldás – Akkumulátorok a gázerőmű helyett

Ezeket az eltéréseket a rendszer stabilitása és az ellátásbiztonság érdekében kezelni kell. A menetrendekhez képest a valóságban kialakuló különbségeket a rendszerirányító olyan erőművek bevonásával egyenlíti ki, amelyek kapacitása – vagy annak egy része – az adott napon nem került értékesítésre a fogyasztók és a villamosenergia-piac felé, hanem bekerül a MAVIR által irányított aukciós rendszerbe.

A rendszerben regisztrált erőművek kapacitását a MAVIR leköti, majd az igényeknek megfelelően hívja le a kiegyenlítéshez. Ez a piac most körülbelül 300 megawatt méretű, az energiát pedig jellemzően gázmotorokkal, gázturbinákkal biztosítják

– mondta a Portfolio-nak Zentkó László, a Pannon Green Power (PGP) alapító-vezérigazgatója.

A 2015-ben, főként naperőművek fejlesztésére, kivitelezésére és működtetésére alapított cégcsoport négy éve fejleszti úttörő megoldását, amely Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy az említett kiegyenlítés gázmotorok használata nélkül, kizárólag akkumulátorokkal is elvégezhető legyen. A négy Tesla Megapack akkumulátort Törökszentmiklóson telepítették, és várhatóan 2-3 hónapot vesz igénybe, mire a szükséges hálózatfejlesztési feladatok után üzembe helyezik őket.

„Jelen pillanatban a lekötött kapacitásoknak döntő többségét gázmotorok biztosítják, amely arány a következő évtizedben el fog tolódni az akkumulátorok irányába. Mi ennek a folyamatnak szeretnénk az úttörői lenni a magyar piacon. Akkumulátorparkunk összesen 5 megawatt kapacitású, amellyel bár a kiegyenlítő piacnak még mindig csak kis részét tudjuk kiszolgálni, de a trendet legalább már elindítottuk” – tette hozzá a cég alapítója.

A technológia már bizonyított, Szlovéniában évek óta használják ugyanezt a konstrukciót, olyannyira sikeresen, hogy az energiamenedzsmentet biztosító szoftvert is célszerű volt onnan, a szlovén NGEN energetske rešitve d.o.o.-tól megvásárolni. „Az indulásnál el kellett dönteni, hogy magunk fejlesztünk vezérlőrendszert, vagy egy már létező, a piacon elérhetőt kezdünk el használni. Akkor még annyi bizonytalanság volt a projektben, hogy szerettünk volna egy biztos pontot azzal, hogy legalább a vezérlés problematikáját nem vesszük magunkra. A szlovén partner összesen 60 megawattnyi Tesla akkumulátorral már évek óta használja ezt a jól működő, kiforrott rendszert” – mondta Zentkó.

A Tesla-ra pedig azért esett a választás, mert az is fontos szempont volt, hogy a rendszer integrált legyen: sok beszállító esetében külön alvállalkozótól jön az akkumulátor, az inverter, a hűtés, a vezérlés és az egyéb alkotórészek, ami meghibásodás esetén a garanciaérvényesítésnél vagy a javításnál további bonyodalmak forrása lehet. Ezzel szemben a Tesla egy éven belül vállalta a teljes integrált rendszer szállítását, amely azóta már meg is érkezett Törökszentmiklósra.

Az akkumulátoros kapacitás megjelenése hosszútávon ráadásul a kiegyenlítő-energia árának csökkenését is magával hozhatja, mert a gázmotorok mindenképpen égetnek valamennyi gázt, hogy tartsák a saját menetrendjüket, amellyel szemben az akkumulátoroknak erre nincs szükségük. Zentkó szerint ugyanakkor

az akkumulátorok nem fogják teljesen kiszorítani a gázmotorokat, a két megoldás egészséges mixére van szükség.

Az állam is beszállt

A bankok olyan projekteket szeretnek finanszírozni, amilyeneket láttak már korábban, de mivel ez egy úttörő projekt Magyarországon, a beruházás megvalósításhoz szükség volt az innovációk finanszírozásában már jártas Hiventures-től történt 1,7 milliárdos tőkebevonásra, amit a Pannon Green Power az akkumulátorok beszerzésére, telepítésére és hálózatra csatlakoztatására fordít.

„Noha mi sem láttunk még hasonlót, szeretjük, ha egy projektben van külön potenciált jelentő innováció. Ez ráadásul egy olyan úttörő befektetés, ami most egy technológiának az elindulását, ha pedig beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor majd a teljes hálózatra kiható térnyerését teszi lehetővé. Állami befektetőként az ilyen törekvéseket szeretjük a leginkább támogatni” – mondta Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója.

Persze a magasabb kockázat vállalásához az is kellett, hogy a technológia Szlovéniában már bizonyított, illetve, hogy az alapkezelőnél az elmúlt évben úgy döntöttek, hogy tudatosan keresik az energetikai beruházásokat, amihez a szervezeten belül rendelkezésre is áll az erre az iparágra szakosodott belső tudásbázis. De Katona azt is hozzátette, hogy a Hiventures startup üzletága kifejezetten ilyen innovatív technológiákkal foglalkozik, vagyis nem ijednek meg az újdonságoktól.

A Pannon Green Power vezérigazgatója szerint minél több időjárásfüggő, megújuló kapacitás csatlakozik fel a hálózatra, annál nagyobb feladat lesz a kiegyenlítés. A piac egyre inkább nőni fog, a kapacitások mennyiségét növelni kell. „Ez egy dinamikusan növekvő piac, amire várhatóan más szereplők is belépnek, aminek nemzetgazdasági előnye is lesz: a kiegyenlítő-energia árának csökkenése.”

Kedvező szabályozói környezet

Bár a jelenlegi projekt dedikáltan a kiegyenlítő-energia piacot célozza, a PGP technológiája sok más területen is alkalmazható. Az egyik ilyen a naperőművekhez köthető, amelyek kapcsán a nemrég napvilágot látott szabálymódosítás is felettébb kedvező. Ezentúl

a hálózatra kapcsolódó termelőknek kiegyenlítő-energia szabályozási képességekkel kell rendelkezniük, és emellett az időjárásfüggő erőműnek legalább a beépített teljesítmény 30%-ának megfelelő le- és felszabályozási rendszerkapacitásról kell gondoskodnia (például akkumulátor),

amit saját maga vagy harmadik fél is kielégíthet. A rendelet október 21-ét követően lépett életbe, amivel a PGP számára egy hatalmas piac előtt nyílt meg az út.

